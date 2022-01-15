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Los Angeles'ta hırsızlar, hareket halindeki yük trenlerini yağmaladı
Los Angeles'ta hırsızlar, hareket halindeki yük trenlerini yağmaladı
ABD'nin Los Anges kentinde hırsızların trenleri yağmaladığı görüntüledi. 15.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-15T23:28+0300
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ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles kentinde, hırsızların aylardır kent merkezine girerken yavaşlayan hareket halindeki yük trenlerini yağmaladığı ve rayların kutularla kaplı olduğu ortaya çıktı.
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abd, kaliforniya, los angeles, hırsız, tren, yağma, фото

Los Angeles'ta hırsızlar, hareket halindeki yük trenlerini yağmaladı

23:28 15.01.2022
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ABD'nin Los Anges kentinde hırsızların trenleri yağmaladığı görüntüledi.
ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles kentinde, hırsızların aylardır kent merkezine girerken yavaşlayan hareket halindeki yük trenlerini yağmaladığı ve rayların kutularla kaplı olduğu ortaya çıktı.
© REUTERS / Gene BlevinsHırsızlar, çoğunun kapısı açık olan yük trenlerinin Los Angeles kentine girerken yavaşlamasını fırsat bilerek, trenleri yağmaladı.
Hırsızlar, çoğunun kapısı açık olan yük trenlerinin Los Angeles kentine girerken yavaşlamasını fırsat bilerek, trenleri yağmaladı. - Sputnik Türkiye
1/6
© REUTERS / Gene Blevins
Hırsızlar, çoğunun kapısı açık olan yük trenlerinin Los Angeles kentine girerken yavaşlamasını fırsat bilerek, trenleri yağmaladı.
© REUTERS / Gene Blevinsİçlerinde kendilerine lazım olan ve para eden malları alan hırsızlar kalan paketleri ise raylara rastgele saçtı.
İçlerinde kendilerine lazım olan ve para eden malları alan hırsızlar kalan paketleri ise raylara rastgele saçtı. - Sputnik Türkiye
2/6
© REUTERS / Gene Blevins
İçlerinde kendilerine lazım olan ve para eden malları alan hırsızlar kalan paketleri ise raylara rastgele saçtı.
© REUTERS / Gene BlevinsGörüntülerde, Los Angeles yakınlarında yük trenlerinin geçtiği rayların üzerinin kilometrelerce paketlerle kaplı olduğu göze çarptı.
Görüntülerde, Los Angeles yakınlarında yük trenlerinin geçtiği rayların üzerinin kilometrelerce paketlerle kaplı olduğu göze çarptı. - Sputnik Türkiye
3/6
© REUTERS / Gene Blevins
Görüntülerde, Los Angeles yakınlarında yük trenlerinin geçtiği rayların üzerinin kilometrelerce paketlerle kaplı olduğu göze çarptı.
© REUTERS / Gene BlevinsHırsızlardan ülkenin perakende devi Amazon'un yanı sıra, spor giyim markası REI ve kargo firmalarının trenleri de nasibini aldı.
Hırsızlardan ülkenin perakende devi Amazon'un yanı sıra, spor giyim markası REI ve kargo firmalarının trenleri de nasibini aldı. - Sputnik Türkiye
4/6
© REUTERS / Gene Blevins
Hırsızlardan ülkenin perakende devi Amazon'un yanı sıra, spor giyim markası REI ve kargo firmalarının trenleri de nasibini aldı.
© REUTERS / Gene BlevinsBölgenin demiryolları işletmecisi Union Pacific'ten yapılan yazılı açıklamada, olayları önlemek için devriye gezen özel görevli sayısını artırdıkları belirtildi.
Bölgenin demiryolları işletmecisi Union Pacific'ten yapılan yazılı açıklamada, olayları önlemek için devriye gezen özel görevli sayısını artırdıkları belirtildi. - Sputnik Türkiye
5/6
© REUTERS / Gene Blevins
Bölgenin demiryolları işletmecisi Union Pacific'ten yapılan yazılı açıklamada, olayları önlemek için devriye gezen özel görevli sayısını artırdıkları belirtildi.
© REUTERS / Gene BlevinsAmazon ve UPS ise konuyla ilgili yerel kolluk kuvvetleri ile çalıştıklarını bildirdi.
Amazon ve UPS ise konuyla ilgili yerel kolluk kuvvetleri ile çalıştıklarını bildirdi. - Sputnik Türkiye
6/6
© REUTERS / Gene Blevins
Amazon ve UPS ise konuyla ilgili yerel kolluk kuvvetleri ile çalıştıklarını bildirdi.
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