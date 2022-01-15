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https://tr.sputniknews.com/20220115/teksastaki-bir-sinagogda-canli-yayinda-rehine-krizi--1052776835.html
Teksas'taki bir sinagogda canlı yayında rehine krizi
Teksas'taki bir sinagogda canlı yayında rehine krizi
ABD’nin Teksas eyaletinde bulunan Beth İsrail Sinagogu’nda sosyal medya üzerinden canlı yayınlanan ayin sırasında sinagogda bulunanlar silahlı bir kişi... 15.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-15T23:23+0300
2022-01-15T23:23+0300
2022-01-15T23:23+0300
dünya
abd
sinagog
teksas
rehine
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ABD’nin Teksas eyaletinde yer alan Colleyville ilçesindeki Beth İsrail Sinagogu’nda yapılan ayin sırasında cemaatin silahlı bir kişi tarafından rehin alındığı bildirildi. Sosyal medya üzerinden canlı yayınlanan ayin sırasında yaşanan rehine krizi sonrası olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Colleyville polisi tarafından yapılan açıklamada, sinagogun bulunduğu bölgeye SWAT ekiplerinin sevk edildiği belirtilerek, vatandaşların bölgeden uzak durması istendi. Polisin ayrıca sinagog çevresindeki bölge sakinlerini tahliye ettiği aktarıldı.Sinagogda kaç kişinin bulunduğu ise henüz netlik kazanmadı.
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abd, sinagog, teksas, rehine
Teksas'taki bir sinagogda canlı yayında rehine krizi
ABD’nin Teksas eyaletinde bulunan Beth İsrail Sinagogu’nda sosyal medya üzerinden canlı yayınlanan ayin sırasında sinagogda bulunanlar silahlı bir kişi tarafından rehin alındı.
ABD’nin Teksas eyaletinde yer alan Colleyville ilçesindeki Beth İsrail Sinagogu’nda yapılan ayin sırasında cemaatin silahlı bir kişi tarafından rehin alındığı bildirildi.
Sosyal medya üzerinden canlı yayınlanan ayin sırasında yaşanan rehine krizi sonrası olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.
Colleyville polisi tarafından yapılan açıklamada, sinagogun bulunduğu bölgeye SWAT ekiplerinin sevk edildiği belirtilerek, vatandaşların bölgeden uzak durması istendi.
Polisin ayrıca sinagog çevresindeki bölge sakinlerini tahliye ettiği aktarıldı.
Sinagogda kaç kişinin bulunduğu ise henüz netlik kazanmadı.