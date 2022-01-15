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Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2022
Kazakistan’da hükümet karşıtı protestolar
Kazakistan'da doğalgaz zammının ardından başlayan protesto gösterileri, kısa sürede şiddet ve yağma eylemlerine dönüştü. Kazakistan yönetimi, eylemleri 'terör faaliyeti' olarak nitelendirirken, Kolektif Güvenlik Anlaşma Örgütü (KGAÖ) de ülkeye barış gücü konuşlandırma kararı aldı.
https://tr.sputniknews.com/20220115/tokayevden-ozel-harekat-kuvvetleri-olusturma-calismalarini-hizlandirma-talimati-1052766867.html
Tokayev’den özel harekat kuvvetleri oluşturma çalışmalarını hızlandırma talimatı
Tokayev’den özel harekat kuvvetleri oluşturma çalışmalarını hızlandırma talimatı
Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkede özel harekat kuvvetlerinin oluşturulmasına yönelik çalışmaların hızlandırılması talimatı verdi. 15.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-15T13:28+0300
2022-01-15T13:26+0300
kazakistan’da hükümet karşıtı protestolar
kazakistan
talimat
özel harekat
kasım cömert tokayev
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Kazakistan Devlet Başkanlığı basın servisinden yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev’in ülkenin kuvvet komutanlarıyla yaptığı toplantıda, özel harekat kuvvetlerinin oluşturulmasına yönelik çalışmaların hızlandırılması talimatı verdiği belirtildi.Açıklamada, “Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, Güvenlik Konseyi Sekreterine özel harekat kuvvetlerinin oluşturulmasına yönelik çalışmaları hızlandırması ve ulusal güvenlik sisteminin reformu için somut öneriler sunması talimatını verdi” denildi.Tokayev’in ayrıca, terörle mücadele operasyonu ve soruşturma faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında vatandaşların haklarının ihlal edilmemesinin önemine vurgu yaptığı kaydedildi.
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kazakistan, talimat, özel harekat, kasım cömert tokayev

Tokayev’den özel harekat kuvvetleri oluşturma çalışmalarını hızlandırma talimatı

13:28 15.01.2022
© SputnikKazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev
Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2022
© Sputnik
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Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkede özel harekat kuvvetlerinin oluşturulmasına yönelik çalışmaların hızlandırılması talimatı verdi.
Kazakistan Devlet Başkanlığı basın servisinden yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev’in ülkenin kuvvet komutanlarıyla yaptığı toplantıda, özel harekat kuvvetlerinin oluşturulmasına yönelik çalışmaların hızlandırılması talimatı verdiği belirtildi.
Açıklamada, “Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, Güvenlik Konseyi Sekreterine özel harekat kuvvetlerinin oluşturulmasına yönelik çalışmaları hızlandırması ve ulusal güvenlik sisteminin reformu için somut öneriler sunması talimatını verdi” denildi.
Tokayev’in ayrıca, terörle mücadele operasyonu ve soruşturma faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında vatandaşların haklarının ihlal edilmemesinin önemine vurgu yaptığı kaydedildi.
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