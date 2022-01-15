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https://tr.sputniknews.com/20220115/kediye-carpmamak-icin-manevra-yapinca-kaza-yapti-1-olu-3-yarali-1052763670.html
Kediye çarpmamak için manevra yapınca kaza yaptı: 1 ölü, 3 yaralı
Kediye çarpmamak için manevra yapınca kaza yaptı: 1 ölü, 3 yaralı
Karaman'da hafif ticari aracın sürücüsü Merve Cingöz, aniden yola çıkan kediye çarpmamak için manevra yaptı. Bariyerlere çarpan araçtaki Mediha Barçın hayatını... 15.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-15T09:21+0300
2022-01-15T09:19+0300
türkiye
konya
kedi
karaman
ölüm
kaza
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Dün akşam saatlerinde Konya karayolunda meydana gelen kazada, İddiaya göre hafif ticari araç ile Konya'daki bir hastaneden dönen Merve Cingöz, aniden yola fırlayan kediye çarpmamak için manevra yaptı. Sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği hafif ticari araç, refüjdeki bariyerlere çarptı.Çarpmanın şiddetiyle sürücü Merve Cingöz ile araçta bulunan oğlu Ege Barçın, Mediha Barçın ve Emine Çay yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde kalbi duran sürücü Merve'nin oğlu Ege Barçın ve Mediha Barçın ile Merve Cingöz ve Emine Çay Çağrılan, sağlık ekiplerince Karaman eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Mediha Barçın burada doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Ege Barçın ise müdahalenin ardından yeninden hayata döndürülerek yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Oğluyla aynı ambulansla hastaneye gelen anne Merve Cingöz, oğlu Ege Barçın ambulanstan indirilirken sinir krizi geçirdi.Yakınlarının teselli etmeye çalıştığı Merve Cingöz "Anne kedi çıktı önümüze" diyerek gözyaşları döktü.Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
türkiye
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konya, kedi, karaman, ölüm, kaza

Kediye çarpmamak için manevra yapınca kaza yaptı: 1 ölü, 3 yaralı

09:21 15.01.2022
© İHA / OZAN KÖSEAmbulans, Acil servis, hastane
Ambulans, Acil servis, hastane - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2022
© İHA / OZAN KÖSE
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Karaman'da hafif ticari aracın sürücüsü Merve Cingöz, aniden yola çıkan kediye çarpmamak için manevra yaptı. Bariyerlere çarpan araçtaki Mediha Barçın hayatını kaybederken 1'i çocuk 3 kişi de yaralandı.
Dün akşam saatlerinde Konya karayolunda meydana gelen kazada, İddiaya göre hafif ticari araç ile Konya'daki bir hastaneden dönen Merve Cingöz, aniden yola fırlayan kediye çarpmamak için manevra yaptı. Sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği hafif ticari araç, refüjdeki bariyerlere çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle sürücü Merve Cingöz ile araçta bulunan oğlu Ege Barçın, Mediha Barçın ve Emine Çay yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde kalbi duran sürücü Merve'nin oğlu Ege Barçın ve Mediha Barçın ile Merve Cingöz ve Emine Çay Çağrılan, sağlık ekiplerince Karaman eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Mediha Barçın burada doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Ege Barçın ise müdahalenin ardından yeninden hayata döndürülerek yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Oğluyla aynı ambulansla hastaneye gelen anne Merve Cingöz, oğlu Ege Barçın ambulanstan indirilirken sinir krizi geçirdi.
Yakınlarının teselli etmeye çalıştığı Merve Cingöz "Anne kedi çıktı önümüze" diyerek gözyaşları döktü.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
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