Rusya’nın Altay bölgesinde hafif motorlu uçak düştü

Altay Acil Durumlar Bakanlığı, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, “Bu sabah, Altay Bölgesi Altay ilçesindeki Starobelokuriha köyünün havaalanında hafif motorlu uçak kaza yaptı. İki kişi yaralandı” ifadesine yer verdi.Olayın, havaalanına 1 kilometre mesafede meydana geldiği aktarılırken kurtarma çalışmalarına 24 kişi ve 6 aracın katıldığı ifade edildi.
Rusya’nın Altay Bölgesi’nde, yere çakılan hafif motorlu uçaktaki iki kişinin yaralandığı belirtildi.
Altay Acil Durumlar Bakanlığı, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, “Bu sabah, Altay Bölgesi Altay ilçesindeki Starobelokuriha köyünün havaalanında hafif motorlu uçak kaza yaptı. İki kişi yaralandı” ifadesine yer verdi.
Olayın, havaalanına 1 kilometre mesafede meydana geldiği aktarılırken kurtarma çalışmalarına 24 kişi ve 6 aracın katıldığı ifade edildi.