https://tr.sputniknews.com/20220115/tantunicide-cope-dokulen-biberleri-toplayip-tekrar-musteriye-sundular-1052765372.html

Tantunicide çöpe dökülen biberleri toplayıp tekrar müşteriye sundular

Tantunicide çöpe dökülen biberleri toplayıp tekrar müşteriye sundular

Kadıköy'de, her gün yüzlerce kişinin yemek yediği bir tantunicide mide bulandıran görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde işletme sahibi tarafından çöpe atılan... 15.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-15T11:45+0300

2022-01-15T11:45+0300

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türkiye

istanbul

kadıköy

tantuni

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Kadıköy'de, popüler bir tantunicide kaydedildiği belirtilen görüntülerde işletme sahibi tarafından çöpe atılan biberlerin tekrar yenilmek üzere çalışan işçilere toplatıldığı görüldü.Çalışanların tek tek biberleri ayıkladığı sırada işletme sahibinin ''İsraf oluyor, bunlar ısırılmamış bile, tekrar yıkatacağız. Niye çöpe atalım?'' diye ikazda bulunması dikkat çekti. Görüntüler sonrası Gıda ve Tarım İlçe Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili inceleme başlatıldı. Görüntülerde, işletme sahibi tarafından çalışanların hem azarlandığı hem de çöpe atılan biberleri tek tek ayıkladığı görülüyor. Görüntülerde mekanın işletmecisi, ''Müşteri tabağına elini bile sürmüyor, ısırmıyor, niye çöpe atalım? Yıkayıp koyacağız'' dediği görülüyor. 'Haftalık izinler iptal'İşletmeci, personeline ise ''Burayı kendi yeriniz gibi görmediğiniz müddetçe ensenizdeyim. Haftalık izinlerinizi de iptal ediyorum'' şeklinde seslendiği duyuluyor. Gelen şikayetler sonrasında zabıta ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Gıda ve Tarım İlçe Müdürlüğü ekipleri de ürünlerden numune topladı.

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istanbul, kadıköy, tantuni