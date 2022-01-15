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https://tr.sputniknews.com/20220115/kuzey-koreden-tren-uzerinde-balistik-fuze-denemesi-1052768144.html
Kuzey Kore'den tren üzerinde balistik füze denemesi
Kuzey Kore'den tren üzerinde balistik füze denemesi
Kuzey Kore, Biden yönetiminin yaptırım kararlarının ardından tren üzerinden balistik füze denemesi gerçekleştirdi. 15.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-15T14:56+0300
2022-01-15T14:54+0300
dünya
kuzey kore
füze
füze saldırısı
füze denemesi
hipersonik füze
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Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) haberinde, Kuzey Kore'nin, önceki füze denemeleri nedeniyle yeni yaptırımlar uygulayan ABD'yi "çatışmacı tutumunu" sürdürmesi halinde daha güçlü ve daha açık bir eylem konusunda uyardığı bir bildiri yayımlamasından saatler sonra, tren üzerinden balistik füze denemesi yaptığı duyuruldu.Haberde, tatbikatın, raylı füze alayının hazırlık durumunun kontrolünü amaçladığı ifade edilerek, test emri alındıktan sonra askerlerin fırlatma alanına hızla hareket ettiği ve iki "taktik güdümlü" füzeyi başarılı şekilde ateşledikleri kaydedildi.Bu arada Kuzey Kore'de yayın yapan Rodong Sinmun gazetesi, duman altında kalmış vagonlardan fırlatılan iki füzenin fotoğraflarını yayımladı.Kuzey Kore'nin füze denemeleriKuzey Kore, 5 Ocak'ta 'hipersonik füzeyi başarıyla denediğini' açıklamıştı.KCNA, 12 Ocak'ta ülkede yeni bir hipersonik füze denemesinin başarıyla gerçekleştiğini duyurmuştu.Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un izlediği denemede, 1000 kilometre mesafedeki sularda hedefi başarıyla vuran hipersonik füze test edilmişti.Japonya ve Güney Kore, 11 Ocak'ta Kuzey Kore'nin 'balistik olma ihtimali yüksek füze denemesi yaptığını' duyurmuştu. İki ülke, füzenin havada sesten 10 kat daha hızlı hareket ettiğini söylemişti.ABD yönetimi, 12 Ocak’ta Kuzey Kore'nin silah ve füze programına ekipman sağlayan 6 Kuzey Koreli ve bir Rus ile Rusya merkezli bir firmayı yaptırım listesine aldığını açıklamıştı.Kuzey Kore, ABD’nin söz konusu kararına tepki göstermişti. Kuzey Kore, eylülden bu yana 6 füze denemesi yapmıştı.
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kuzey kore, füze, füze saldırısı, füze denemesi, hipersonik füze

Kuzey Kore'den tren üzerinde balistik füze denemesi

14:56 15.01.2022
© Sputnik / Ilya Pitalev / Fotoğraf bankasına girKuzey Kore bayrağı
Kuzey Kore bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2022
© Sputnik / Ilya Pitalev
/
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Kuzey Kore, Biden yönetiminin yaptırım kararlarının ardından tren üzerinden balistik füze denemesi gerçekleştirdi.
Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) haberinde, Kuzey Kore'nin, önceki füze denemeleri nedeniyle yeni yaptırımlar uygulayan ABD'yi "çatışmacı tutumunu" sürdürmesi halinde daha güçlü ve daha açık bir eylem konusunda uyardığı bir bildiri yayımlamasından saatler sonra, tren üzerinden balistik füze denemesi yaptığı duyuruldu.
Haberde, tatbikatın, raylı füze alayının hazırlık durumunun kontrolünü amaçladığı ifade edilerek, test emri alındıktan sonra askerlerin fırlatma alanına hızla hareket ettiği ve iki "taktik güdümlü" füzeyi başarılı şekilde ateşledikleri kaydedildi.
Bu arada Kuzey Kore'de yayın yapan Rodong Sinmun gazetesi, duman altında kalmış vagonlardan fırlatılan iki füzenin fotoğraflarını yayımladı.

Kuzey Kore'nin füze denemeleri

Kuzey Kore, 5 Ocak'ta 'hipersonik füzeyi başarıyla denediğini' açıklamıştı.
KCNA, 12 Ocak'ta ülkede yeni bir hipersonik füze denemesinin başarıyla gerçekleştiğini duyurmuştu.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un izlediği denemede, 1000 kilometre mesafedeki sularda hedefi başarıyla vuran hipersonik füze test edilmişti.
Japonya ve Güney Kore, 11 Ocak'ta Kuzey Kore'nin 'balistik olma ihtimali yüksek füze denemesi yaptığını' duyurmuştu. İki ülke, füzenin havada sesten 10 kat daha hızlı hareket ettiğini söylemişti.
ABD yönetimi, 12 Ocak’ta Kuzey Kore'nin silah ve füze programına ekipman sağlayan 6 Kuzey Koreli ve bir Rus ile Rusya merkezli bir firmayı yaptırım listesine aldığını açıklamıştı.
Kuzey Kore, ABD’nin söz konusu kararına tepki göstermişti. Kuzey Kore, eylülden bu yana 6 füze denemesi yapmıştı.
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