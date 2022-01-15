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Rus senatör Puşkov: ABD senatörleri arasında Rusya’ya yönelik yaptırımlar konusunda rekabet var

Rus senatör Puşkov: ABD senatörleri arasında Rusya’ya yönelik yaptırımlar konusunda rekabet var

Rus senatör Aleksey Puşkov, ABD'li Senatör Marco Rubio’nun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve diğer Rus yetkililere yaptırım uygulanmasını öngören yasa... 15.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-15T15:21+0300

2022-01-15T15:21+0300

2022-01-15T15:19+0300

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ABD'li Senatör Marco Rubio’nun 'Ukrayna'nın herhangi bir şekilde işgali' durumunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve diğer Rus yetkililere yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısını değerlendiren Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi üyesi Aleksey Puşkov, tasarının destek görmeyeceğini kaydetti.Puşkov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, “ABD Senatosu’nda Rusya’ya karşı en iyi yaptırım tasarısını kimin hazırlayacağı konusunda bir rekabet var. Görünüşe göre sadece onunla meşguller. Bu, Rusya'ya yönelik yaptırımlarla ilgili üçüncü yasa tasarısı” ifadelerini kullandı.Puşkov, halihazırda Demokratlar tarafından desteklenen bir yasa tasarısı olduğunu ve Cumhuriyetçi olduğu için Rubio'nun tasarısının onaylanma olasılığının düşük olduğunu belirtti.Rus senatör ayrıca, Rubio'nun ABD Başkanı Joe Biden'ı yasanın uygulanmasına ilişkin karar alma sürecinin dışında tutmak istediğini, ancak Demokratların buna izin vermeyeceğini vurguladı.ABD'li Senatör Marco Rubio, 'Ukrayna'nın herhangi bir şekilde işgali' durumunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve diğer Rus yetkililere yaptırım uygulayacak bir yasa tasarısı sunmuştu.12 Ocak’ta ise, ABD Senatosunda Dışişleri Komisyonu Başkanı Bob Menendez başkanlığındaki 25 üyeden oluşan bir grup, Ukrayna’daki gerilimin tırmanması durumunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve tüm hükümet üyelerinin yanı sıra Rus finans kuruluşlarına da yaptırım uygulanması konusunda yasa tasarısı hazırlamıştı.

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