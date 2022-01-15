https://tr.sputniknews.com/20220115/rusyada-revil-operasyonu-siber-korsanlarin-caldigi-paralara-ve-aldigi-araclara-el-kondu-1052760779.html

Rusya’da REvil operasyonu: Siber korsanların çaldığı paralara ve aldığı araçlara el kondu

Rusya’da REvil operasyonu: Siber korsanların çaldığı paralara ve aldığı araçlara el kondu

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), kötü amaçlı yazılım kullanarak para çalan REvil siber suç çetesinin faaliyetine son verdi. 15.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-15T01:41+0300

2022-01-15T01:41+0300

2022-01-15T01:41+0300

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FSB’den yapılan açıklamaya göre, Rusya İçişleri Bakanlığı Soruşturma Departmanı ile işbirliğinde Moskova, St. Petersburg şehirleri ile Moskova Bölgesi, Leningrad Bölgesi ve Lipetsk Bölgesi’nde REvil siber suç çetesine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Çete üyelerinin kimliklerinin tespit edildiğini belirten FSB, siber korsanlarının kötü niyetli yazılım geliştirdiğini, yabancıların banka hesaplarından para çaldığını ve nakde çevirdiğini veya internet üzerinden pahalı ürünler aldığını anlattı.Yazılı açıklamada, arama çalışmalarının ABD’den gelen talep üzerine başlatıldığı belirtilirken ABD’li yetkili makamlarının REvil liderinin kimliği ve çetenin işlediği siber suçlardaki rolü hakkında bilgi verdiği kaydedildi.REvil faaliyetine son verildi. Çetenin 14 üyesine ait 25 adrese yapılan baskında, nakit ve kripto para olarak en az 426 milyar ruble (yaklaşık 75 milyar TL), 600 bin dolar, 500 bin euro, suç sırasında kullanılan bilgisayarlar, kripto cüzdanlar ve çalınan paralarla alınan 20 lüks arabaya el kondu.Gözaltına alınan kişilere ‘ödeme araçlarının yasadışı dolaşımından’ suçlama yöneltilirken operasyonun sonuçları ABD’ye bildirildi.

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abd, rusya, fsb, çete, yazılım, siber korsan