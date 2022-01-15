Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://tr.sputniknews.com/20220115/manchester-city-chelsea-engelini-tek-golle-gecti-1052774180.html
Manchester City, Chelsea engelini tek golle geçti
Manchester City, Chelsea engelini tek golle geçti
İngiltere Premier Lig'de Manchester City, konuk ettiği Chelsea'yi 1-0 yendi. 15.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-15T20:32+0300
2022-01-15T20:32+0300
2022-01-15T20:32+0300
spor
premier lig
manchester city
chelsea
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0f/1052774153_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_4e70378a61a6f0392b89785944957c26.jpg
Premier Lig'in 22. haftasında Manchester City, Etihad Stadı'nda ağırladığı Chelsea'yi 70. dakikada Kevin De Bruyne'nin attığı golle mağlup etti.Üst üste 12. galibiyetini alan Manchester ekibi, 56 puanla liderliğini sürdürdü.Son 6 haftada 5. kez puan kaybeden Chelsea, 43 puanla ikinci sırada yer aldı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0f/1052774153_69:0:1184:836_1920x0_80_0_0_dba4affef3c1b1f674ca8bbb29d892c3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
premier lig, manchester city, chelsea
Manchester City, Chelsea engelini tek golle geçti
İngiltere Premier Lig'de Manchester City, konuk ettiği Chelsea'yi 1-0 yendi.
Premier Lig'in 22. haftasında
Manchester City, Etihad Stadı'nda ağırladığı Chelsea'yi 70. dakikada Kevin De Bruyne'nin attığı golle mağlup etti.
Üst üste 12. galibiyetini alan Manchester ekibi, 56 puanla liderliğini sürdürdü.
Son 6 haftada 5. kez puan kaybeden Chelsea, 43 puanla ikinci sırada yer aldı.