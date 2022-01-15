https://tr.sputniknews.com/20220115/sirbistan-cumhurbaskani-vucic-avustralyayi-djokovice-kotu-muamele-yapmakla-sucladi-1052758851.html

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Avustralya’yı Djokovic’e 'kötü muamele' yapmakla suçladı

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Avustralya’yı Djokovic’e 'kötü muamele' yapmakla suçladı

ırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Avustralya’yı vizesi ikinci kez iptal edilen Sırp tenisçi Novak Djokovic’e 'kötü muamele' yapmakla suçlayarak, “Neden... 15.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-15T00:13+0300

2022-01-15T00:13+0300

2022-01-15T00:13+0300

dünya

sırbistan

novak djokovic

aleksandr vucic

tenis turnuvası

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Dünyanın en prestijli 4 tenis turnuvasından biri olan Avustralya Açık Tenis Turnuvası’nda yer almak için Avustralya’ya gelen Sırp tenisçi Novak Djokovic’in vizesinin ikinci kez Avustralya Göçmen Bakanlığı tarafından iptal edilmesinin ardından Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Vucic, Avustralya’yı Djokovic’e 'kötü muamele' yapmakla suçlayarak, “Neden ona kötü davranıyorsun. Sadece onu değil, neden ailesini, özgür ve gururlu bir milleti de küçük düşürüyorsun” dedi. Vucic, Djokovic hakkında alınan kararın gelecek seçimlerde oy kazanmak için yapılıp yapılmadığını sorarak, "Ahlaki meseleye geri dönüyorum. Novak'ın Melbourne'de 10’uncu kupayı kazanmasını istemiyorsanız, neden onu hemen geri çevirip vize alamadığını söylemediniz" dedi. Bir yürütme organının yargı kararlarını değiştirmesine şaşırdığını ifade eden Vucic, “Bize hukukun üstünlüğü ilkesi hakkında vaaz veriyorlar. Sırbistan'da bir bakanın yargıçların kararlarını iptal etmesi halinde ne olacağını hayal edebiliyor musunuz” ifadelerini kullandı. Vucic, Sırbistan'ın Djokovic için savaşacağını belirterek, "Novak, biz yanınızdayız" dedi.

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sırbistan, novak djokovic, aleksandr vucic, tenis turnuvası