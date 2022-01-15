Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220115/rusya-ile-cin-arasindaki-ticaret-2021-yilinda-rekor-duzeye-ulasti-1052758530.html
Rusya ile Çin arasındaki ticaret 2021 yılında rekor düzeye ulaştı
Rusya ile Çin arasındaki ticaret 2021 yılında rekor düzeye ulaştı
Çin'in Baş Gümrük İdaresi, 2021 yılında Çin ile Rusya arasındaki ticaretin önceki döneme göre yüzde 35.8 artış kaydettiği ve 146 milyar 880 milyon dolara... 15.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-15T00:07+0300
2022-01-15T00:07+0300
ekonomi
rusya
çin
ithalat
ticaret
rekor
ihracat
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104040/78/1040407876_57:0:2901:1600_1920x0_80_0_0_6777a9adf46dada716f2176d4c15b529.jpg
Çin'in Baş Gümrük İdaresi'nden yapılan açıklamada, 2021'de Çin'in Rusya'dan yaptığı ithalatın bir önceki döneme göre yüzde 37.5 oranında artarak 79 milyar 320 milyon dolar, Çin'in Rusya'ya yaptığı ihracatın da yüzde 33.8 artarak 67 milyar 567 milyon dolar seviyesine geldiği ifade edildi.Açıklamada, iki ülke arasındaki ticaretin Aralık 2021’de, aynı yılın kasım ayına göre yüzde 11.5 yükseldiği aktarıldı.Rusya ile Çin arasındaki ticarette önceki rekor, 110 milyar 750 milyon dolarla 2019'da gerçekleşmişti.Diğer yandan Çin ile ABD arsındaki ticaret, geçen yıl yüzde 28.7 oranında artarak 755 milyar 600 milyon doları geçti. Çin’in ABD’den yaptığı ithalat yüzde 2.7 artarak 179 milyar 530 milyar dolara, Çin’in ABD’ye yaptığı ihracat da yüzde 27.5 artışla 576 milyar 100 milyon dolara çıktı.Genel olarak Çin’in dış ticareti, 2021 yılında, bir önceki döneme göre yüzde 30 artarak 6 trilyon 510 milyar doları gördü.
https://tr.sputniknews.com/20211023/abd-karsi-istihbarati-firma-ve-universiteleri-rusya-ve-cin-ile-isbirligine-karsi-uyardi-1050104704.html
rusya
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104040/78/1040407876_412:0:2545:1600_1920x0_80_0_0_13fd30fcbcdfc0baf1ecf10a63ef0f22.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, çin, ithalat, ticaret, rekor, ihracat

Rusya ile Çin arasındaki ticaret 2021 yılında rekor düzeye ulaştı

00:07 15.01.2022
© REUTERSRusya ile Çin bayrakları
Rusya ile Çin bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2022
© REUTERS
Abone ol
Çin'in Baş Gümrük İdaresi, 2021 yılında Çin ile Rusya arasındaki ticaretin önceki döneme göre yüzde 35.8 artış kaydettiği ve 146 milyar 880 milyon dolara ulaşarak rekor kırdığını duyurdu.
Çin'in Baş Gümrük İdaresi'nden yapılan açıklamada, 2021'de Çin'in Rusya'dan yaptığı ithalatın bir önceki döneme göre yüzde 37.5 oranında artarak 79 milyar 320 milyon dolar, Çin'in Rusya'ya yaptığı ihracatın da yüzde 33.8 artarak 67 milyar 567 milyon dolar seviyesine geldiği ifade edildi.
Açıklamada, iki ülke arasındaki ticaretin Aralık 2021’de, aynı yılın kasım ayına göre yüzde 11.5 yükseldiği aktarıldı.
Rusya ile Çin arasındaki ticarette önceki rekor, 110 milyar 750 milyon dolarla 2019'da gerçekleşmişti.
Diğer yandan Çin ile ABD arsındaki ticaret, geçen yıl yüzde 28.7 oranında artarak 755 milyar 600 milyon doları geçti. Çin’in ABD’den yaptığı ithalat yüzde 2.7 artarak 179 milyar 530 milyar dolara, Çin’in ABD’ye yaptığı ihracat da yüzde 27.5 artışla 576 milyar 100 milyon dolara çıktı.
Genel olarak Çin’in dış ticareti, 2021 yılında, bir önceki döneme göre yüzde 30 artarak 6 trilyon 510 milyar doları gördü.
ABD bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2021
DÜNYA
ABD karşı istihbaratı, firma ve üniversiteleri 'Rusya ve Çin ile işbirliğine' karşı uyardı
23 Ekim 2021, 04:40
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce