Kazakistan'da Enerji Bakan Yardımcısı görevden alındı

Kazakistan hükümeti basın servisinden yapılan açıklamaya göre, daha önce gözaltına alınan Enerji Bakan Yardımcısı Jumabay Karagayev görevden alındı.Açıklamada, “Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Kararnamesi ile Karagayev Jumabay Gabbasoviç, Kazakistan Cumhuriyeti Enerji Bakan Yardımcılığı görevinden alındı” denildi.Daha önce Kazakistan basını, Mangistau bölgesindeki sıvılaştırılmış petrol gazı fiyatlarındaki artışla bağlantılı olarak ortaya çıkan kitlesel protestolar ve şiddet olaylarından sorumlu tutulan Karagayev'in görevini kötüye kullandığı şüphesiyle gözaltına alındığını duyurmuştu.
Kazakistan'da Enerji Bakan Yardımcısı Jumabay Karagayev’in görevden alındığı açıklandı.
Kazakistan hükümeti basın servisinden yapılan açıklamaya göre, daha önce gözaltına alınan Enerji Bakan Yardımcısı Jumabay Karagayev görevden alındı.
Açıklamada, “Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Kararnamesi ile Karagayev Jumabay Gabbasoviç, Kazakistan Cumhuriyeti Enerji Bakan Yardımcılığı görevinden alındı” denildi.
Daha önce Kazakistan basını, Mangistau bölgesindeki sıvılaştırılmış petrol gazı fiyatlarındaki artışla bağlantılı olarak ortaya çıkan kitlesel protestolar ve şiddet olaylarından sorumlu tutulan Karagayev'in görevini kötüye kullandığı şüphesiyle gözaltına alındığını duyurmuştu.