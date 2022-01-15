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https://tr.sputniknews.com/20220115/savunma-bakani-akar-44-terorist-etkisiz-hale-getirildi-1052767537.html
Savunma Bakanı Akar: 44 terörist etkisiz hale getirildi
Savunma Bakanı Akar: 44 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanı Akar, Akçakale'deki PKK saldırısının ardından başlatılan operasyona ilişkin, "44 terörist etkisiz hale getirildi. Yapılan her saldırının... 15.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-15T14:11+0300
2022-01-15T14:09+0300
türkiye
pkk
hulusi akar
operasyon
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Akçakale hudut hattındaki PKK saldırısının ardından başlatılan operasyonlara ilişkin sorusunu yanıtladı.Düzenlenen EYP'li saldırısıda 3 askerin hayatını kaybettiğini hatırlatan Akar, şunları kaydetti:"Hain saldırının ardından belirlenen hedeflere yönelik cezalandırma operasyonları başlattık. Cezalandırma operasyonları sonucunda kahraman Mehmetçik tarafından son durum itibarıyla 44 terörist etkisiz hale getirildi. Şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Suriye'deki muhataplarımızın mutabakatlar kapsamındaki sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz. Sınırlarımızın ötesinden gelen, planlandığını değerlendirdiğimiz saldırıların tahammül sınırlarımızı zorladığını, hatta tahammül sınırlarımızı aştığını söyleyebiliriz.Yapılan her saldırının misliyle karşılık bulacağından ve hesabının sorulacağından kimsenin şüphesi olmasın."
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pkk, hulusi akar, operasyon

Savunma Bakanı Akar: 44 terörist etkisiz hale getirildi

14:11 15.01.2022
© AABakan Akar: NATO’nun her zamankinden daha aktif ve canlı olduğuna inanıyoruz
Bakan Akar: NATO’nun her zamankinden daha aktif ve canlı olduğuna inanıyoruz - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2022
© AA
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Milli Savunma Bakanı Akar, Akçakale'deki PKK saldırısının ardından başlatılan operasyona ilişkin, "44 terörist etkisiz hale getirildi. Yapılan her saldırının misliyle karşılık bulacağından ve hesabının sorulacağından kimsenin şüphesi olmasın" dedi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Akçakale hudut hattındaki PKK saldırısının ardından başlatılan operasyonlara ilişkin sorusunu yanıtladı.
Düzenlenen EYP'li saldırısıda 3 askerin hayatını kaybettiğini hatırlatan Akar, şunları kaydetti:
"Hain saldırının ardından belirlenen hedeflere yönelik cezalandırma operasyonları başlattık. Cezalandırma operasyonları sonucunda kahraman Mehmetçik tarafından son durum itibarıyla 44 terörist etkisiz hale getirildi. Şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Suriye'deki muhataplarımızın mutabakatlar kapsamındaki sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz. Sınırlarımızın ötesinden gelen, planlandığını değerlendirdiğimiz saldırıların tahammül sınırlarımızı zorladığını, hatta tahammül sınırlarımızı aştığını söyleyebiliriz.
Yapılan her saldırının misliyle karşılık bulacağından ve hesabının sorulacağından kimsenin şüphesi olmasın."
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