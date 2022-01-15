https://tr.sputniknews.com/20220115/rusya-dogu-askeri-bolgesinden-ani-savasa-hazirlik-durumu-denetimi-1052761790.html

Rusya Doğu Askeri Bölgesi’nden ani savaşa hazırlık durumu denetimi

Rusya Doğu Askeri Bölgesi’nden ani savaşa hazırlık durumu denetimi

Rusya Savunma Bakanlığı, Doğu Askeri Bölgesi’nin savaşa hazırlık durumu denetimlerini başlattığını duyurdu. 15.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-15T02:34+0300

2022-01-15T02:34+0300

2022-01-15T02:34+0300

savunma

rusya savunma bakanlığı

denetim

rusya doğu askeri bölgesi

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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Doğu Askeri Bölgesi’nin bazı birliklerini konuşlanma yerlerinden uzak mesafelerdeki eğitim alanlarına naklederek savaşa hazırlık durumu denetimlerini başlattığı kaydedildi.Açıklamada, Doğu Askeri Bölgesi'ndeki birliklerde savaşa hazırlık durumu denetimlerinin, Doğu-2022 stratejik komuta ve personel tatbikatı hazırlıkları kapsamında yürütüldüğü belirtilerek, “Doğu Askeri Bölgesi’ne bağlı bir dizi askeri birim, savaşa hazırlık durumu denetimleri kapsamında, muharebe eğitimi görevlerini yerine getirmek için daimi konuşlanma noktalarından oldukça uzak mesafedeki eğitim alanlarına kombine şekilde hareket ediyor” ifadeleri kullanıldı.Yürütülen faaliyetlerin, Doğu Askeri Bölgesi birliklerinin uzak mesafelerdeki bölgelerde yeniden konuşlandırılmalarının ardından amaçlarına yönelik görevleri yerine getirmeye hazır olup olmadığının değerlendirilmesini mümkün kılacağı kaydedildi.Birliklerin belirlenen noktalara zamanında nakledilmesinde devletin ulaşım altyapısı olanaklarının değerlendirilmesine özel önem verileceği belirtildi.Doğu Askeri Bölgesi’nin savaşa hazırlık durumu denetimleri sırasında, birliklerin hangi bölgelere konuşlandırıldığına dair bilgi verilmedi.

https://tr.sputniknews.com/20211228/rusya-bati-askeri-bolgesinde-birlikler-tatbikat-cercevesinde-yogun-bir-hava-saldirisi-puskurttu-1052175963.html

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