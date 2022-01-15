https://tr.sputniknews.com/20220115/istanbulda-park-halindeki-polis-araci-yandi-1052763398.html

İstanbul'da park halindeki polis aracı yandı

İstanbul'da park halindeki polis aracı yandı

İstanbul'un Pendik ilçesinde, park halindeki polis aracı yanarak kullanılamaz hale geldi. 15.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-15T09:14+0300

2022-01-15T09:14+0300

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yaşam

istanbul

polis

yangın

pendik

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Alınan bilgiye göre, Pendik Devlet Hastanesi Kaynarca Semt Polikliniği bahçesinde park halinde bulunan polis aracı, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.Yangın, evrak deposu olarak kullanılan tek katlı prefabrik binaya da sıçradı.Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekipleri, araç ve evrak deposundaki yangını kısa sürede söndürdü.Yanan polis aracı kullanılamaz hale geldi.

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istanbul, polis, yangın, pendik