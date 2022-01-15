YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
Rusya, ünlü şairi andı: Sovyet halkının dostu Nâzım Hikmet’i doğumun 120. yılında saygıyla anıyoruz
17:07 15.01.2022 (güncellendi: 17:09 15.01.2022)
© Fotoğraf : WikipediaNazım Hikmet Ran
© Fotoğraf : Wikipedia
Dünyaca ünlü Türk şair Nazım Hikmet’in doğumunun 120. yılı vesilesiyle Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Büyük yazar, Sovyet halkının dostu Nâzım Hikmet’i doğumun 120. yılında saygıyla anıyoruz” dedi.
15 Ocak 1902 tarihinde Selanik'te dünyaya gelen Nazım Hikmet, 3 Haziran 1963'te Moskova'da yaşamını yitirdi. Nazım Hikmet, 3 Haziran 1963 yılında, kendisine kapılarını açan Sovyetler Birliği'nde hayata gözlerini yumdu.
Dünyaca ünlü Türk şair Nazım Hikmet’in doğumunun 120. yılı vesilesiyle Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçiliği sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Büyük yazar, Sovyet halkının dostu Nâzım Hikmet’i doğumun 120. yılında saygıyla anıyoruz” dedi.
Büyük yazar, Sovyet halkının dostu Nâzım Hikmet’i doğumun 120. yılında saygıyla anıyoruz.#RusyaTürkiye #NazımHikmet pic.twitter.com/3mQJe8Vakq— RusEmbTurkey (@RusEmbTurkey) January 15, 2022
Şiir, roman ve tiyatro eserleri kaleme alan Nazım Hikmet, yazdıkları nedeniyle hayatının 12 yılını cezaevlerinde geçirdi.
48 yaşında yeniden askerlik yapmaya çağrılan Nazım Hikmet, deniz yoluyla yurtdışına çıktı.
Nazım Hikmet, Rusya'da bulunduğu dönemde kendisine 'saman sarısı' isimli şiir yazdıran Sovyet yurttaşı Vera Tulyakova ile evlendi.
Nazım Hikmet, 3 Haziran 1963 yılında hayata gözlerini yumdu. Ünlü şairin mezarı, Moskova'daki Novodeviçi Mezarlığı'nda bulunuyor.
48 yaşında yeniden askerlik yapmaya çağrılan Nazım Hikmet, deniz yoluyla yurtdışına çıktı.
Nazım Hikmet, Rusya'da bulunduğu dönemde kendisine 'saman sarısı' isimli şiir yazdıran Sovyet yurttaşı Vera Tulyakova ile evlendi.
Nazım Hikmet, 3 Haziran 1963 yılında hayata gözlerini yumdu. Ünlü şairin mezarı, Moskova'daki Novodeviçi Mezarlığı'nda bulunuyor.