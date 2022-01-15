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Hollanda'da koronavirüs kısıtlamaları kademeli olarak kaldırılıyor
Hollanda'da koronavirüs kısıtlamaları kademeli olarak kaldırılıyor
Hollanda hükümeti, Kovid-19 salgınında artan vakalar ve Omicron varyantının yayılmasını engellemek için getirdiği kısmi kapanma tedbirlerini 15 Ocak'tan... 15.01.2022, Sputnik Türkiye
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koronavirüs
hollanda
mark rutte
kısıtlama
karantina
vaka
koronavirüs
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Hollanda Başbakanı Mark Rutte ve Sağlık Bakanı Ernst Kuipers, ortaklaşa düzenlediği basın toplantısında, 17 Aralık 2021'den bu yana uygulanan tedbirlerin bazılarının 15 Ocak itibarıyla kaldırılacağını açıkladı.Rutte, ülkede günlük vaka sayılarındaki artışa rağmen hastaneye yatışlardaki düşüşe dikkati çekerek, "Her şeyi bir anda açarsak rakamlar çok yükselir, önce bir müddet gelişmeleri gözlemlemeliyiz" dedi.Yarından itibaren kaldırılan kısıtlamalarBuna göre restoran, kafe, kültür ve eğlence sektörü dışındaki dükkanlar ve diğer işletmeler 15 Ocak'tan itibaren tekrar açılacak.Kısmi kapanma sürecinde sadece kapıdan sipariş teslim edebilen bu işletmeler saat 17.00'e kadar içeri müşteri alabilecek.Berber ve kuaför gibi temaslı gereken işletmeler açılacak.Kafe, restoran, müze, kültür ve eğlence sektörü ise 25 Ocak'a kadar kapalı kalmaya devam edecek.Spor salonları tekrar açılırken ve toplu spor etkinlikleri yarından itibaren düzenlenebilecek.Lise, yüksekokul ve üniversiteler 75 kişiyi geçmeyen gruplar halinde yüz yüze eğitime devam edebilecek.Öte yandan yüksekokul ve üniversite öğrencileri için ders esnası dahil okulun her yerinde maske takmak zorunlu hale geldi.Karantina kuralları yumuşatıldıÜçüncü doz aşı olanlar ya da son 8 hafta içinde Kovid-19 atlatan kişiler temaslı olsalar dahi, semptom göstermemeleri halinde karantinada kalmayacak.21 Ocak'tan itibaren öğretmenler ve sağlık çalışanları için de bazı karantina kurallarının yumuşatılacağı belirtilen açıklamada kesin kuralların daha sonra açıklanacağı ifade edildi.Kafe ve restoranlar kararı protesto edecekHükümetin kafe ve restoranları açmama kararını olumsuz karşılayan kafe ve restoranların yarın tüm ülke genelinde protesto amaçlı mekanlarının açık bölümlerine müşteri alması bekleniyor.Bazı belediyeler, içeri müşteri alan kafe ve restoranlara yönelik kısıtlamaların yarına mahsus olarak uygulanmayacağını açıkladı.
https://tr.sputniknews.com/20211228/omicron-hollandada-baskin-varyant-haline-geldi-1052204621.html
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hollanda, mark rutte, kısıtlama, karantina, vaka, koronavirüs

Hollanda'da koronavirüs kısıtlamaları kademeli olarak kaldırılıyor

00:11 15.01.2022 (güncellendi: 00:12 15.01.2022)
© REUTERS / Eva PlevierHollanda - koronavirüs
Hollanda - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2022
© REUTERS / Eva Plevier
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Hollanda hükümeti, Kovid-19 salgınında artan vakalar ve Omicron varyantının yayılmasını engellemek için getirdiği kısmi kapanma tedbirlerini 15 Ocak'tan itibaren kademeli olarak kaldıracak.
Hollanda Başbakanı Mark Rutte ve Sağlık Bakanı Ernst Kuipers, ortaklaşa düzenlediği basın toplantısında, 17 Aralık 2021'den bu yana uygulanan tedbirlerin bazılarının 15 Ocak itibarıyla kaldırılacağını açıkladı.
Rutte, ülkede günlük vaka sayılarındaki artışa rağmen hastaneye yatışlardaki düşüşe dikkati çekerek, "Her şeyi bir anda açarsak rakamlar çok yükselir, önce bir müddet gelişmeleri gözlemlemeliyiz" dedi.

Yarından itibaren kaldırılan kısıtlamalar

Buna göre restoran, kafe, kültür ve eğlence sektörü dışındaki dükkanlar ve diğer işletmeler 15 Ocak'tan itibaren tekrar açılacak.
Kısmi kapanma sürecinde sadece kapıdan sipariş teslim edebilen bu işletmeler saat 17.00'e kadar içeri müşteri alabilecek.
Berber ve kuaför gibi temaslı gereken işletmeler açılacak.
Kafe, restoran, müze, kültür ve eğlence sektörü ise 25 Ocak'a kadar kapalı kalmaya devam edecek.
Spor salonları tekrar açılırken ve toplu spor etkinlikleri yarından itibaren düzenlenebilecek.
Lise, yüksekokul ve üniversiteler 75 kişiyi geçmeyen gruplar halinde yüz yüze eğitime devam edebilecek.
Öte yandan yüksekokul ve üniversite öğrencileri için ders esnası dahil okulun her yerinde maske takmak zorunlu hale geldi.

Karantina kuralları yumuşatıldı

Üçüncü doz aşı olanlar ya da son 8 hafta içinde Kovid-19 atlatan kişiler temaslı olsalar dahi, semptom göstermemeleri halinde karantinada kalmayacak.
21 Ocak'tan itibaren öğretmenler ve sağlık çalışanları için de bazı karantina kurallarının yumuşatılacağı belirtilen açıklamada kesin kuralların daha sonra açıklanacağı ifade edildi.

Kafe ve restoranlar kararı protesto edecek

Hükümetin kafe ve restoranları açmama kararını olumsuz karşılayan kafe ve restoranların yarın tüm ülke genelinde protesto amaçlı mekanlarının açık bölümlerine müşteri alması bekleniyor.
Bazı belediyeler, içeri müşteri alan kafe ve restoranlara yönelik kısıtlamaların yarına mahsus olarak uygulanmayacağını açıkladı.
Hollanda - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2021
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