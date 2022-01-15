THY: İç hat uçuşlarda PCR test zorunluluğu kaldırıldı

THY Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO'su Bilal Ekşi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yetkili makamlarımızın aldığı karar doğrultusunda tüm yolcularımızdan İÇ HAT uçuşlarında PCR TEST zorunluluğu kaldırılmıştır.HES Kodunu ibraz yeterli olacaktır" ifadelerine yer verdi.
Türk Hava Yolları (THY), iç hat uçuşlarda PCR test zorunluluğunun kaldırıldığını duyurdu.
THY Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO'su Bilal Ekşi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yetkili makamlarımızın aldığı karar doğrultusunda tüm yolcularımızdan İÇ HAT uçuşlarında PCR TEST zorunluluğu kaldırılmıştır.
HES Kodunu ibraz yeterli olacaktır" ifadelerine yer verdi.
Yetkili makamlarımızın aldığı karar doğrultusunda tüm yolcularımızdan İÇ HAT uçuşlarında PCR TEST zorunluluğu kaldırılmıştır.