https://tr.sputniknews.com/20220115/rusya-idlibde-nusranin-actigi-ates-sonucu-bir-suriyeli-asker-hayatini-kaybetti-1052777295.html
Rusya: İdlib'de Nusra'nın açtığı ateş sonucu bir Suriyeli asker hayatını kaybetti
Rusya: İdlib'de Nusra'nın açtığı ateş sonucu bir Suriyeli asker hayatını kaybetti
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, İdlib gerilimi azaltma bölgesinde Nusra militanlarının açtığı ateş sonucu bir Suriyeli askerin hayatını... 15.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-15T23:47+0300
2022-01-15T23:47+0300
2022-01-15T23:47+0300
dünya
rusya
suriye
idlib
asker
gerilimi azaltma bölgeleri
güney gerilimi azaltma bölgesi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104132/19/1041321972_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_a6f7373b6dde3886deb9868e860618cd.jpg
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Oleg Juravlyov, bugünkü basın toplantısında, “Geçen bir gün içinde İdlib gerilimi azaltma bölgesinde, Nusra terör örgütü mevzilerinden 6 kez ateş açıldı. 4'ü Halep, 2'si İdlib bölgesinde gerçekleşti” ifadelerini kullandı.Juravlyov, “İdlib bölgesindeki havan saldırısında bir Suriyeli asker hayatını kaybetti” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220110/rusya-nusra-teroristleri-idlibde-alti-kez-ates-acti-bir-suriyeli-asker-yaralandi-1052560714.html
rusya
suriye
idlib
güney gerilimi azaltma bölgesi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104132/19/1041321972_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_711aaedd5628e704e30d124184f53e4f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, suriye, idlib, asker, gerilimi azaltma bölgeleri, güney gerilimi azaltma bölgesi
Rusya: İdlib'de Nusra'nın açtığı ateş sonucu bir Suriyeli asker hayatını kaybetti
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, İdlib gerilimi azaltma bölgesinde Nusra militanlarının açtığı ateş sonucu bir Suriyeli askerin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Oleg Juravlyov, bugünkü basın toplantısında, “Geçen bir gün içinde İdlib gerilimi azaltma bölgesinde, Nusra terör örgütü mevzilerinden 6 kez ateş açıldı. 4'ü Halep, 2'si İdlib bölgesinde gerçekleşti” ifadelerini kullandı.
Juravlyov, “İdlib bölgesindeki havan saldırısında bir Suriyeli asker hayatını kaybetti” dedi.