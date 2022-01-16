Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220116/2021de-en-cok-konut-satilan-ilceler-belli-oldu-1052787825.html
2021'de en çok konut satılan ilçeler belli oldu
2021'de en çok konut satılan ilçeler belli oldu
Nüfusu 150 bin ve üzeri ilçeler arasında Esenyurt 37 bin 102 adetle zirvede yer alırken, Esenyurt'u, 26 bin 229 adetle Çankaya ve 23 bin 170 ile Keçiören... 16.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-16T16:39+0300
2022-01-16T16:39+0300
ekonomi
ankara
istanbul
türkiye
tüik
esenyurt
konut
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/19/1049236320_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_54808f673179f8d67356d8b34afb6e21.jpg
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, nüfusu 150 binden fazla olan 166 ilçede geçen yıl satılan toplam konut adedi 1 milyon 127 bin 875 olarak gerçekleşti.En çok konutun el değiştirdiği ilçe nüfus bakımından da zirvede yer alan, hemen her bütçeye uygun dairenin bulunabildiği, sıfır ve ikinci el konut stokunun fazlaca yer aldığı Esenyurt oldu. Ülke genelinde satılan konut adedi önceki yıla göre yüzde 0.5 azalırken, Esenyurt'ta yüzde 2.4 artarak 37 bin 102'ye yükseldi. Türkiye genelinde el değiştiren her 100 konuttan 2.5 adedi Esenyurt'ta satıldı.Esenyurt'u, 26 bin 229 adetle Çankaya, 23 bin 170 ile Keçiören, 19 bin 475 ile Bursa Nilüfer ve 18 bin 358 ile Ankara Mamak izledi. Antalya Kepez'de 18 bin 64, Etimesgut'ta 16 bin 930, Gaziantep Şehitkamil'de 16 bin 546, Antalya Alanya'da 15 bin 312 ve Konya Selçuklu'da 15 bin 225 adet konut el değiştirdi.İlk 10'a giren ilçelerde Ankara'nın ağırlığı dikkati çekti. 10 ilçenin 4'ü başkentten listeye girerken, Antalya'dan iki, İstanbul, Bursa, Gaziantep ve Konya'dan birer ilçe listede yer aldı.Konut satışları 31 ilçede 10 bin adedi aştıÜlke genelindeki 166 ilçenin 31'inde satılan konut adedi 10 bini aşarken, 3'ünde 1.000 rakamının altında kaldı. Ankara Yenimahalle'de 14 bin 629, Gaziantep Şahinbey'de 14 bin 206, Sincan'da 13 bin 511, Kayseri Melikgazi'de 13 bin 440 ve Beylikdüzü'nde 13 bin 291 adet konut satıldı.İlk 20'ye giren ilçeler arasında Pendik, Antalya Muratpaşa, Ümraniye, Kadıköy ve Eskişehir Tepebaşı da yer aldı.En az konut satılan ilçeler Tuşba ve Beykoz olduNüfusu 150 binin üzerinde olan ilçeler arasında en düşük konut satış adedi 557 ile Van Tuşba'da görüldü. Beykoz'da 639 ve Van Erciş'te 678 adet konut el değiştirdi. Şırnak Cizre'de 1.021, Adana Ceyhan'da 1.208, Şanlıurfa Viranşehir'de 1.225, Eyyübiye'de 1.481 ve Ağrı Merkez'de 1.541 adet konut satıldı. Adana Yüreğir ve Zonguldak Ereğli de en az konut satılan ilk 10 ilçe arasında yer aldı.
ankara
istanbul
esenyurt
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/19/1049236320_589:0:3320:2048_1920x0_80_0_0_dc0b2c53a2241cf3c2d46b7e6b3de120.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ankara, istanbul, türkiye, tüik, esenyurt, konut

2021'de en çok konut satılan ilçeler belli oldu

16:39 16.01.2022
© İHAKocaeli - ev, kiralık ev, satılık ev, konut
Kocaeli - ev, kiralık ev, satılık ev, konut - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2022
© İHA
Abone ol
Nüfusu 150 bin ve üzeri ilçeler arasında Esenyurt 37 bin 102 adetle zirvede yer alırken, Esenyurt'u, 26 bin 229 adetle Çankaya ve 23 bin 170 ile Keçiören izledi
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, nüfusu 150 binden fazla olan 166 ilçede geçen yıl satılan toplam konut adedi 1 milyon 127 bin 875 olarak gerçekleşti.
En çok konutun el değiştirdiği ilçe nüfus bakımından da zirvede yer alan, hemen her bütçeye uygun dairenin bulunabildiği, sıfır ve ikinci el konut stokunun fazlaca yer aldığı Esenyurt oldu. Ülke genelinde satılan konut adedi önceki yıla göre yüzde 0.5 azalırken, Esenyurt'ta yüzde 2.4 artarak 37 bin 102'ye yükseldi. Türkiye genelinde el değiştiren her 100 konuttan 2.5 adedi Esenyurt'ta satıldı.
Esenyurt'u, 26 bin 229 adetle Çankaya, 23 bin 170 ile Keçiören, 19 bin 475 ile Bursa Nilüfer ve 18 bin 358 ile Ankara Mamak izledi. Antalya Kepez'de 18 bin 64, Etimesgut'ta 16 bin 930, Gaziantep Şehitkamil'de 16 bin 546, Antalya Alanya'da 15 bin 312 ve Konya Selçuklu'da 15 bin 225 adet konut el değiştirdi.
İlk 10'a giren ilçelerde Ankara'nın ağırlığı dikkati çekti. 10 ilçenin 4'ü başkentten listeye girerken, Antalya'dan iki, İstanbul, Bursa, Gaziantep ve Konya'dan birer ilçe listede yer aldı.

Konut satışları 31 ilçede 10 bin adedi aştı

Ülke genelindeki 166 ilçenin 31'inde satılan konut adedi 10 bini aşarken, 3'ünde 1.000 rakamının altında kaldı. Ankara Yenimahalle'de 14 bin 629, Gaziantep Şahinbey'de 14 bin 206, Sincan'da 13 bin 511, Kayseri Melikgazi'de 13 bin 440 ve Beylikdüzü'nde 13 bin 291 adet konut satıldı.
İlk 20'ye giren ilçeler arasında Pendik, Antalya Muratpaşa, Ümraniye, Kadıköy ve Eskişehir Tepebaşı da yer aldı.

En az konut satılan ilçeler Tuşba ve Beykoz oldu

Nüfusu 150 binin üzerinde olan ilçeler arasında en düşük konut satış adedi 557 ile Van Tuşba'da görüldü. Beykoz'da 639 ve Van Erciş'te 678 adet konut el değiştirdi. Şırnak Cizre'de 1.021, Adana Ceyhan'da 1.208, Şanlıurfa Viranşehir'de 1.225, Eyyübiye'de 1.481 ve Ağrı Merkez'de 1.541 adet konut satıldı. Adana Yüreğir ve Zonguldak Ereğli de en az konut satılan ilk 10 ilçe arasında yer aldı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
17:07Denizli’de kumar operasyonu: 20’si çocuk 100 kişi suçüstü yakalandı
16:57Muharrem İnce’den CHP’ye eleştiri: Tek derdiniz koltuk
16:54Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 Haziran bizim çok önemli bir sınav
16:392021'de en çok konut satılan ilçeler belli oldu
16:30Trump: ABD'li bürokratlar 'Rusya yalanını' ortaya atarak yönetimimin çalışmasını zorlaştırdı
16:26Rusya'da 5 Temmuz'dan bu yana en düşük Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı
16:20New York metrosunda raylara itti: Kadın, hayatını kaybetti
16:12Djokovic Avustralya'dan ayrıldı
16:03Cemevi başkanlarından Erdoğan’a resmi statü talebi
16:02Kuzey Kıbrıs Başbakanı Faiz Sucuoğlu: EastMed ölü doğan bir projeydi
15:41MSB: Pençe Kaplan ve Pençe Şimşek bölgelerinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
15:35Uçakla şehirler arası seyahatte PCR zorunluluğu yeniden getirildi
15:21Osmanlı padişahlarının tabloları, İskoçya’daki bir malikanenin tavan arasından çıktı
15:13Gökçeada açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem
15:06Osman Kavala: Kala kala dış güç olarak bir ben kaldım
14:53‘Türkiye 100 Kişi Olsaydı’ raporu: Ateistler daha görünür, halkın 5’te 1’inin ne evi ne arabası var
14:44Somali'de bombalı saldırıda hükümet sözcüsü yaralandı
14:29KGAÖ Genel Sekreteri Zas: Kazakistan'da yeni protesto dalgası yaşanması imkansız
14:27Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı: İstasyon binaları halkındır, 6 tarihi istasyon binasına talibiz
14:13Babacan: Hükümet ekonominin kontrolünü elinden kaçırdı, biz onun için yola çıktık