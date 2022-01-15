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Rusya: İdlib'de Nusra'nın açtığı ateş sonucu bir Suriyeli asker hayatını kaybetti
Rusya: İdlib'de Nusra'nın açtığı ateş sonucu bir Suriyeli asker hayatını kaybetti
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, İdlib gerilimi azaltma bölgesinde Nusra militanlarının açtığı ateş sonucu bir Suriyeli askerin hayatını... 15.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-15T23:47+0300
2022-01-15T23:47+0300
dünya
rusya
suriye
idlib
asker
gerilimi azaltma bölgeleri
güney gerilimi azaltma bölgesi
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Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Oleg Juravlyov, bugünkü basın toplantısında, “Geçen bir gün içinde İdlib gerilimi azaltma bölgesinde, Nusra terör örgütü mevzilerinden 6 kez ateş açıldı. 4'ü Halep, 2'si İdlib bölgesinde gerçekleşti” ifadelerini kullandı.Juravlyov, “İdlib bölgesindeki havan saldırısında bir Suriyeli asker hayatını kaybetti” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220110/rusya-nusra-teroristleri-idlibde-alti-kez-ates-acti-bir-suriyeli-asker-yaralandi-1052560714.html
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rusya, suriye, idlib, asker, gerilimi azaltma bölgeleri, güney gerilimi azaltma bölgesi

Rusya: İdlib'de Nusra'nın açtığı ateş sonucu bir Suriyeli asker hayatını kaybetti

23:47 15.01.2022
© Sputnik / Михаил Воскресенский / Fotoğraf bankasına girİdlib, çatışma
İdlib, çatışma - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2022
© Sputnik / Михаил Воскресенский
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Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, İdlib gerilimi azaltma bölgesinde Nusra militanlarının açtığı ateş sonucu bir Suriyeli askerin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Oleg Juravlyov, bugünkü basın toplantısında, “Geçen bir gün içinde İdlib gerilimi azaltma bölgesinde, Nusra terör örgütü mevzilerinden 6 kez ateş açıldı. 4'ü Halep, 2'si İdlib bölgesinde gerçekleşti” ifadelerini kullandı.
Juravlyov, “İdlib bölgesindeki havan saldırısında bir Suriyeli asker hayatını kaybetti” dedi.
Kaide kolu Nusra, Mayıs 2015'te bir saldırıyla İdlib vilayetinde Suriye hükümetinin son kalesi olan Eriha'yı da almıştı. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2022
DÜNYA
Rusya: Nusra teröristleri İdlib’de altı kez ateş açtı, bir Suriyeli asker yaralandı
10 Ocak, 00:39
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