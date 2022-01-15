https://tr.sputniknews.com/20220115/japonyada-tongadaki-yanardag-patlamasi-nedeniyle-tsunami-olustu-1052775395.html
Japonya'da Tonga'daki yanardağ patlaması nedeniyle tsunami oluştu
Japonya'da Tonga'daki yanardağ patlaması nedeniyle tsunami oluştu
Pasifik Okyanusu'nda bulunan ada ülkesi Tonga'daki yanardağ patlaması, Japonya'da tsunamiye neden oldu. 15.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-15T21:40+0300
2022-01-15T21:40+0300
2022-01-15T21:42+0300
yaşam
japonya
tsunami
tonga
patlama
yanardağ
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Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), Tonga'da bulunan bir yanardağın dün aktif hale gelmesinin ardından ülkenin güneyindeki Amami Adası'nda 1.2 metreyi bulan dev dalgalar gözlemledi.Kyodo ajansının aberine göre JMA, ülkenin güneybatısındaki adaların bir kısmında, yüksekliği 3 metreyi bulan tsunami meydana gelebileceği uyarısında bulundu.Japonya'nın Pasifik Okyanusu kıyılarında yüksekliği 1 metreyi geçmeyen tsunamiler oluştuğunu belirten JMA, bu olaylarda can veya mal kaybı olmadığını vurguladı.Yetkililer, ülkenin kuzeydoğusunda mart 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki depremin vurduğu bölgelerde yaşayanlara deniz kenarından uzak durmaları çağrısı yaptı.Tonga'daki yanardağın aktif hale geçmesinin ardından yapılan tsunami uyarılarının ardından, Japonya Başbakanlık Ofisi'nde irtibat bürosu oluşturulmuştu.Pasifik Okyanusu'nda yaklaşık 170 adadan oluşan Tonga'nın başkenti Nuku'alofa'nın 65 kilometre kuzeyindeki yanardağ, dün sabah saatlerinden bu yana kül, buhar ve gaz püskürtmeye başlamıştı.Patlamanın ardından Tonga, Yeni Zelanda, ABD, Kanada ve Şili için tsunami uyarısı verilmiş, tsunamiler Tonga'daki hemen hemen bütün adaları vurmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220115/tongadaki-yanardagi-patlamasinin-ardindan-bir-tsunami-uyarisi-da-abd-ve-kanada-icin-verildi-1052772172.html
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japonya, tsunami, tonga, patlama, yanardağ
Japonya'da Tonga'daki yanardağ patlaması nedeniyle tsunami oluştu
21:40 15.01.2022 (güncellendi: 21:42 15.01.2022)
Pasifik Okyanusu'nda bulunan ada ülkesi Tonga'daki yanardağ patlaması, Japonya'da tsunamiye neden oldu.
Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), Tonga'da bulunan bir yanardağın dün aktif hale gelmesinin ardından ülkenin güneyindeki Amami Adası'nda 1.2 metreyi bulan dev dalgalar gözlemledi.
Kyodo ajansının aberine göre JMA, ülkenin güneybatısındaki adaların bir kısmında, yüksekliği 3 metreyi bulan tsunami meydana gelebileceği uyarısında bulundu.
Japonya'nın Pasifik Okyanusu kıyılarında yüksekliği 1 metreyi geçmeyen tsunamiler oluştuğunu belirten JMA, bu olaylarda can veya mal kaybı olmadığını vurguladı.
Yetkililer, ülkenin kuzeydoğusunda mart 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki depremin vurduğu bölgelerde yaşayanlara deniz kenarından uzak durmaları çağrısı yaptı.
Tonga'daki yanardağın aktif hale geçmesinin ardından yapılan tsunami uyarılarının ardından, Japonya Başbakanlık Ofisi'nde irtibat bürosu oluşturulmuştu.
Pasifik Okyanusu'nda yaklaşık 170 adadan oluşan Tonga'nın başkenti Nuku'alofa'nın 65 kilometre kuzeyindeki yanardağ, dün sabah saatlerinden bu yana kül, buhar ve gaz püskürtmeye başlamıştı.
Patlamanın ardından Tonga, Yeni Zelanda, ABD, Kanada ve Şili için tsunami uyarısı verilmiş, tsunamiler Tonga'daki hemen hemen bütün adaları vurmuştu.