https://tr.sputniknews.com/20220115/tongadaki-yanardagi-patlamasinin-ardindan-bir-tsunami-uyarisi-da-abd-ve-kanada-icin-verildi-1052772172.html

Tonga'daki yanardağı patlamasının ardından bir tsunami uyarısı da ABD ve Kanada için verildi

Tonga'daki yanardağı patlamasının ardından bir tsunami uyarısı da ABD ve Kanada için verildi

Pasifik Okyanusu'nda yaklaşık 170 adadan oluşan Tonga'nın Hunga Ha'apai Adası'nda bulunan yanardağdaki patlamanın ardından ABD ve Kanada'nın batı yakasında... 15.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-15T18:39+0300

2022-01-15T18:39+0300

2022-01-15T18:40+0300

yaşam

abd

kanada

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tonga

patlama

uyarı

yanardağ

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ABD Ulusal Meteoroloji Servisi Ulusal Tsunami Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Alaska'dan Kaliforniya'ya kadar ABD'nin batı yakası ve Kanada'nın batı sahilleri için tsunami uyarısı yapıldı.Ayrıca, Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi Hawaii'nin de tsunamilerden etkilenebileceği ancak şu ana kadar tsunaminin vurduğu diğer adalarda hasarın az olduğu kaydedildi.Tonga'nın başkenti Nuku'alofa'nın 65 kilometre kuzeyindeki yanardağ, dün sabah saatlerinden bu yana kül, buhar ve gaz püskürtmeye başlamıştı.Yetkililer, yanardağdaki patlamaların geçen yıl 20 Aralık'taki faaliyetlerinden 7 kat daha şiddetli olduğunu belirtmişti.Patlamanın ardından Tonga ve Yeni Zelanda için tsunami uyarısı verilmiş, tsunamiler Tonga'daki hemen hemen bütün adaları vurmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220115/tongada-yanardagdaki-patlamanin-ardindan-tsunami-uyarisi-1052769977.html

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abd, kanada, tsunami, tonga, patlama, uyarı, yanardağ