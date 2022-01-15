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Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Avustralya’yı Djokovic’e 'kötü muamele' yapmakla suçladı
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Avustralya’yı Djokovic’e 'kötü muamele' yapmakla suçladı
ırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Avustralya’yı vizesi ikinci kez iptal edilen Sırp tenisçi Novak Djokovic’e 'kötü muamele' yapmakla suçlayarak, “Neden... 15.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-15T00:13+0300
2022-01-15T00:13+0300
dünya
sırbistan
novak djokovic
aleksandr vucic
tenis turnuvası
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Dünyanın en prestijli 4 tenis turnuvasından biri olan Avustralya Açık Tenis Turnuvası’nda yer almak için Avustralya’ya gelen Sırp tenisçi Novak Djokovic’in vizesinin ikinci kez Avustralya Göçmen Bakanlığı tarafından iptal edilmesinin ardından Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Vucic, Avustralya’yı Djokovic’e 'kötü muamele' yapmakla suçlayarak, “Neden ona kötü davranıyorsun. Sadece onu değil, neden ailesini, özgür ve gururlu bir milleti de küçük düşürüyorsun” dedi. Vucic, Djokovic hakkında alınan kararın gelecek seçimlerde oy kazanmak için yapılıp yapılmadığını sorarak, "Ahlaki meseleye geri dönüyorum. Novak'ın Melbourne'de 10’uncu kupayı kazanmasını istemiyorsanız, neden onu hemen geri çevirip vize alamadığını söylemediniz" dedi. Bir yürütme organının yargı kararlarını değiştirmesine şaşırdığını ifade eden Vucic, “Bize hukukun üstünlüğü ilkesi hakkında vaaz veriyorlar. Sırbistan'da bir bakanın yargıçların kararlarını iptal etmesi halinde ne olacağını hayal edebiliyor musunuz” ifadelerini kullandı. Vucic, Sırbistan'ın Djokovic için savaşacağını belirterek, "Novak, biz yanınızdayız" dedi.
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sırbistan, novak djokovic, aleksandr vucic, tenis turnuvası

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Avustralya’yı Djokovic’e 'kötü muamele' yapmakla suçladı

00:13 15.01.2022
© REUTERS / LOREN ELLIOTTAvustralya'da gözaltı merkezi olarak kullanılan Park Hotel önünde şampiyon Sırp tenisçi Novak Djokovic için düzenlenen destek gösterisinden bir sahne
Avustralya'da gözaltı merkezi olarak kullanılan Park Hotel önünde şampiyon Sırp tenisçi Novak Djokovic için düzenlenen destek gösterisinden bir sahne - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2022
© REUTERS / LOREN ELLIOTT
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ırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Avustralya’yı vizesi ikinci kez iptal edilen Sırp tenisçi Novak Djokovic’e 'kötü muamele' yapmakla suçlayarak, “Neden ona kötü davranıyorsun. Sadece onu değil, neden ailesini, özgür ve gururlu bir milleti de küçük düşürüyorsun” dedi.
Dünyanın en prestijli 4 tenis turnuvasından biri olan Avustralya Açık Tenis Turnuvası’nda yer almak için Avustralya’ya gelen Sırp tenisçi Novak Djokovic’in vizesinin ikinci kez Avustralya Göçmen Bakanlığı tarafından iptal edilmesinin ardından Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Vucic, Avustralya’yı Djokovic’e 'kötü muamele' yapmakla suçlayarak, “Neden ona kötü davranıyorsun. Sadece onu değil, neden ailesini, özgür ve gururlu bir milleti de küçük düşürüyorsun” dedi.

Vucic, Djokovic hakkında alınan kararın gelecek seçimlerde oy kazanmak için yapılıp yapılmadığını sorarak, "Ahlaki meseleye geri dönüyorum. Novak'ın Melbourne'de 10’uncu kupayı kazanmasını istemiyorsanız, neden onu hemen geri çevirip vize alamadığını söylemediniz" dedi.
Bir yürütme organının yargı kararlarını değiştirmesine şaşırdığını ifade eden Vucic, “Bize hukukun üstünlüğü ilkesi hakkında vaaz veriyorlar. Sırbistan'da bir bakanın yargıçların kararlarını iptal etmesi halinde ne olacağını hayal edebiliyor musunuz” ifadelerini kullandı.

Vucic, Sırbistan'ın Djokovic için savaşacağını belirterek, "Novak, biz yanınızdayız" dedi.
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