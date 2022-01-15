https://tr.sputniknews.com/20220115/meksikadan-pfizerin-kovid-19-hapina-acil-kullanim-onayi-1052775824.html

Meksika'dan Pfizer'ın Kovid-19 hapına acil kullanım onayı

Meksika'dan Pfizer'ın Kovid-19 hapına acil kullanım onayı

Meksika, ABD'li ilaç şirketi Pfizer'ın Kovid-19'a karşı hap formunda geliştirdiği Paxlovid ilacına acil kullanım onayı verdi. 15.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-15T22:11+0300

2022-01-15T22:11+0300

2022-01-15T22:11+0300

koronavirüs

meksika

ilaç

pfizer

kovid-19

acil kullanım onayı

paxlovid

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ABD'li ilaç şirketi Pfizer'ın geliştirdiği hap formundaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ilacına bir ülke daha onay verdi.Meksika Federal Sağlık Riskleri Komisyonu'ndan (Cofepris) yapılan açıklamada, Pfizer tarafından Kovid-19'a karşı hap formunda geliştirilen Paxlovid adlı ilaca acil kullanım onayı verildiği belirtildi.Cofepris, acil kullanım onayının uzman personel tarafından Pfizer'ın sunduğu bilimsel kanıtların incelenmesi sonrasında verildiğini açıklarken, ilacın yetişkin Kovid-19 hastalarında kullanılacağı ifade edildi.Yetkililer, Paxlovid'in aşı yerine geçmeyeceğine dikkat çekerek, reçetesiz kullanılmaması gerektiği uyarısında bulundu.Meksika, Paxlovid’e onay veren ilk Latin Amerika ülkesi olduCofepris Başkanı Alejandro Svarch Perez, açıklamasında, "Bu tedavi Meksika’da Covid-19 nedeniyle hastaneye yatış oranlarını azaltmanın anahtarı olacak. Bu nedenle Latin Amerika’da ilacın kullanımı için ilk onayı veren ülkeyi tebrik ederim" ifadelerini kullandı.Pfizer tarafından üretilen ve nirmatrelvir ile ritonavir etken maddelerini bir arada içeren Paxlovid'a şu ana kadar Meksika'nın yanı sıra ABD, İngiltere, İspanya ve Güney Kore onay verirken, Japonya ve Kanada'da ilaç hala inceleme aşamasında bulunuyor.

https://tr.sputniknews.com/20211228/almanya-pfizerin-kovid-19-ilacindan-1-milyon-kutu-aldi-1052194183.html

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meksika, ilaç, pfizer, kovid-19, acil kullanım onayı, paxlovid