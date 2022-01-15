https://tr.sputniknews.com/20220115/mehmet-barlas-bulunan-dogalgazin-avrupanin-bile-ihtiyacini-karsilayabilecegi-soyleniyor-1052764201.html

Mehmet Barlas: Bulunan doğalgazın Avrupa'nın bile ihtiyacını karşılayabileceği söyleniyor

Mehmet Barlas: Bulunan doğalgazın Avrupa'nın bile ihtiyacını karşılayabileceği söyleniyor

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, doğalgaz zamlarına değindiği yazısında, zamların 'geçici olarak konuşulduğunu' söyledi ve "Bulunan doğalgaz... 15.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-15T09:47+0300

2022-01-15T09:47+0300

2022-01-15T09:45+0300

türkiye

doğalgaz

zam

ekonomi

mehmet barlas

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Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapacağı ziyaretin Türkiye'ye döviz açısından ufuklar açacağını belirterek, "BAE Emiri'nin bundan evvelki ziyaretinde 16 milyar dolar yatırım programıyla gelmesi, şubattaki ziyareti hayal ufkundaki rakamlara bağlıyor. Bilmiyorum bu gerçek olur mu? Aynı beklentilerin Suudi Arabistan için de söz konusu olduğu biliniyor. Bu ülkelerle ilişkiler bozulduğu zaman akla gelmeyen kötülükler de devreye giriyor. Mesela, bir kanun kaçağının Birleşik Arap Emirlikleri'ne sığındıktan sonra Türkiye'nin gündemine manevi el bombaları atması, hepimizi şaşırtmıştı. Aynı şekilde Kaşıkçı cinayetinden sonra Suudi Arabistan veliahtının Türkiye'yi karşısına alan politikalar izlemesi de dikkatleri çekmişti" ifadelerini kullandı.Benzine, doğalgaza ve sigaraya yapılan zamlara da vurgu yapan Barlas, "Bu kısırdöngüden acaba ne zaman çıkacağız? Bulunan doğalgaz kaynaklarının Avrupa'nın bile ihtiyacını karşılayabileceği söyleniyor. Bu enerji kaynakları henüz son kullanıcıya ulaştırılamadı. Bu yüzden geçici de olsa yeni zamları konuşuyoruz" dedi.

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doğalgaz, zam, ekonomi, mehmet barlas