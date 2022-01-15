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Milli Beka Hareketi Başkanı: Tarkan 'cuppa cuppa' derken 'cunta cunta' mı demek istedi?
Milli Beka Hareketi Başkanı: Tarkan 'cuppa cuppa' derken 'cunta cunta' mı demek istedi?
Milli Beka Hareketi Başkanı Murat Şahin, Tarkan'ın 'Cuppa' şarkısında 'Cunta'yı ima etmiş olabileceğini iddia etti. 15.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-15T10:40+0300
2022-01-15T10:42+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
15 temmuz darbe girişimi
tarkan
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Milli Beka Hareketi Başkanı Murat Şahin, Twitter hesabından yaptığı açıklamalarda Tarkan'ın 15 Temmuz darbe girişiminden bir gün önce yayınlanan 'Cuppa Cuppa' şarkısının 'Cunta cunta'yı çağrıştırdığını iddia etti. "Şarkı sözlerini yazan kim" diyen Şahin, şarkıda 'öteki' diye bahsedilen kişinin ise "Pensilvanyadaki" (FETÖ lideri Gülen) olabileceği imasında bulundu. Şahin'in Twitter'dan paylaştığı mesajlar şu şekilde:
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recep tayyip erdoğan, 15 temmuz darbe girişimi, tarkan

Milli Beka Hareketi Başkanı: Tarkan 'cuppa cuppa' derken 'cunta cunta' mı demek istedi?

10:40 15.01.2022 (güncellendi: 10:42 15.01.2022)
© DHATarkan
Tarkan - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2022
© DHA
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Milli Beka Hareketi Başkanı Murat Şahin, Tarkan'ın 'Cuppa' şarkısında 'Cunta'yı ima etmiş olabileceğini iddia etti.
Milli Beka Hareketi Başkanı Murat Şahin, Twitter hesabından yaptığı açıklamalarda Tarkan'ın 15 Temmuz darbe girişiminden bir gün önce yayınlanan 'Cuppa Cuppa' şarkısının 'Cunta cunta'yı çağrıştırdığını iddia etti.
"Şarkı sözlerini yazan kim" diyen Şahin, şarkıda 'öteki' diye bahsedilen kişinin ise "Pensilvanyadaki" (FETÖ lideri Gülen) olabileceği imasında bulundu.
Şahin'in Twitter'dan paylaştığı mesajlar şu şekilde:
Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a destek verenlere yobaz benzetmesi yapan ve İslam karşıtı açıklamalarda bulunan şarkıcı Tarkan'ın 14 Temmuz 2016'da (darbeden bir gün önce) piyasaya sürdüğü Cuppa Cuppa şarkısının yazarı kimdir? Bu şarkının sözleri ise ne kadar manidardır?
Bu şarkının yazarı kimdir? Sayın popstar Tarkan, Cuppa Cuppa derken "Cunta Cunta" mı demek istedi acaba?
"Hey tayfa kalk kalk" derken FETÖ'cülere kalkışmayı başlatın mı demek istendi acaba?
Şarkı sözleri içinde "Her şey satılık, kalpler de satılık" sözleri ne anlama geliyor? Satılık olan kim?
"Cuppa cuppa ile başlayan bu şarkı, "Cunta cunta" ile çok çağrışmıyor mu? "Bağıra çağıra bas sabaha kadar dans" derken FETÖ'nün kazanacağı düşünülüp sabaha kadar bu şarkıyla mı dans edilecekti?
Birçok nakarata "Geri adım atma" diye yazılmasının manası nedir acaba? Kime karşı geri adım atılmayacaktı? Çok manidar değil mi?
"Doğduk biz bu düzene, ötekini üzen üzene" derken hangi düzenden bahsediliyor, öteki diye tabir edilen kişi kimdir, yoksa Pensilvanya'daki mi? "Olur mu ondan bize ne" derken 'O' kimdir? Yine mi Pensilvanya'daki?
Bu şarkıdaki sözleri ve ince iletileri yazanın her şeyden haberdar olduğu belli değil mi? Tekrar hatırlatıyorum, şarkı sözlerini yazan kim? Bu kişi kimin kapalı kutusu?
Bu sözlerin içinde çok ama çok manidar kelimeler var, "Vuracağız dibe dibe önce, elbette havalanacağız biz de" derken 17-25, Gezi ve benzeri hadiselerde başarılı olamayan FETM son şansını 15 Temmuz'da deneyip havaya mı kalkacağını anımsatmış acaba?
Bu yazdıklarım sadece benim düşüncelerim ve bu düşüncelerimi 2016'nın Temmuz sonlarında yine sosyal medyadan sormuştum, şimdi tekrar hatırlatıyor ve soruyorum.
Sizce şarkı sözleri normal mi? Bu sözlerin bir şarkı içinde toplanıp darbeden bir gün önce piyasaya sunulması çok mu tesadüf? Oyun büyük planlar aşikar, herkes Sayın Erdoğan'a sahip çıksın. Milli Beka Hareketi tüm imkanlarıyla Başkomutanın yanındadır.
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