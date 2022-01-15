https://tr.sputniknews.com/20220115/rusyanin-abd--buyukelciligi-rusyanin-ukraynayi-isgale-hazirlandigi-iddialari-temelsiz-1052765230.html

Rusya’nın ABD Büyükelçiliği: Rusya’nın Ukrayna'yı işgale hazırlandığı iddiaları temelsiz

Rusya’nın ABD Büyükelçiliği: Rusya’nın Ukrayna'yı işgale hazırlandığı iddiaları temelsiz

Rusya'nın Washington Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, Beyaz Saray ve Pentagon'un “Moskova’nın Ukrayna’ya saldırmak için bahane aradığı” yönündeki... 15.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-15T11:32+0300

2022-01-15T11:32+0300

2022-01-15T11:30+0300

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Büyükelçiliğin Facebook hesabından yapılan açıklamada, ABD makamları tarafından ortaya atılan ‘sahte bilginin’ basın tarafından işlenerek gündemin ana konusu haline getirilmesi senaryosunun devam ettiğine vurgu yapılarak şu ifadeler kullanıldı:“ABD’li meslektaşlarımızı bu tür maceralara karşı uyarmak istiyoruz. ABD’nin hem resmi düzeyde hem de basın üzerinden bize yönelik suçlamalarının asılsız olduğunu ve hiç bir temele dayanmadığını bir kez daha vurgulamak istiyoruz.”Açıklamada ayrıca, Rusya tarafından önerilen güvenlik garantilerinin sağlanması için anlaşma taslakları temelinde somut çalışmalar yapılması çağrısı yapılarak, Rus tarafının savaşa karşı olduğu ve tüm uluslararası sorunların diplomatik yollarla çözümünden yana olduğuna vurgu yapıldı.Daha önce, ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmak için 'bahane aradığını' iddia etmişti.Kirby, "Çok fazla ayrıntıya girmeden, elimizde, Rusya'nın halihazırda Ukrayna'ya potansiyel saldırı ve işgal amacıyla bir bahane yaratmak için aktif olarak çalıştığını gösteren bilgiler var" ifadelerini kullanmıştı.

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