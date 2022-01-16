https://tr.sputniknews.com/20220116/babacan-hukumet-ekonominin-kontrolunu-elinden-kacirdi-1052785030.html
Babacan: Hükümet ekonominin kontrolünü elinden kaçırdı, biz onun için yola çıktık
Babacan: Hükümet ekonominin kontrolünü elinden kaçırdı, biz onun için yola çıktık
DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İstanbul'da yüksek kira fiyatlarından şikayet eden vatandaşlara, "Bu yılki kira artışı daha önce hiç olmamıştı... 16.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-16T14:13+0300
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istanbul
ali babacan
ekonomi
diyalog
tepki
hükümet
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Ali Babacan, İstanbul Eyüpsultan’da vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlar, sokakta kendileriyle sohbet eden Babacan’a yüksek kira fiyatlarından yakındı.'Çocuklar iyi üniversiteleri kazanıyor ama aileler kaydettiremiyor'Babacan ile bir vatandaş arasında şu diyalog yaşandı:Vatandaş: Anne baba çocuğunu okumaya gönderiyor. Emekli nasıl ödeyecek kirasını?Babacan: Kiralar çok arttı. Bu yılki kira artışı daha önce hiç olmamıştı, bu kadar olmamıştı. Öğrencilerin en önemli ihtiyacı gıda. İki; kira. Fiyatlar aldı başını gidiyor. (Çocuğu) Üniversiteyi kazanıp da gönderemeyen çok aile var.Vatandaş: ‘Çocuğunuz üniversiteye gitmesin’ diyorlar. Cahil mi kalacak?Babacan: Çocuklar iyi üniversiteleri kazanıyor ama aileler kaydettiremiyorlar. Çok yazık.'Kadın çocuğunu okutamıyor'Vatandaş: Kadın çocuğunu okutamıyor.Babacan: Hükümet ekonominin kontrolünü elinden kaçırdı. Biz onun için yola çıktık. İyi bir alternatif hazırlamamız, şimdiden çalışmamız gerekiyor.
https://tr.sputniknews.com/20220114/ali-babacan-evlerde-elektrik-faturasi-yangini-var-bestepe-suspus-1052758325.html
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istanbul, ali babacan, ekonomi, diyalog, tepki, hükümet, eyüpsultan
Babacan: Hükümet ekonominin kontrolünü elinden kaçırdı, biz onun için yola çıktık
14:13 16.01.2022 (güncellendi: 14:14 16.01.2022)
DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İstanbul'da yüksek kira fiyatlarından şikayet eden vatandaşlara, "Bu yılki kira artışı daha önce hiç olmamıştı. Fiyatlar aldı başını gidiyor. (Çocuğu) Üniversiteyi kazanıp da gönderemeyen çok aile var. Hükümet ekonominin kontrolünü elinden kaçırdı. Biz onun için yola çıktık" yanıtını verdi.
Ali Babacan, İstanbul Eyüpsultan’da vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlar, sokakta kendileriyle sohbet eden Babacan’a yüksek kira fiyatlarından yakındı.
'Çocuklar iyi üniversiteleri kazanıyor ama aileler kaydettiremiyor'
Babacan ile bir vatandaş arasında şu diyalog yaşandı:
Vatandaş: Anne baba çocuğunu okumaya gönderiyor. Emekli nasıl ödeyecek kirasını?
Babacan: Kiralar çok arttı. Bu yılki kira artışı daha önce hiç olmamıştı, bu kadar olmamıştı. Öğrencilerin en önemli ihtiyacı gıda. İki; kira. Fiyatlar aldı başını gidiyor. (Çocuğu) Üniversiteyi kazanıp da gönderemeyen çok aile var.
Vatandaş: ‘Çocuğunuz üniversiteye gitmesin’ diyorlar. Cahil mi kalacak?
Babacan: Çocuklar iyi üniversiteleri kazanıyor ama aileler kaydettiremiyorlar. Çok yazık.
'Kadın çocuğunu okutamıyor'
Vatandaş: Kadın çocuğunu okutamıyor.
Babacan: Hükümet ekonominin kontrolünü elinden kaçırdı. Biz onun için yola çıktık. İyi bir alternatif hazırlamamız, şimdiden çalışmamız gerekiyor.