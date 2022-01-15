https://tr.sputniknews.com/20220115/rus-vekil-slutskiy-abd-ve-nato-ile-gorusmelerin-devam-etmesini-umuyoruz-1052773115.html

Rus vekil Slutskiy: ABD ve NATO ile görüşmelerin devam etmesini umuyoruz

Rus vekil Slutskiy: ABD ve NATO ile görüşmelerin devam etmesini umuyoruz

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma milletvekili Slutskiy, ABD ve NATO ile görüşmelerin devam etmesini umduklarını ve Rusya’nın güvenlik garantisi teklifinin... 15.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-15T19:37+0300

2022-01-15T19:37+0300

2022-01-15T19:37+0300

dünya

abd

rusya

nato

leonid slutskiy

antony blinken

rusya parlamentosunun alt kanadı duma

güvenlik garantileri

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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın milletvekili Leonid Slutskiy, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in, Moskova'yla diyaloğu sürdürmeye hazır oldukları yönündeki açıklamasını değerlendirdi.Telegram kanalından paylaşımda bulunan Slutskiy, “Güzel sözler. Ancak bu noktada, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un, Batı’nın müzakere sürecini uzatma planı olduğuna dönük sözlerini anımsatmak isterim. Rusya elbette görüşmelerin imitasyonunu değil, gerçek görüşmelerin devamını umuyor. Ancak Rusya, her şeyden önce ABD ve NATO’dan, teklif ettiği her madde için yazılı cevap bekliyor” diye yazdı.NATO’nun doğuya genişlememesi ve Rusya sınırı yakınına saldırı silahlarını yerleştirmemesi garantisinin mutlak zorunluluk olduğunu kaydeden Slutskiy, “Yine Rusya Dışişleri Bakanı’nın söylediği gibi vaatleri sonsuza kadar beklemeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220115/abd-ve-nato-rusya-ile-yeni-muzakerelere-hazir-1052764742.html

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abd, rusya, nato, leonid slutskiy, antony blinken, rusya parlamentosunun alt kanadı duma, güvenlik garantileri