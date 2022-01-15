https://tr.sputniknews.com/20220115/kediye-carpmamak-icin-manevra-yapinca-kaza-yapti-1-olu-3-yarali-1052763670.html

Kediye çarpmamak için manevra yapınca kaza yaptı: 1 ölü, 3 yaralı

Kediye çarpmamak için manevra yapınca kaza yaptı: 1 ölü, 3 yaralı

Karaman'da hafif ticari aracın sürücüsü Merve Cingöz, aniden yola çıkan kediye çarpmamak için manevra yaptı. Bariyerlere çarpan araçtaki Mediha Barçın hayatını... 15.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-15T09:21+0300

2022-01-15T09:21+0300

2022-01-15T09:19+0300

türkiye

konya

kedi

karaman

ölüm

kaza

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/06/1049559658_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_10d133216c1f4c04df936b64c91254c5.jpg

Dün akşam saatlerinde Konya karayolunda meydana gelen kazada, İddiaya göre hafif ticari araç ile Konya'daki bir hastaneden dönen Merve Cingöz, aniden yola fırlayan kediye çarpmamak için manevra yaptı. Sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği hafif ticari araç, refüjdeki bariyerlere çarptı.Çarpmanın şiddetiyle sürücü Merve Cingöz ile araçta bulunan oğlu Ege Barçın, Mediha Barçın ve Emine Çay yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde kalbi duran sürücü Merve'nin oğlu Ege Barçın ve Mediha Barçın ile Merve Cingöz ve Emine Çay Çağrılan, sağlık ekiplerince Karaman eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Mediha Barçın burada doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Ege Barçın ise müdahalenin ardından yeninden hayata döndürülerek yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Oğluyla aynı ambulansla hastaneye gelen anne Merve Cingöz, oğlu Ege Barçın ambulanstan indirilirken sinir krizi geçirdi.Yakınlarının teselli etmeye çalıştığı Merve Cingöz "Anne kedi çıktı önümüze" diyerek gözyaşları döktü.Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

türkiye

konya

karaman

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

konya, kedi, karaman, ölüm, kaza