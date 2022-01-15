https://tr.sputniknews.com/20220115/meksikadan-pfizerin-kovid-19-hapina-acil-kullanim-onayi-1052775824.html
Meksika'dan Pfizer'ın Kovid-19 hapına acil kullanım onayı
Meksika'dan Pfizer'ın Kovid-19 hapına acil kullanım onayı
Meksika, ABD'li ilaç şirketi Pfizer'ın Kovid-19'a karşı hap formunda geliştirdiği Paxlovid ilacına acil kullanım onayı verdi. 15.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-15T22:11+0300
2022-01-15T22:11+0300
2022-01-15T22:11+0300
koronavirüs
meksika
ilaç
pfizer
kovid-19
acil kullanım onayı
paxlovid
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ABD'li ilaç şirketi Pfizer'ın geliştirdiği hap formundaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ilacına bir ülke daha onay verdi.Meksika Federal Sağlık Riskleri Komisyonu'ndan (Cofepris) yapılan açıklamada, Pfizer tarafından Kovid-19'a karşı hap formunda geliştirilen Paxlovid adlı ilaca acil kullanım onayı verildiği belirtildi.Cofepris, acil kullanım onayının uzman personel tarafından Pfizer'ın sunduğu bilimsel kanıtların incelenmesi sonrasında verildiğini açıklarken, ilacın yetişkin Kovid-19 hastalarında kullanılacağı ifade edildi.Yetkililer, Paxlovid'in aşı yerine geçmeyeceğine dikkat çekerek, reçetesiz kullanılmaması gerektiği uyarısında bulundu.Meksika, Paxlovid’e onay veren ilk Latin Amerika ülkesi olduCofepris Başkanı Alejandro Svarch Perez, açıklamasında, "Bu tedavi Meksika’da Covid-19 nedeniyle hastaneye yatış oranlarını azaltmanın anahtarı olacak. Bu nedenle Latin Amerika’da ilacın kullanımı için ilk onayı veren ülkeyi tebrik ederim" ifadelerini kullandı.Pfizer tarafından üretilen ve nirmatrelvir ile ritonavir etken maddelerini bir arada içeren Paxlovid'a şu ana kadar Meksika'nın yanı sıra ABD, İngiltere, İspanya ve Güney Kore onay verirken, Japonya ve Kanada'da ilaç hala inceleme aşamasında bulunuyor.
https://tr.sputniknews.com/20211228/almanya-pfizerin-kovid-19-ilacindan-1-milyon-kutu-aldi-1052194183.html
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meksika, ilaç, pfizer, kovid-19, acil kullanım onayı, paxlovid
Meksika'dan Pfizer'ın Kovid-19 hapına acil kullanım onayı
Meksika, ABD'li ilaç şirketi Pfizer'ın Kovid-19'a karşı hap formunda geliştirdiği Paxlovid ilacına acil kullanım onayı verdi.
ABD'li ilaç şirketi Pfizer'ın geliştirdiği hap formundaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ilacına bir ülke daha onay verdi.
Meksika Federal Sağlık Riskleri Komisyonu'ndan (Cofepris) yapılan açıklamada, Pfizer tarafından Kovid-19'a karşı hap formunda geliştirilen Paxlovid adlı ilaca acil kullanım onayı verildiği belirtildi.
Cofepris, acil kullanım onayının uzman personel tarafından Pfizer'ın sunduğu bilimsel kanıtların incelenmesi sonrasında verildiğini açıklarken, ilacın yetişkin Kovid-19 hastalarında kullanılacağı ifade edildi.
Yetkililer, Paxlovid'in aşı yerine geçmeyeceğine dikkat çekerek, reçetesiz kullanılmaması gerektiği uyarısında bulundu.
Meksika, Paxlovid’e onay veren ilk Latin Amerika ülkesi oldu
Cofepris Başkanı Alejandro Svarch Perez, açıklamasında, "Bu tedavi Meksika’da Covid-19 nedeniyle hastaneye yatış oranlarını azaltmanın anahtarı olacak. Bu nedenle Latin Amerika’da ilacın kullanımı için ilk onayı veren ülkeyi tebrik ederim" ifadelerini kullandı.
Pfizer tarafından üretilen ve nirmatrelvir ile ritonavir etken maddelerini bir arada içeren Paxlovid'a şu ana kadar Meksika'nın yanı sıra ABD, İngiltere, İspanya ve Güney Kore onay verirken, Japonya ve Kanada'da ilaç hala inceleme aşamasında bulunuyor.