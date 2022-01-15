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Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali hayatını kaybetti
Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali hayatını kaybetti
Yeniden Milli Mücadele Hareketi lideri ve Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali, Ankara'da 80 yaşında vefat etti. Millet Partisi Genel Başkanı Aykut... 15.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-15T02:24+0300
2022-01-15T02:25+0300
politika
tbmm
taziye
aykut edibali
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Yeniden Milli Mücadele Hareketi lideri ve Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali, Ankara'da 80 yaşında vefat etti. Twitter hesabından açıklama yapan Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Ülkemiz siyasetinin önemli isimlerinden Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali’nin vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum” dedi.Saadet Partisi'nin Twitter hesabından paylaşılan mesajda “Siyasi hayatımızın önemli isimlerinden Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali vefat etmiştir. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verildi.TBMM Başkanı Mustafa Şentop da Edibali'nin yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diledi:"Siyasetçi ve yazar Aykut Edibali’nin vefatını teessürle öğrendim. Yeniden Milli Mücadele isimli hareketiyle siyasî tarihimizde yer alan ve en son Millet Partisi Genel Başkanı olan merhuma Allah’tan rahmet, ailesi, yakınları ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum."İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan da “Aykut Edibali Hakk’a yürüdü. Millet Partisi Genel Başkanı idi. Davasına inanmış bir siyasetçi olarak tanıdım onu. Rahmet ve dua ile…”paylaşımını yaptı.Edibali için bugün Hacı Bayram Camisi'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılınmasının ardından saat 15.00'te TBMM'de Devlet Töreni düzenlenecek.Edibali'nin naaşı, 16 Ocak Pazar günü İstanbul'daki Marmara İlahiyat Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak namazdan sonra Üsküdar'daki Nakkaştepe Mezarlığı'na defnedilecek.
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tbmm, taziye, aykut edibali, millet partisi

Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali hayatını kaybetti

02:24 15.01.2022 (güncellendi: 02:25 15.01.2022)
© AAAykut Edibali
Aykut Edibali - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2022
© AA
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Yeniden Milli Mücadele Hareketi lideri ve Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali, Ankara'da 80 yaşında vefat etti. Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali, vefat etti. Edibali'nin ardından partilerden taziye mesajları yayınlandı.
Yeniden Milli Mücadele Hareketi lideri ve Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali, Ankara'da 80 yaşında vefat etti. Twitter hesabından açıklama yapan Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Ülkemiz siyasetinin önemli isimlerinden Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali’nin vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum” dedi.
Saadet Partisi'nin Twitter hesabından paylaşılan mesajda “Siyasi hayatımızın önemli isimlerinden Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali vefat etmiştir. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verildi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop da Edibali'nin yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diledi:
"Siyasetçi ve yazar Aykut Edibali’nin vefatını teessürle öğrendim. Yeniden Milli Mücadele isimli hareketiyle siyasî tarihimizde yer alan ve en son Millet Partisi Genel Başkanı olan merhuma Allah’tan rahmet, ailesi, yakınları ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum."
İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan da “Aykut Edibali Hakk’a yürüdü. Millet Partisi Genel Başkanı idi. Davasına inanmış bir siyasetçi olarak tanıdım onu. Rahmet ve dua ile…”paylaşımını yaptı.
Edibali için bugün Hacı Bayram Camisi'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılınmasının ardından saat 15.00'te TBMM'de Devlet Töreni düzenlenecek.
Edibali'nin naaşı, 16 Ocak Pazar günü İstanbul'daki Marmara İlahiyat Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak namazdan sonra Üsküdar'daki Nakkaştepe Mezarlığı'na defnedilecek.
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