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MasterChef 2021'in şampiyonu Eren Kaşıkçı oldu
MasterChef 2021'in şampiyonu Eren Kaşıkçı oldu
TV8'de yayınlanan yemek yarışması MasterChef'in finalinde şampiyon Eren Kaşıkçı oldu. 15.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-15T02:16+0300
2022-01-15T02:16+0300
türkiye
yemek
tv8
şef
masterchef
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TV8'de yayınlanan yemek yarışması Masterchef şampiyonu 2022 canlı yayında belli oldu. Finale adını yazdırmayı başaran Biltekin ve Eren Kaşıkçı, canlı yayında yaptıkları yemeklerle 2022 Masterchef Türkiye birincisi olmak için mücadele etti. İki etaplı finalin ilk gününde Eren'in hazırladığı menü şeflerden daha fazla puan topladı ve puan avantajıyla Eren ikinci güne önde başladı.İkinci oyunda yarışmacılardan dört ana malzeme seçmeleri ve bu malzemeler ile yaratıcı bir tabak çıkarmaları söylendi. Sürenin sonunda tadım yapan şeflerin değerlendirmesi ile Hasan ve Eren, 19’a puan aldı.Son oyunda ise hayatlarında dönüm noktası olan, mesleğe yönelmelerine sebep olan yemeği yapmaları istendi. Yapılan yemeklerin tadımını yapan şefler, Hasan’a 20, Eren’e 23 puan verdi.Şeflerden toplamda 26 oy alan Eren Kaşıkçı, rakibi Hasan Biltekin'den 7 puan fazla alarak toplamda 134 oyla 2021 Masterchef Türkiye şampiyonu oldu.
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yemek, tv8, şef, masterchef

MasterChef 2021'in şampiyonu Eren Kaşıkçı oldu

02:16 15.01.2022
© TV8MasterChef
MasterChef - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2022
© TV8
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TV8'de yayınlanan yemek yarışması MasterChef'in finalinde şampiyon Eren Kaşıkçı oldu.
TV8'de yayınlanan yemek yarışması Masterchef şampiyonu 2022 canlı yayında belli oldu. Finale adını yazdırmayı başaran Biltekin ve Eren Kaşıkçı, canlı yayında yaptıkları yemeklerle 2022 Masterchef Türkiye birincisi olmak için mücadele etti. İki etaplı finalin ilk gününde Eren'in hazırladığı menü şeflerden daha fazla puan topladı ve puan avantajıyla Eren ikinci güne önde başladı.

İkinci oyunda yarışmacılardan dört ana malzeme seçmeleri ve bu malzemeler ile yaratıcı bir tabak çıkarmaları söylendi. Sürenin sonunda tadım yapan şeflerin değerlendirmesi ile Hasan ve Eren, 19’a puan aldı.
Son oyunda ise hayatlarında dönüm noktası olan, mesleğe yönelmelerine sebep olan yemeği yapmaları istendi. Yapılan yemeklerin tadımını yapan şefler, Hasan’a 20, Eren’e 23 puan verdi.
Şeflerden toplamda 26 oy alan Eren Kaşıkçı, rakibi Hasan Biltekin'den 7 puan fazla alarak toplamda 134 oyla 2021 Masterchef Türkiye şampiyonu oldu.
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