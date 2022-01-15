Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Türkiye'de son 24 saatte 63 bin 967 kişinin testi pozitif çıktı, 177 kişi hayatını kaybetti
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220115/tongadaki-yanardagi-patlamasinin-ardindan-bir-tsunami-uyarisi-da-abd-ve-kanada-icin-verildi-1052772172.html
Tonga'daki yanardağı patlamasının ardından bir tsunami uyarısı da ABD ve Kanada için verildi
Tonga'daki yanardağı patlamasının ardından bir tsunami uyarısı da ABD ve Kanada için verildi
Pasifik Okyanusu'nda yaklaşık 170 adadan oluşan Tonga'nın Hunga Ha'apai Adası'nda bulunan yanardağdaki patlamanın ardından ABD ve Kanada'nın batı yakasında... 15.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-15T18:39+0300
2022-01-15T18:40+0300
yaşam
abd
kanada
tsunami
tonga
patlama
uyarı
yanardağ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0f/1052772145_0:31:1200:706_1920x0_80_0_0_276b74e0d7f956f5a91b6d5a0d954c08.jpg
ABD Ulusal Meteoroloji Servisi Ulusal Tsunami Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Alaska'dan Kaliforniya'ya kadar ABD'nin batı yakası ve Kanada'nın batı sahilleri için tsunami uyarısı yapıldı.Ayrıca, Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi Hawaii'nin de tsunamilerden etkilenebileceği ancak şu ana kadar tsunaminin vurduğu diğer adalarda hasarın az olduğu kaydedildi.Tonga'nın başkenti Nuku'alofa'nın 65 kilometre kuzeyindeki yanardağ, dün sabah saatlerinden bu yana kül, buhar ve gaz püskürtmeye başlamıştı.Yetkililer, yanardağdaki patlamaların geçen yıl 20 Aralık'taki faaliyetlerinden 7 kat daha şiddetli olduğunu belirtmişti.Patlamanın ardından Tonga ve Yeni Zelanda için tsunami uyarısı verilmiş, tsunamiler Tonga'daki hemen hemen bütün adaları vurmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220115/tongada-yanardagdaki-patlamanin-ardindan-tsunami-uyarisi-1052769977.html
kanada
tonga
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0f/1052772145_112:0:1093:736_1920x0_80_0_0_922fc3fff9bf18f0bbf35efb53c4ec57.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, kanada, tsunami, tonga, patlama, uyarı, yanardağ

Tonga'daki yanardağı patlamasının ardından bir tsunami uyarısı da ABD ve Kanada için verildi

18:39 15.01.2022 (güncellendi: 18:40 15.01.2022)
© AFP 2021Tonga - yanardağ patlaması
Tonga - yanardağ patlaması - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2022
© AFP 2021
Abone ol
Pasifik Okyanusu'nda yaklaşık 170 adadan oluşan Tonga'nın Hunga Ha'apai Adası'nda bulunan yanardağdaki patlamanın ardından ABD ve Kanada'nın batı yakasında tsunami uyarısı verildi.
ABD Ulusal Meteoroloji Servisi Ulusal Tsunami Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Alaska'dan Kaliforniya'ya kadar ABD'nin batı yakası ve Kanada'nın batı sahilleri için tsunami uyarısı yapıldı.
Ayrıca, Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi Hawaii'nin de tsunamilerden etkilenebileceği ancak şu ana kadar tsunaminin vurduğu diğer adalarda hasarın az olduğu kaydedildi.
Tonga'nın başkenti Nuku'alofa'nın 65 kilometre kuzeyindeki yanardağ, dün sabah saatlerinden bu yana kül, buhar ve gaz püskürtmeye başlamıştı.
Yetkililer, yanardağdaki patlamaların geçen yıl 20 Aralık'taki faaliyetlerinden 7 kat daha şiddetli olduğunu belirtmişti.
Patlamanın ardından Tonga ve Yeni Zelanda için tsunami uyarısı verilmiş, tsunamiler Tonga'daki hemen hemen bütün adaları vurmuştu.
Tonga'nın Hunga Ha'apai Adası'nda bulunan yanardağda patlama - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2022
DÜNYA
Tonga'da yanardağdaki patlamanın ardından tsunami uyarısı
17:10
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
19:58Türkiye'de son 24 saatte 63 bin 967 kişinin testi pozitif çıktı, 177 kişi hayatını kaybetti
19:54Mardin'de işçi taşıyan servis minibüsleri kaza yaptı, 11 kişi yaralandı
19:50İtalyan güvenlik güçlerinden cenazede Nazi bayrağı açan aşırı sağcılara operasyon
19:46Moskova mahkemesinden siber suç çetesi REvil üyelerine tutuklama kararı
19:37Rus vekil Slutskiy: ABD ve NATO ile görüşmelerin devam etmesini umuyoruz
19:32Kovid-19 tedavisi gören Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu taburcu oldu
19:03Pandemide borçlanan esnaf intihar etti
18:59Kılıçdaroğlu: Bu hızla gidersek 3-4 aya birinci parti oluruz
18:49Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023'te kendilerini sandıkta bekleyen akıbetten kurtulamayacaklar
18:42'Doğalgaz fatura desteği' ayrıntıları belli oldu
18:39Tonga'daki yanardağı patlamasının ardından bir tsunami uyarısı da ABD ve Kanada için verildi
18:34Bakan Kurum: Gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz
18:15AYM üyeliği için üç isim belli oldu
18:11Galatasaray'ın yeni sportif direktörü Mario Branco oldu
18:04'Aşırı kahve tüketimi beyin hasarı ve bilişsel bozulmaya neden olabilir'
17:57Manisa’da görev yapan uzman çavuş, ev yangınında hayatını kaybetti
17:56Belçika'da raylara itilen kadın, metronun son anda durmasıyla kurtuldu
17:46Kazakistan'da Enerji Bakan Yardımcısı görevden alındı
17:42Bolu TEM'de 12 aracın çarpıştığı zincirleme kaza
17:35İngiltere'de polise daha fazla yetki veren yasa tasarısı protesto edildi