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Moskova mahkemesinden siber suç çetesi REvil üyelerine tutuklama kararı
Moskova mahkemesinden siber suç çetesi REvil üyelerine tutuklama kararı
Moskova’nın Tverskoy Mahkemesi, ABD şirketlerine geniş çaplı siber saldırı düzenlemekle bilinen ve dün Rusya’nın farklı bölgelerinde düzenlenen operasyonla... 15.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-15T19:46+0300
2022-01-15T19:46+0300
dünya
rusya
moskova
tutuklama
siber suçlar
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Tverskoy Mahkemesi Sözcüsü Kseniya Rozina, Sputnik’e yaptığı açıklamada, REvil üyeleri için 2 ay tutuklama kararı verildiğini söyledi.Zanlıların Andrey Bessonov, Roman Muromskoy, Mihail Golovoçuk, Ruslam Hansvyarov, Dmitriy Korotayev, Aleksey Malozemov, Artyom Zayets ve Aleksey Puzırevskiy olduğu belirtildi.Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), dün ülkenin farklı bölgelerinde REvil çetesine yönelik düzenlenen operasyonda 14 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu. Çetenin 14 üyesinden 8’i için tutuklama kararının çıkarılması talep edilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220115/rusyada-revil-operasyonu-siber-korsanlarin-caldigi-paralara-ve-aldigi-araclara-el-kondu-1052760779.html
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rusya, moskova, tutuklama, siber suçlar

Moskova mahkemesinden siber suç çetesi REvil üyelerine tutuklama kararı

19:46 15.01.2022
© REUTERS / Kacper Pempel/IllustrationHacker / Siber saldırı
Hacker / Siber saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2022
© REUTERS / Kacper Pempel/Illustration
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Moskova’nın Tverskoy Mahkemesi, ABD şirketlerine geniş çaplı siber saldırı düzenlemekle bilinen ve dün Rusya’nın farklı bölgelerinde düzenlenen operasyonla gözaltına alınan REvil siber suç çetesinin üyeleri için tutuklama kararı verdi.
Tverskoy Mahkemesi Sözcüsü Kseniya Rozina, Sputnik’e yaptığı açıklamada, REvil üyeleri için 2 ay tutuklama kararı verildiğini söyledi.
Zanlıların Andrey Bessonov, Roman Muromskoy, Mihail Golovoçuk, Ruslam Hansvyarov, Dmitriy Korotayev, Aleksey Malozemov, Artyom Zayets ve Aleksey Puzırevskiy olduğu belirtildi.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), dün ülkenin farklı bölgelerinde REvil çetesine yönelik düzenlenen operasyonda 14 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu. Çetenin 14 üyesinden 8’i için tutuklama kararının çıkarılması talep edilmişti.
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