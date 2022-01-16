https://tr.sputniknews.com/20220116/bilim-insanlari-diskilari-inceledi-omicron-varyanti-hizla-yayiliyor-1052781466.html

Bilim insanları dışkıları inceledi: Omicron varyantı hızla yayılıyor

Bilim insanları dışkıları inceledi: Omicron varyantı hızla yayılıyor

ABD'de bilim insanları atık su tesislerindeki verileri inceleyerek Omicron varyantının hızla yayıldığını duyurdu. 16.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-16T10:40+0300

2022-01-16T10:40+0300

2022-01-16T10:40+0300

koronavirüs

abd

bilim insanları

dışkı

tuvalet

inceleme

araştırma

atık

varyant

omicron

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ABD’li bilim insanları, atık su geri dönüştürme merkezlerinden elde edilen verileri inceleyerek insanların dışkılarında Omicron varyantı bulunduğunu açıkladı.Sözcü'nün Business Insider’dan aktardığına göre, bilim insanları “Atık su merkezlerinde virüsün seviyesi rekor seviyelerde” açıklamasını yaptı.100’den fazla atık su tesisinin verilerini inceleyen bilim insanlarından Biobot Analytics’in kurucusu Mariana Matus, “Amacım yaşadığım bölgedeki vaka ve virüs oranını görmekti. Atık su verilerinden bunu görebiliyor olmak çok çılgınca” dedi.ABD Hastalıkla Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin de dışkı ve atıkları inceleyerek olası bir virüse karşı 'erken uyarı sistemi' oluşturması planları olduğunu hatırlatan Business Insider’a konuşan Matus, “Bizim şirketimiz 100’den fazla atık merkezinden verileri inceliyor. Şu an rekor seviyede Kovid-19 virüsü bulunuyor ve Omicron vakalarının tavan yaptığı bir dönemi yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.Dışkıdan Kovi̇d-19 anlaşılır mı?Atık su ve dışkılar, Kovid-19’un takip edilmesi için kritik bir öneme sahip. Dışkılardan Kovid-19 bulaşması olası değil fakat PCR testinde pozitif sonuç çıkıyor.Boğaz ve burundan numune alınması bazen yanlış sonuçlar verirken dışkıdan elde edilen sonuçlar ise isabetli.

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abd, bilim insanları, dışkı, tuvalet, inceleme, araştırma, atık, varyant, omicron