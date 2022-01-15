Tokayev’den özel harekat kuvvetleri oluşturma çalışmalarını hızlandırma talimatı

Kazakistan Devlet Başkanlığı basın servisinden yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev’in ülkenin kuvvet komutanlarıyla yaptığı toplantıda, özel harekat kuvvetlerinin oluşturulmasına yönelik çalışmaların hızlandırılması talimatı verdiği belirtildi.Açıklamada, “Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, Güvenlik Konseyi Sekreterine özel harekat kuvvetlerinin oluşturulmasına yönelik çalışmaları hızlandırması ve ulusal güvenlik sisteminin reformu için somut öneriler sunması talimatını verdi” denildi.Tokayev’in ayrıca, terörle mücadele operasyonu ve soruşturma faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında vatandaşların haklarının ihlal edilmemesinin önemine vurgu yaptığı kaydedildi.
Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkede özel harekat kuvvetlerinin oluşturulmasına yönelik çalışmaların hızlandırılması talimatı verdi.
Kazakistan Devlet Başkanlığı basın servisinden yapılan açıklamada, Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev’in ülkenin kuvvet komutanlarıyla yaptığı toplantıda, özel harekat kuvvetlerinin oluşturulmasına yönelik çalışmaların hızlandırılması talimatı verdiği belirtildi.
Açıklamada, “Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, Güvenlik Konseyi Sekreterine özel harekat kuvvetlerinin oluşturulmasına yönelik çalışmaları hızlandırması ve ulusal güvenlik sisteminin reformu için somut öneriler sunması talimatını verdi” denildi.
Tokayev’in ayrıca, terörle mücadele operasyonu ve soruşturma faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında vatandaşların haklarının ihlal edilmemesinin önemine vurgu yaptığı kaydedildi.