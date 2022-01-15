https://tr.sputniknews.com/20220115/tokayevden-ozel-harekat-kuvvetleri-olusturma-calismalarini-hizlandirma-talimati-1052766867.html

Tokayev’den özel harekat kuvvetleri oluşturma çalışmalarını hızlandırma talimatı

Tokayev’den özel harekat kuvvetleri oluşturma çalışmalarını hızlandırma talimatı

Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkede özel harekat kuvvetlerinin oluşturulmasına yönelik çalışmaların hızlandırılması talimatı verdi. 15.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-15T13:28+0300

2022-01-15T13:28+0300

2022-01-15T13:26+0300

kazakistan’da hükümet karşıtı protestolar

kazakistan

talimat

özel harekat

kasım cömert tokayev

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/04/1052405047_0:40:1200:715_1920x0_80_0_0_4ea798f5b93a42a0944368c2a4d21b3b.jpg

Kazakistan Devlet Başkanlığı basın servisinden yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev’in ülkenin kuvvet komutanlarıyla yaptığı toplantıda, özel harekat kuvvetlerinin oluşturulmasına yönelik çalışmaların hızlandırılması talimatı verdiği belirtildi.Açıklamada, “Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, Güvenlik Konseyi Sekreterine özel harekat kuvvetlerinin oluşturulmasına yönelik çalışmaları hızlandırması ve ulusal güvenlik sisteminin reformu için somut öneriler sunması talimatını verdi” denildi.Tokayev’in ayrıca, terörle mücadele operasyonu ve soruşturma faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında vatandaşların haklarının ihlal edilmemesinin önemine vurgu yaptığı kaydedildi.

kazakistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kazakistan, talimat, özel harekat, kasım cömert tokayev