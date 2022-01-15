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https://tr.sputniknews.com/20220115/kovid-19-tedavisi-goren-saadet-partisi-lideri-karamollaoglu-taburcu-oldu-1052773009.html
Kovid-19 tedavisi gören Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu taburcu oldu
Kovid-19 tedavisi gören Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu taburcu oldu
Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'nun Kovid-19 tedavisi gördüğü hastaneden taburcu olduğu bildirildi. 15.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-15T19:32+0300
2022-01-15T19:32+0300
2022-01-15T19:32+0300
türkiye
saadet partisi
temel karamollaoğlu
tedavi
taburcu
kovid-19
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Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu taburcu edildi.Karamollaoğlu'nun bir süre evinde istirahat edeceği öğrenildi.Dün Karamollaoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada birkaç gün içinde taburcu olacağını belirtmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220114/karamollaoglu-birkac-gun-icinde-taburcu-olacagim-1052746977.html
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saadet partisi, temel karamollaoğlu, tedavi, taburcu, kovid-19
Kovid-19 tedavisi gören Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu taburcu oldu
Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'nun Kovid-19 tedavisi gördüğü hastaneden taburcu olduğu bildirildi.
Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören Saadet Partisi Genel Başkanı
Temel Karamollaoğlu taburcu edildi.
Karamollaoğlu'nun bir süre evinde istirahat edeceği öğrenildi.
Dün Karamollaoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada
birkaç gün içinde taburcu olacağını belirtmişti.