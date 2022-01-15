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Hülya Avşar'dan 'simit' açıklaması: Söylediğim her şeyin arkasındayım
Hülya Avşar'dan 'simit' açıklaması: Söylediğim her şeyin arkasındayım
Oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar'ın "Gerekirse simit yenecek ama bugünleri de kolay atlatacağız" şeklindeki ekonomik kriz yorumu, sosyal medyanın gündeminde yer... 15.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-15T12:54+0300
2022-01-15T12:54+0300
türkiye
ekonomik kriz
hülya avşar
simit
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Hülya Avşar’ın, magazin muhabirlerinin "Ekonominin sanatçılara nasıl yansıması oluyor?" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.Avşar verdiği yanıtta, "Ekonomik krizin herkese ve her kesime mutlaka yansıması oluyor. Benim bildiğim bir tek şey var. Türkiye'de hatta şimdiki duruma göre dünyada eğer hayattaysan, mutlaka bu tür günleri, bu zamanları öngörüp biraz daha farklı yaşam çizmek lazım. Ayağımızı yorganımıza göre uzatmalıyız. Bu saatten sonra simit mi yiyeceğiz falan diyorlar. Gerekirse yenecek ama bugünler de biraz kolay atlatılacak. Biraz bizim bu işi, insanlar olarak bireysel halletmemiz gerekir diye düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.Simit açıklaması hala gündemdeki yerini koruyan ünlü isim, Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre, önceki gün Tarabya'da görüntülendi. Avşar, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı.'Simit açıklamasının arkasındayım' Avşar, 'simit' açıklamasıyla ilgili olarak "Şu anda konuşacak bir konu olsa seve seve, inanın yok. Ben bir şey bir kere söyledim mi, söyledim. Söylediğim her şeyin de arkasındayım. Her zamanda arkasında olacağım" şeklinde konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211219/hulya-avsar-gerekirse-simit-yiyecegiz-ama-bugunleri-atlatacagiz-1051918367.html
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ekonomik kriz, hülya avşar, simit

Hülya Avşar'dan 'simit' açıklaması: Söylediğim her şeyin arkasındayım

12:54 15.01.2022
© Fotoğraf : TwitterHülya Avşar
Hülya Avşar - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2022
© Fotoğraf : Twitter
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Oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar'ın "Gerekirse simit yenecek ama bugünleri de kolay atlatacağız" şeklindeki ekonomik kriz yorumu, sosyal medyanın gündeminde yer etmişti. Son olarak gazetecilerin 'simit' sorusunu yeniden yanıtlayan Avşar, "Ben bir şeyi bir kere söyledim mi, söyledim. Söylediğim her şeyin de arkasındayım" ifadelerini kullandı.
Hülya Avşar’ın, magazin muhabirlerinin "Ekonominin sanatçılara nasıl yansıması oluyor?" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Avşar verdiği yanıtta, "Ekonomik krizin herkese ve her kesime mutlaka yansıması oluyor. Benim bildiğim bir tek şey var. Türkiye'de hatta şimdiki duruma göre dünyada eğer hayattaysan, mutlaka bu tür günleri, bu zamanları öngörüp biraz daha farklı yaşam çizmek lazım. Ayağımızı yorganımıza göre uzatmalıyız. Bu saatten sonra simit mi yiyeceğiz falan diyorlar. Gerekirse yenecek ama bugünler de biraz kolay atlatılacak. Biraz bizim bu işi, insanlar olarak bireysel halletmemiz gerekir diye düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.
Hülya Avşar - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2021
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Hülya Avşar: Gerekirse simit yiyeceğiz ama bugünleri atlatacağız
19 Aralık 2021, 23:50
Simit açıklaması hala gündemdeki yerini koruyan ünlü isim, Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre, önceki gün Tarabya'da görüntülendi. Avşar, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı.

'Simit açıklamasının arkasındayım'

Avşar, 'simit' açıklamasıyla ilgili olarak "Şu anda konuşacak bir konu olsa seve seve, inanın yok. Ben bir şey bir kere söyledim mi, söyledim. Söylediğim her şeyin de arkasındayım. Her zamanda arkasında olacağım" şeklinde konuştu.
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