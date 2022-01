https://tr.sputniknews.com/20220115/hulya-avsardan-simit-aciklamasi-soyledigim-her-seyin-arkasindayim-1052766279.html

Hülya Avşar'dan 'simit' açıklaması: Söylediğim her şeyin arkasındayım

Hülya Avşar'dan 'simit' açıklaması: Söylediğim her şeyin arkasındayım

Oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar'ın "Gerekirse simit yenecek ama bugünleri de kolay atlatacağız" şeklindeki ekonomik kriz yorumu, sosyal medyanın gündeminde yer... 15.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-15T12:54+0300

2022-01-15T12:54+0300

2022-01-15T12:54+0300

türkiye

ekonomik kriz

hülya avşar

simit

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103650/08/1036500883_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_35067a572834a4656e81a79fbc685cf8.jpg

Hülya Avşar’ın, magazin muhabirlerinin "Ekonominin sanatçılara nasıl yansıması oluyor?" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.Avşar verdiği yanıtta, "Ekonomik krizin herkese ve her kesime mutlaka yansıması oluyor. Benim bildiğim bir tek şey var. Türkiye'de hatta şimdiki duruma göre dünyada eğer hayattaysan, mutlaka bu tür günleri, bu zamanları öngörüp biraz daha farklı yaşam çizmek lazım. Ayağımızı yorganımıza göre uzatmalıyız. Bu saatten sonra simit mi yiyeceğiz falan diyorlar. Gerekirse yenecek ama bugünler de biraz kolay atlatılacak. Biraz bizim bu işi, insanlar olarak bireysel halletmemiz gerekir diye düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.Simit açıklaması hala gündemdeki yerini koruyan ünlü isim, Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre, önceki gün Tarabya'da görüntülendi. Avşar, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı.'Simit açıklamasının arkasındayım' Avşar, 'simit' açıklamasıyla ilgili olarak "Şu anda konuşacak bir konu olsa seve seve, inanın yok. Ben bir şey bir kere söyledim mi, söyledim. Söylediğim her şeyin de arkasındayım. Her zamanda arkasında olacağım" şeklinde konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20211219/hulya-avsar-gerekirse-simit-yiyecegiz-ama-bugunleri-atlatacagiz-1051918367.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ekonomik kriz, hülya avşar, simit