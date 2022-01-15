Milli Beka Hareketi Başkanı: Tarkan 'cuppa cuppa' derken 'cunta cunta' mı demek istedi?

Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a destek verenlere yobaz benzetmesi yapan ve İslam karşıtı açıklamalarda bulunan şarkıcı Tarkan'ın 14 Temmuz 2016'da (darbeden bir gün önce) piyasaya sürdüğü Cuppa Cuppa şarkısının yazarı kimdir? Bu şarkının sözleri ise ne kadar manidardır? Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a destek verenlere yobaz benzetmesi yapan ve İslam karşıtı açıklamalarda bulunan şarkıcı Tarkan'ın 14 Temmuz 2016'da (darbeden bir gün önce) piyasaya sürdüğü Cuppa Cuppa şarkısının yazarı kimdir? Bu şarkının sözleri ise ne kadar manidardır?

Bu şarkının yazarı kimdir? Sayın popstar Tarkan, Cuppa Cuppa derken "Cunta Cunta" mı demek istedi acaba? Bu şarkının yazarı kimdir? Sayın popstar Tarkan, Cuppa Cuppa derken "Cunta Cunta" mı demek istedi acaba?

"Hey tayfa kalk kalk" derken FETÖ'cülere kalkışmayı başlatın mı demek istendi acaba? "Hey tayfa kalk kalk" derken FETÖ'cülere kalkışmayı başlatın mı demek istendi acaba?

Şarkı sözleri içinde "Her şey satılık, kalpler de satılık" sözleri ne anlama geliyor? Satılık olan kim? Şarkı sözleri içinde "Her şey satılık, kalpler de satılık" sözleri ne anlama geliyor? Satılık olan kim?

"Cuppa cuppa ile başlayan bu şarkı, "Cunta cunta" ile çok çağrışmıyor mu? "Bağıra çağıra bas sabaha kadar dans" derken FETÖ'nün kazanacağı düşünülüp sabaha kadar bu şarkıyla mı dans edilecekti? "Cuppa cuppa ile başlayan bu şarkı, "Cunta cunta" ile çok çağrışmıyor mu? "Bağıra çağıra bas sabaha kadar dans" derken FETÖ'nün kazanacağı düşünülüp sabaha kadar bu şarkıyla mı dans edilecekti?

Birçok nakarata "Geri adım atma" diye yazılmasının manası nedir acaba? Kime karşı geri adım atılmayacaktı? Çok manidar değil mi? Birçok nakarata "Geri adım atma" diye yazılmasının manası nedir acaba? Kime karşı geri adım atılmayacaktı? Çok manidar değil mi?

"Doğduk biz bu düzene, ötekini üzen üzene" derken hangi düzenden bahsediliyor, öteki diye tabir edilen kişi kimdir, yoksa Pensilvanya'daki mi? "Olur mu ondan bize ne" derken 'O' kimdir? Yine mi Pensilvanya'daki? "Doğduk biz bu düzene, ötekini üzen üzene" derken hangi düzenden bahsediliyor, öteki diye tabir edilen kişi kimdir, yoksa Pensilvanya'daki mi? "Olur mu ondan bize ne" derken 'O' kimdir? Yine mi Pensilvanya'daki?

Bu şarkıdaki sözleri ve ince iletileri yazanın her şeyden haberdar olduğu belli değil mi? Tekrar hatırlatıyorum, şarkı sözlerini yazan kim? Bu kişi kimin kapalı kutusu? Bu şarkıdaki sözleri ve ince iletileri yazanın her şeyden haberdar olduğu belli değil mi? Tekrar hatırlatıyorum, şarkı sözlerini yazan kim? Bu kişi kimin kapalı kutusu?

Bu sözlerin içinde çok ama çok manidar kelimeler var, "Vuracağız dibe dibe önce, elbette havalanacağız biz de" derken 17-25, Gezi ve benzeri hadiselerde başarılı olamayan FETM son şansını 15 Temmuz'da deneyip havaya mı kalkacağını anımsatmış acaba? Bu sözlerin içinde çok ama çok manidar kelimeler var, "Vuracağız dibe dibe önce, elbette havalanacağız biz de" derken 17-25, Gezi ve benzeri hadiselerde başarılı olamayan FETM son şansını 15 Temmuz'da deneyip havaya mı kalkacağını anımsatmış acaba?

Bu yazdıklarım sadece benim düşüncelerim ve bu düşüncelerimi 2016'nın Temmuz sonlarında yine sosyal medyadan sormuştum, şimdi tekrar hatırlatıyor ve soruyorum. Bu yazdıklarım sadece benim düşüncelerim ve bu düşüncelerimi 2016'nın Temmuz sonlarında yine sosyal medyadan sormuştum, şimdi tekrar hatırlatıyor ve soruyorum.