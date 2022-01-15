https://tr.sputniknews.com/20220115/savunma-bakani-akar-44-terorist-etkisiz-hale-getirildi-1052767537.html

Savunma Bakanı Akar: 44 terörist etkisiz hale getirildi

Savunma Bakanı Akar: 44 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Akar, Akçakale'deki PKK saldırısının ardından başlatılan operasyona ilişkin, "44 terörist etkisiz hale getirildi. Yapılan her saldırının... 15.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-15T14:11+0300

2022-01-15T14:11+0300

2022-01-15T14:09+0300

türkiye

pkk

hulusi akar

operasyon

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Akçakale hudut hattındaki PKK saldırısının ardından başlatılan operasyonlara ilişkin sorusunu yanıtladı.Düzenlenen EYP'li saldırısıda 3 askerin hayatını kaybettiğini hatırlatan Akar, şunları kaydetti:"Hain saldırının ardından belirlenen hedeflere yönelik cezalandırma operasyonları başlattık. Cezalandırma operasyonları sonucunda kahraman Mehmetçik tarafından son durum itibarıyla 44 terörist etkisiz hale getirildi. Şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Suriye'deki muhataplarımızın mutabakatlar kapsamındaki sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz. Sınırlarımızın ötesinden gelen, planlandığını değerlendirdiğimiz saldırıların tahammül sınırlarımızı zorladığını, hatta tahammül sınırlarımızı aştığını söyleyebiliriz.Yapılan her saldırının misliyle karşılık bulacağından ve hesabının sorulacağından kimsenin şüphesi olmasın."

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pkk, hulusi akar, operasyon