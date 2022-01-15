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Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Moskova, Avrupa'daki enerji krizinden sorumlu tutulamaz
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Moskova, Avrupa'daki enerji krizinden sorumlu tutulamaz
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, ne Rusya ne de Gazprom’un Avrupa'daki enerji krizinden sorumlu tutulamayacağını söyledi. 15.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-15T01:42+0300
2022-01-15T01:42+0300
ekonomi
rusya
doğalgaz
aleksandr novak
uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea)
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Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Uluslararası Enerjisi Ajansı (IEA) Başkanının Avrupa'daki enerji krizinden Rusya'yı sorumlu tutan açıklamasını eleştirdi.Rossiya 1 televizyonuna konuşan Novakerek, ne Gazprom’un ne de genel olarak Rusya'nın bir sorumluluğunun bulunmadığını belirtti.Novak, "Açıkçası, IEA gibi saygın bir uluslararası organizasyonun başkanının, bugün Avrupalı tüketicilerin yaşadığı sorunları ‘hasta kafadan sağlıklı kafaya yüklemeye’ çalışan açıklaması biraz şaşırttı. Burada elbette, ne Gazprom'un ne de genel olarak Rusya'nın hiçbir suçu yok" dedi.Dün Avrupa'da gaz fiyatları tekrar yükselerek bin metreküp gazın fiyatı bin 100 doların üzerine çıkmıştı. Hollanda merkezli spot doğalgaz piyasası TTF'deki şubat vadeli işlemler, 1000 metreküp başına 1121 dolardan işlem gördü.Avrupa'daki yeraltı gaz depolarındaki doluluk oranı şu anda yüzde 56 civarında. Bu da son 5 yılın ortalama rakamından yüzde 15 daha az.
https://tr.sputniknews.com/20220107/politico-abd-senatosu-kuzey-akim-2ye-yonelik-yaptirimlari-desteklemeyecek-1052486886.html
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rusya, doğalgaz, aleksandr novak, uluslararası atom enerjisi ajansı (iaea), gazporm

Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Moskova, Avrupa'daki enerji krizinden sorumlu tutulamaz

01:42 15.01.2022
© REUTERS / Ahmed YosriRusya Başbakan Yardımcısı Alekandr Novak
Rusya Başbakan Yardımcısı Alekandr Novak - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2022
© REUTERS / Ahmed Yosri
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Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, ne Rusya ne de Gazprom’un Avrupa'daki enerji krizinden sorumlu tutulamayacağını söyledi.
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Uluslararası Enerjisi Ajansı (IEA) Başkanının Avrupa'daki enerji krizinden Rusya'yı sorumlu tutan açıklamasını eleştirdi.
Rossiya 1 televizyonuna konuşan Novakerek, ne Gazprom’un ne de genel olarak Rusya'nın bir sorumluluğunun bulunmadığını belirtti.
Novak, "Açıkçası, IEA gibi saygın bir uluslararası organizasyonun başkanının, bugün Avrupalı tüketicilerin yaşadığı sorunları ‘hasta kafadan sağlıklı kafaya yüklemeye’ çalışan açıklaması biraz şaşırttı. Burada elbette, ne Gazprom'un ne de genel olarak Rusya'nın hiçbir suçu yok" dedi.
Dün Avrupa'da gaz fiyatları tekrar yükselerek bin metreküp gazın fiyatı bin 100 doların üzerine çıkmıştı. Hollanda merkezli spot doğalgaz piyasası TTF'deki şubat vadeli işlemler, 1000 metreküp başına 1121 dolardan işlem gördü.
Avrupa'daki yeraltı gaz depolarındaki doluluk oranı şu anda yüzde 56 civarında. Bu da son 5 yılın ortalama rakamından yüzde 15 daha az.
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