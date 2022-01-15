https://tr.sputniknews.com/20220115/turkiyede-son-24-saatte-63-bin-967-kisinin-testi-pozitif-cikti-177-kisi-hayatini-kaybetti-1052773626.html

Türkiye'de son 24 saatte 63 bin 967 kişinin testi pozitif çıktı, 177 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 63 bin 967 kişinin testi pozitif çıktı, 177 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 384 bin 263 Kovid-19 testi yapıldı, 63 bin 967 kişinin testi pozitif çıktı, 177 kişi yaşamını yitirdi. 15.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-15T19:58+0300

2022-01-15T19:58+0300

2022-01-15T20:01+0300

koronavirüs

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Salgının ilk dönemlerine kıyasla, enfekte olanların daha düşük bir oranı hastaneye yatıyor. Oran düşük olsa da, vaka sayısı çok yükselirse, yatan hasta sayımız bundan etkilenecektir. Bu hastalardan biri siz olabilirsiniz. Tedbir ve aşıyla olumsuz ihtimalleri azaltın" dedi.

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2022

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

koronavirüs