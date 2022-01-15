Kayak merkezinde telesiyejde mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı

Artvin'de 2000 rakımlı Mersivan Yaylası'ndaki Atabarı Kayak Merkezi'nde saat 14.30 sıralarında kayak yapmak için telesiyeji kullanan 6 kişi, elektrik arızası nedeniyle mahsur kaldı.Telesiyej üzerinde kurtarılmayı bekleyen biri çocuk 6 kişi, JAK Timi, AFAD, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekiplerinin büyük uğraşları sonucunda bulundukları yerden kontrollü şekilde indirilerek kurtarıldı.Mahsur kalan vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Artvin’de Atabarı Kayak Merkezi'nde yaşanan arıza nedeniyle telesiyejde mahsur kalan 6 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı.
Artvin'de 2000 rakımlı Mersivan Yaylası'ndaki Atabarı Kayak Merkezi'nde saat 14.30 sıralarında kayak yapmak için telesiyeji kullanan 6 kişi, elektrik arızası nedeniyle mahsur kaldı.
Telesiyej üzerinde kurtarılmayı bekleyen biri çocuk 6 kişi, JAK Timi, AFAD, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekiplerinin büyük uğraşları sonucunda bulundukları yerden kontrollü şekilde indirilerek kurtarıldı.
Mahsur kalan vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.