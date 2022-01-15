https://tr.sputniknews.com/20220115/rusya-ile-cin-arasindaki-ticaret-2021-yilinda-rekor-duzeye-ulasti-1052758530.html
Rusya ile Çin arasındaki ticaret 2021 yılında rekor düzeye ulaştı
Rusya ile Çin arasındaki ticaret 2021 yılında rekor düzeye ulaştı
Çin'in Baş Gümrük İdaresi, 2021 yılında Çin ile Rusya arasındaki ticaretin önceki döneme göre yüzde 35.8 artış kaydettiği ve 146 milyar 880 milyon dolara... 15.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-15T00:07+0300
2022-01-15T00:07+0300
2022-01-15T00:07+0300
ekonomi
rusya
çin
ithalat
ticaret
rekor
ihracat
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Çin'in Baş Gümrük İdaresi'nden yapılan açıklamada, 2021'de Çin'in Rusya'dan yaptığı ithalatın bir önceki döneme göre yüzde 37.5 oranında artarak 79 milyar 320 milyon dolar, Çin'in Rusya'ya yaptığı ihracatın da yüzde 33.8 artarak 67 milyar 567 milyon dolar seviyesine geldiği ifade edildi.Açıklamada, iki ülke arasındaki ticaretin Aralık 2021’de, aynı yılın kasım ayına göre yüzde 11.5 yükseldiği aktarıldı.Rusya ile Çin arasındaki ticarette önceki rekor, 110 milyar 750 milyon dolarla 2019'da gerçekleşmişti.Diğer yandan Çin ile ABD arsındaki ticaret, geçen yıl yüzde 28.7 oranında artarak 755 milyar 600 milyon doları geçti. Çin’in ABD’den yaptığı ithalat yüzde 2.7 artarak 179 milyar 530 milyar dolara, Çin’in ABD’ye yaptığı ihracat da yüzde 27.5 artışla 576 milyar 100 milyon dolara çıktı.Genel olarak Çin’in dış ticareti, 2021 yılında, bir önceki döneme göre yüzde 30 artarak 6 trilyon 510 milyar doları gördü.
https://tr.sputniknews.com/20211023/abd-karsi-istihbarati-firma-ve-universiteleri-rusya-ve-cin-ile-isbirligine-karsi-uyardi-1050104704.html
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rusya, çin, ithalat, ticaret, rekor, ihracat
Rusya ile Çin arasındaki ticaret 2021 yılında rekor düzeye ulaştı
Çin'in Baş Gümrük İdaresi, 2021 yılında Çin ile Rusya arasındaki ticaretin önceki döneme göre yüzde 35.8 artış kaydettiği ve 146 milyar 880 milyon dolara ulaşarak rekor kırdığını duyurdu.
Çin'in Baş Gümrük İdaresi'nden yapılan açıklamada, 2021'de Çin'in Rusya'dan yaptığı ithalatın bir önceki döneme göre yüzde 37.5 oranında artarak 79 milyar 320 milyon dolar, Çin'in Rusya'ya yaptığı ihracatın da yüzde 33.8 artarak 67 milyar 567 milyon dolar seviyesine geldiği ifade edildi.
Açıklamada, iki ülke arasındaki ticaretin Aralık 2021’de, aynı yılın kasım ayına göre yüzde 11.5 yükseldiği aktarıldı.
Rusya ile Çin arasındaki ticarette önceki rekor, 110 milyar 750 milyon dolarla 2019'da gerçekleşmişti.
Diğer yandan Çin ile ABD arsındaki ticaret, geçen yıl yüzde 28.7 oranında artarak 755 milyar 600 milyon doları geçti. Çin’in ABD’den yaptığı ithalat yüzde 2.7 artarak 179 milyar 530 milyar dolara, Çin’in ABD’ye yaptığı ihracat da yüzde 27.5 artışla 576 milyar 100 milyon dolara çıktı.
Genel olarak Çin’in dış ticareti, 2021 yılında, bir önceki döneme göre yüzde 30 artarak 6 trilyon 510 milyar doları gördü.