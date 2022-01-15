https://tr.sputniknews.com/20220115/kilicdaroglu-bu-hizla-gidersek-3-4-aya-birinci-parti-oluruz-1052772520.html

Kılıçdaroğlu: Bu hızla gidersek 3-4 aya birinci parti oluruz

Kılıçdaroğlu: Bu hızla gidersek 3-4 aya birinci parti oluruz

Olağan kurultayın bir yıl ertelenmesi gündemiyle toplanan CHP Parti Meclisi'nde iktidar mesajı veren Kılıçdaroğlu, “Oylarımızda istikrarlı bir artış söz... 15.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-15T18:59+0300

2022-01-15T18:59+0300

2022-01-15T18:59+0300

politika

chp

kemal kılıçdaroğlu

anket

seçim

chp pm

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CHP Parti Meclisi (PM) Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Olası erken seçime hazırlıksız yakalanmamak için bu yıl yapılması gereken kurultayın bir yıl ertelenmesine karar verilen toplantıda, Genel Başkan Kılıçdaroğlu, CHP'nin yakın bir zamanda anketlerde en çok oy alan parti konumuna geleceğini söyledi.BirGün'de yer alan habere göre, Kılıçdaroğlu'nun sunuşu ile başlayan PM'de, son ekonomik ve siyasi gelişmeler ele alındı. Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, PM üyelerine gerçekleştirdiği sunumunda, 20 Aralık günü döviz kurunda yaşanan değişimleri dakika dakika anlattı.Öztrak, "20 Aralık Finansal Kumpası olarak adlandırılan bu süreçte, bir yandan Erdoğan serbest piyasa ekonomisine ve kambiyo rejimine bağlılık mesajları verirken, bir yandan da bazı banka genel müdürleri ekranlara çıkarılarak piyasada 2 milyar dolara yakın döviz bozdurulduğu şeklinde açıklamalar yaptırıldı. Böylece küçük yatırımcı çarpılarak döviz hesaplarını bozdurmaya yönlendirildi. Fakat banka müdürlerinin ve bakanların iddia ettiğinin aksine 20, 22 Aralık tarihlerinde ne gerçek kişiler ne de resmi, ticari ve diğer kuruluşlar dövizlerini bozdurdu. BDDK’nin günlük verilerine göre bu iki gün içerisinde hem gerçek kişilerin hem de tüzel kişilerin döviz mevduatları azalmadı, aksine arttı" dedi.'Oylarımızda istikrarlı bir artış söz konusu' CHP Parti Meclisi toplantısında, Genel Başkan Kılıçdaroğlu da iktidar hedeflerine yönelik önemli mesajlar verdi.CHP'nin yakın bir zamanda anketlerde en üst sırada yer alacağını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Kısa süre içerisinde en çok oy alan parti konumuna geleceğimizi görüyoruz. Bu süreçte halkı dinlemeye ve çözüm üretmeye devam edeceğiz. Oylarımızda istikrarlı bir artış söz konusu. Bu hızla gidersek 3-4 aya kadar birinci parti oluruz. Anketler bunun ispatı. Her geçen gün güçleniyoruz" ifadelerini kullandı.

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