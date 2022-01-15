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https://tr.sputniknews.com/20220115/istanbulda-park-halindeki-polis-araci-yandi-1052763398.html
İstanbul'da park halindeki polis aracı yandı
İstanbul'da park halindeki polis aracı yandı
İstanbul'un Pendik ilçesinde, park halindeki polis aracı yanarak kullanılamaz hale geldi. 15.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-15T09:14+0300
2022-01-15T09:14+0300
2022-01-15T09:12+0300
yaşam
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polis
yangın
pendik
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Alınan bilgiye göre, Pendik Devlet Hastanesi Kaynarca Semt Polikliniği bahçesinde park halinde bulunan polis aracı, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.Yangın, evrak deposu olarak kullanılan tek katlı prefabrik binaya da sıçradı.Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekipleri, araç ve evrak deposundaki yangını kısa sürede söndürdü.Yanan polis aracı kullanılamaz hale geldi.
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istanbul, polis, yangın, pendik
İstanbul'da park halindeki polis aracı yandı
İstanbul'un Pendik ilçesinde, park halindeki polis aracı yanarak kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre,
Pendik Devlet Hastanesi Kaynarca Semt Polikliniği bahçesinde park halinde bulunan polis aracı, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.
Yangın, evrak deposu olarak kullanılan tek katlı prefabrik binaya da sıçradı.
Haber verilmesi üzerine
bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, araç ve evrak deposundaki yangını kısa sürede söndürdü.
Yanan polis aracı kullanılamaz hale geldi.