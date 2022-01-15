Rusya’nın ABD Büyükelçiliği: Rusya’nın Ukrayna'yı işgale hazırlandığı iddiaları temelsiz

Büyükelçiliğin Facebook hesabından yapılan açıklamada, ABD makamları tarafından ortaya atılan ‘sahte bilginin’ basın tarafından işlenerek gündemin ana konusu haline getirilmesi senaryosunun devam ettiğine vurgu yapılarak şu ifadeler kullanıldı:“ABD’li meslektaşlarımızı bu tür maceralara karşı uyarmak istiyoruz. ABD’nin hem resmi düzeyde hem de basın üzerinden bize yönelik suçlamalarının asılsız olduğunu ve hiç bir temele dayanmadığını bir kez daha vurgulamak istiyoruz.”Açıklamada ayrıca, Rusya tarafından önerilen güvenlik garantilerinin sağlanması için anlaşma taslakları temelinde somut çalışmalar yapılması çağrısı yapılarak, Rus tarafının savaşa karşı olduğu ve tüm uluslararası sorunların diplomatik yollarla çözümünden yana olduğuna vurgu yapıldı.Daha önce, ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmak için 'bahane aradığını' iddia etmişti.Kirby, "Çok fazla ayrıntıya girmeden, elimizde, Rusya'nın halihazırda Ukrayna'ya potansiyel saldırı ve işgal amacıyla bir bahane yaratmak için aktif olarak çalıştığını gösteren bilgiler var" ifadelerini kullanmıştı.
Rusya'nın Washington Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, Beyaz Saray ve Pentagon'un “Moskova’nın Ukrayna’ya saldırmak için bahane aradığı” yönündeki açıklamalarının, Rusya üzerinde devam eden enformasyon baskısını teyit ettiği belirtildi.
Büyükelçiliğin Facebook hesabından yapılan açıklamada, ABD makamları tarafından ortaya atılan ‘sahte bilginin’ basın tarafından işlenerek gündemin ana konusu haline getirilmesi senaryosunun devam ettiğine vurgu yapılarak şu ifadeler kullanıldı:
“ABD’li meslektaşlarımızı bu tür maceralara karşı uyarmak istiyoruz. ABD’nin hem resmi düzeyde hem de basın üzerinden bize yönelik suçlamalarının asılsız olduğunu ve hiç bir temele dayanmadığını bir kez daha vurgulamak istiyoruz.”
Açıklamada ayrıca, Rusya tarafından önerilen güvenlik garantilerinin sağlanması için anlaşma taslakları temelinde somut çalışmalar yapılması çağrısı yapılarak, Rus tarafının savaşa karşı olduğu ve tüm uluslararası sorunların diplomatik yollarla çözümünden yana olduğuna vurgu yapıldı.
Daha önce, ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmak için 'bahane aradığını' iddia etmişti.
Kirby, "Çok fazla ayrıntıya girmeden, elimizde, Rusya'nın halihazırda Ukrayna'ya potansiyel saldırı ve işgal amacıyla bir bahane yaratmak için aktif olarak çalıştığını gösteren bilgiler var" ifadelerini kullanmıştı.