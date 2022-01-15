Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220115/tantunicide-cope-dokulen-biberleri-toplayip-tekrar-musteriye-sundular-1052765372.html
Tantunicide çöpe dökülen biberleri toplayıp tekrar müşteriye sundular
Tantunicide çöpe dökülen biberleri toplayıp tekrar müşteriye sundular
Kadıköy'de, her gün yüzlerce kişinin yemek yediği bir tantunicide mide bulandıran görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde işletme sahibi tarafından çöpe atılan... 15.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-15T11:45+0300
2022-01-15T11:43+0300
türkiye
istanbul
kadıköy
tantuni
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0f/1052765347_0:302:480:572_1920x0_80_0_0_3e6b8ad42033d9b71d3b3addcc0501a1.jpg
Kadıköy'de, popüler bir tantunicide kaydedildiği belirtilen görüntülerde işletme sahibi tarafından çöpe atılan biberlerin tekrar yenilmek üzere çalışan işçilere toplatıldığı görüldü.Çalışanların tek tek biberleri ayıkladığı sırada işletme sahibinin ''İsraf oluyor, bunlar ısırılmamış bile, tekrar yıkatacağız. Niye çöpe atalım?'' diye ikazda bulunması dikkat çekti. Görüntüler sonrası Gıda ve Tarım İlçe Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili inceleme başlatıldı. Görüntülerde, işletme sahibi tarafından çalışanların hem azarlandığı hem de çöpe atılan biberleri tek tek ayıkladığı görülüyor. Görüntülerde mekanın işletmecisi, ''Müşteri tabağına elini bile sürmüyor, ısırmıyor, niye çöpe atalım? Yıkayıp koyacağız'' dediği görülüyor. 'Haftalık izinler iptal'İşletmeci, personeline ise ''Burayı kendi yeriniz gibi görmediğiniz müddetçe ensenizdeyim. Haftalık izinlerinizi de iptal ediyorum'' şeklinde seslendiği duyuluyor. Gelen şikayetler sonrasında zabıta ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Gıda ve Tarım İlçe Müdürlüğü ekipleri de ürünlerden numune topladı.
türkiye
istanbul
kadıköy
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0f/1052765347_0:257:480:617_1920x0_80_0_0_195a818c2ed7e65009e6d88e091c98a1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
istanbul, kadıköy, tantuni

Tantunicide çöpe dökülen biberleri toplayıp tekrar müşteriye sundular

11:45 15.01.2022
© İHATantunicide çöpe dökülen biberleri toplayıp tekrar müşteriye sundular
Tantunicide çöpe dökülen biberleri toplayıp tekrar müşteriye sundular - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2022
© İHA
Abone ol
Kadıköy'de, her gün yüzlerce kişinin yemek yediği bir tantunicide mide bulandıran görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde işletme sahibi tarafından çöpe atılan biberlerin tekrar yenilmek üzere çalışan işçilere toplatıldığı görülüyor.
Kadıköy'de, popüler bir tantunicide kaydedildiği belirtilen görüntülerde işletme sahibi tarafından çöpe atılan biberlerin tekrar yenilmek üzere çalışan işçilere toplatıldığı görüldü.
Çalışanların tek tek biberleri ayıkladığı sırada işletme sahibinin ''İsraf oluyor, bunlar ısırılmamış bile, tekrar yıkatacağız. Niye çöpe atalım?'' diye ikazda bulunması dikkat çekti. Görüntüler sonrası Gıda ve Tarım İlçe Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili inceleme başlatıldı.
Görüntülerde, işletme sahibi tarafından çalışanların hem azarlandığı hem de çöpe atılan biberleri tek tek ayıkladığı görülüyor. Görüntülerde mekanın işletmecisi, ''Müşteri tabağına elini bile sürmüyor, ısırmıyor, niye çöpe atalım? Yıkayıp koyacağız'' dediği görülüyor.

'Haftalık izinler iptal'

İşletmeci, personeline ise ''Burayı kendi yeriniz gibi görmediğiniz müddetçe ensenizdeyim. Haftalık izinlerinizi de iptal ediyorum'' şeklinde seslendiği duyuluyor. Gelen şikayetler sonrasında zabıta ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Gıda ve Tarım İlçe Müdürlüğü ekipleri de ürünlerden numune topladı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
12:349 yaşındaki kızını Adnan Oktar'la evlenmesini isteyen anne hakim karşısında
12:16Sosyal medyada 'Şerefsizlere şeref ne gerek' yorumuna bin 300 TL ceza verildi
11:58Sevgilisine ulaşamayan şahıs, intihar girişiminde bulundu
11:47Daha önce martı ve farelerin peşine düşen kediler bu sefer 'drone' peşine düştü
11:45Tantunicide çöpe dökülen biberleri toplayıp tekrar müşteriye sundular
11:32Rusya’nın ABD Büyükelçiliği: Rusya’nın Ukrayna'yı işgale hazırlandığı iddiaları temelsiz
11:12Adana'da hamile eşine işkence yapan zanlı tutuklandı
10:40Milli Beka Hareketi Başkanı: Tarkan 'cuppa cuppa' derken 'cunta cunta' mı demek istedi?
10:04ABD ve NATO, Rusya ile yeni müzakerelere hazır
09:57Ahmet Hakan’dan Enes Kara’nın babasına: Evladını senin kayıtsızlığın öldürdü
09:54Fuat Uğur: Kılıçdaroğlu’nun Pensilvanya ile yaptığı görüşmeye dair diyaloglu tutanaklar mevcutmuş
09:52Hemşireye, 'Kalemi vermezsen oksijeni keserim' diyen personel, bir hastanın ölümüne sebep oldu
09:47Mehmet Barlas: Bulunan doğalgazın Avrupa'nın bile ihtiyacını karşılayabileceği söyleniyor
09:44Novak Djokovic yeniden mültecilerin tutulduğu otele yerleştirildi
09:24'Külotla sahneye çıkmasınlar' diyen İzzet Yıldızhan, RTÜK'e seslendi: Anama kadar hakaret edildi
09:21Kediye çarpmamak için manevra yapınca kaza yaptı: 1 ölü, 3 yaralı
09:18'Omicron'u, pandeminin 3-4 ay sonra biteceği müjde gibi algılıyoruz'
09:14İstanbul'da park halindeki polis aracı yandı
09:12ABD’li Kongre üyesi, 80 yaşındaki Filistinlinin İsrail askerlerince öldürmesine tepki gösterdi
05:36ABD'de tüketici güveni, enflasyon ve Omicron endişeleriyle ocakta düştü