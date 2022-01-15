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https://tr.sputniknews.com/20220115/manchester-city-chelsea-engelini-tek-golle-gecti-1052774180.html
Manchester City, Chelsea engelini tek golle geçti
Manchester City, Chelsea engelini tek golle geçti
İngiltere Premier Lig'de Manchester City, konuk ettiği Chelsea'yi 1-0 yendi. 15.01.2022, Sputnik Türkiye
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spor
premier lig
manchester city
chelsea
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Premier Lig'in 22. haftasında Manchester City, Etihad Stadı'nda ağırladığı Chelsea'yi 70. dakikada Kevin De Bruyne'nin attığı golle mağlup etti.Üst üste 12. galibiyetini alan Manchester ekibi, 56 puanla liderliğini sürdürdü.Son 6 haftada 5. kez puan kaybeden Chelsea, 43 puanla ikinci sırada yer aldı.
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premier lig, manchester city, chelsea

Manchester City, Chelsea engelini tek golle geçti

20:32 15.01.2022
© REUTERS / Carl Recineİngiltere Premier Lig'de Manchester City, konuk ettiği Chelsea'yi 1-0 yendi.
İngiltere Premier Lig'de Manchester City, konuk ettiği Chelsea'yi 1-0 yendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2022
© REUTERS / Carl Recine
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İngiltere Premier Lig'de Manchester City, konuk ettiği Chelsea'yi 1-0 yendi.
Premier Lig'in 22. haftasında Manchester City, Etihad Stadı'nda ağırladığı Chelsea'yi 70. dakikada Kevin De Bruyne'nin attığı golle mağlup etti.
Üst üste 12. galibiyetini alan Manchester ekibi, 56 puanla liderliğini sürdürdü.
Son 6 haftada 5. kez puan kaybeden Chelsea, 43 puanla ikinci sırada yer aldı.
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