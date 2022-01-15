https://tr.sputniknews.com/20220115/rusya-maliye-bakani-siluanov-yaptirimlara-ragmen-butce-yukumluluklerini-yerine-getirecegiz-1052759313.html

Rusya Maliye Bakanı Siluanov: Yaptırımlara rağmen bütçe yükümlülüklerini yerine getireceğiz

Rusya Maliye Bakanı Siluanov: Yaptırımlara rağmen bütçe yükümlülüklerini yerine getireceğiz

Rusya'ya yönelik olası yaptırımların kabul edilmemesi umudunu dile getiren Maliye Bakanı Siluanov, yaptırımların kabul edilmesi durumunda bile bütçe... 15.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-15T00:28+0300

2022-01-15T00:28+0300

2022-01-15T00:28+0300

dünya

abd

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anton siluanov

abd senatosu

tasarı

yaptırım

demokratlar

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Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Gaidar Ekonomi Forumu kapsamında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ABD'li Demokratların Senato'ya sunduğu Rusya'ya dönük yaptırım tasarısını değerlendirdi.Siluanov, "Tasarı önyargılı, bu tür tasarıları çok gördük. Görevimiz, yabancı ülkelerin bu tür kararlarının ekonomimiz, finansımız ve insanların refahı üzerinde minimum etkiye sahip olduğu koşullar oluşturmak. Önemli olan bu. Bu nedenle, her türlü yaptırımlar tatsız, ülkemiz için tatsız ve bu yaptırımları uygulayan ortaklarımızı etkileyecek. Bu yüzden aklıselimin bir kez daha galip gelmesini ve bu tasarının kağıt üzerinde kalmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.Bakan, "Fakat durumun bu yönde gelişmesi halinde hükümetin aldığı kararlara gerekli kaynakların sağlanması ve görevimizi yerine getirmemiz yönünde çözümler bulacağız" dedi.ABD Senatosu’na sunulan tasarıda, Ukrayna sınırındaki duruma bağlı olarak Rusya’nın kamu borcuna ve mali kurumlarına yeni yaptırımların uygulanması öngörülüyor.

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abd, rusya, anton siluanov, abd senatosu, tasarı, yaptırım, demokratlar