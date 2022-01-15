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Kayak merkezinde telesiyejde mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı
Kayak merkezinde telesiyejde mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı
Artvin’de Atabarı Kayak Merkezi'nde yaşanan arıza nedeniyle telesiyejde mahsur kalan 6 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı. 15.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-15T22:22+0300
2022-01-15T22:22+0300
türkiye
artvin
kayak
kurtarma
mahsur kalma
telesiyej
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Artvin'de 2000 rakımlı Mersivan Yaylası'ndaki Atabarı Kayak Merkezi'nde saat 14.30 sıralarında kayak yapmak için telesiyeji kullanan 6 kişi, elektrik arızası nedeniyle mahsur kaldı.Telesiyej üzerinde kurtarılmayı bekleyen biri çocuk 6 kişi, JAK Timi, AFAD, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekiplerinin büyük uğraşları sonucunda bulundukları yerden kontrollü şekilde indirilerek kurtarıldı.Mahsur kalan vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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artvin, kayak, kurtarma, mahsur kalma, telesiyej

Kayak merkezinde telesiyejde mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı

22:22 15.01.2022
© İHA / Adem GüngörArtvin’de Atabarı Kayak Merkezi'nde yaşanan arıza nedeniyle telesiyejde mahsur kalan 6 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı.
Artvin’de Atabarı Kayak Merkezi'nde yaşanan arıza nedeniyle telesiyejde mahsur kalan 6 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2022
© İHA / Adem Güngör
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Artvin’de Atabarı Kayak Merkezi'nde yaşanan arıza nedeniyle telesiyejde mahsur kalan 6 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı.
Artvin'de 2000 rakımlı Mersivan Yaylası'ndaki Atabarı Kayak Merkezi'nde saat 14.30 sıralarında kayak yapmak için telesiyeji kullanan 6 kişi, elektrik arızası nedeniyle mahsur kaldı.
Telesiyej üzerinde kurtarılmayı bekleyen biri çocuk 6 kişi, JAK Timi, AFAD, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekiplerinin büyük uğraşları sonucunda bulundukları yerden kontrollü şekilde indirilerek kurtarıldı.
Mahsur kalan vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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