https://tr.sputniknews.com/20220116/babacan-hukumet-ekonominin-kontrolunu-elinden-kacirdi-1052785030.html

Babacan: Hükümet ekonominin kontrolünü elinden kaçırdı, biz onun için yola çıktık

Babacan: Hükümet ekonominin kontrolünü elinden kaçırdı, biz onun için yola çıktık

DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İstanbul'da yüksek kira fiyatlarından şikayet eden vatandaşlara, "Bu yılki kira artışı daha önce hiç olmamıştı... 16.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-16T14:13+0300

2022-01-16T14:13+0300

2022-01-16T14:14+0300

türkiye

istanbul

ali babacan

ekonomi

diyalog

tepki

hükümet

eyüpsultan

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Ali Babacan, İstanbul Eyüpsultan’da vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlar, sokakta kendileriyle sohbet eden Babacan’a yüksek kira fiyatlarından yakındı.'Çocuklar iyi üniversiteleri kazanıyor ama aileler kaydettiremiyor'Babacan ile bir vatandaş arasında şu diyalog yaşandı:Vatandaş: Anne baba çocuğunu okumaya gönderiyor. Emekli nasıl ödeyecek kirasını?Babacan: Kiralar çok arttı. Bu yılki kira artışı daha önce hiç olmamıştı, bu kadar olmamıştı. Öğrencilerin en önemli ihtiyacı gıda. İki; kira. Fiyatlar aldı başını gidiyor. (Çocuğu) Üniversiteyi kazanıp da gönderemeyen çok aile var.Vatandaş: ‘Çocuğunuz üniversiteye gitmesin’ diyorlar. Cahil mi kalacak?Babacan: Çocuklar iyi üniversiteleri kazanıyor ama aileler kaydettiremiyorlar. Çok yazık.'Kadın çocuğunu okutamıyor'Vatandaş: Kadın çocuğunu okutamıyor.Babacan: Hükümet ekonominin kontrolünü elinden kaçırdı. Biz onun için yola çıktık. İyi bir alternatif hazırlamamız, şimdiden çalışmamız gerekiyor.

https://tr.sputniknews.com/20220114/ali-babacan-evlerde-elektrik-faturasi-yangini-var-bestepe-suspus-1052758325.html

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istanbul, ali babacan, ekonomi, diyalog, tepki, hükümet, eyüpsultan