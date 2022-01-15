https://tr.sputniknews.com/20220115/kayak-merkezinde-telesiyejde-mahsur-kalan-6-kisi-kurtarildi-1052776142.html

Kayak merkezinde telesiyejde mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı

Kayak merkezinde telesiyejde mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı

Artvin’de Atabarı Kayak Merkezi'nde yaşanan arıza nedeniyle telesiyejde mahsur kalan 6 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı. 15.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-15T22:22+0300

2022-01-15T22:22+0300

2022-01-15T22:22+0300

türkiye

artvin

kayak

kurtarma

mahsur kalma

telesiyej

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0f/1052776115_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_a0b31b0e80bf7fbe779484b0916469ed.jpg

Artvin'de 2000 rakımlı Mersivan Yaylası'ndaki Atabarı Kayak Merkezi'nde saat 14.30 sıralarında kayak yapmak için telesiyeji kullanan 6 kişi, elektrik arızası nedeniyle mahsur kaldı.Telesiyej üzerinde kurtarılmayı bekleyen biri çocuk 6 kişi, JAK Timi, AFAD, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekiplerinin büyük uğraşları sonucunda bulundukları yerden kontrollü şekilde indirilerek kurtarıldı.Mahsur kalan vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

https://tr.sputniknews.com/20220111/dogu-anadoluda-4-il-icin-cig-buzlanma-ve-don-uyarisi-1052606895.html

türkiye

artvin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

artvin, kayak, kurtarma, mahsur kalma, telesiyej