Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20220116/bilim-kurulu-uyesi-ozlu-sportif-musabakalar-bulas-riski-tasiyor-1052780761.html
Bilim Kurulu üyesi Özlü: Sportif müsabakalar 'bulaş' riski taşıyor
Bilim Kurulu üyesi Özlü: Sportif müsabakalar 'bulaş' riski taşıyor
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, sportif müsabakaların virüsün bulaşma açısından risk taşıdığını belirterek, "Mesafeyi... 16.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-16T09:47+0300
2022-01-16T09:47+0300
koronavirüs
türkiye
gençlik ve spor bakanlığı
uyarı
kovid-19
tevfik özlü
türkiye’de kovid-19 salgını
varyant
bilim kurulu
omicron
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1f/1044624383_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0e55ef718c655f169ba0d3e70350db4e.jpg
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, sportif müsabakalarda virüsün bulaşma açısından risk taşıdığını söyledi. Prof. Dr. Özlü, "Bütün takımlara baktığımızda her takımda çok sayıda oyuncu pozitif çıktı. Futbol dışındaki diğer sportif müsabakalar da bulaşma açısından risk taşıyor. Çünkü sportif müsabakalarda yarış var. Yani kıran kırana yarış yapıyorsunuz. Mesafeyi korumanız mümkün değil. Mücadele var. O mücadele ortamında bulaşma riski yüksek. Gerek maçlarda gerek antrenmanlarda bu risk var. Oyuncular ve oradaki destek ekibi arasında yayılıyor. Seyirciler için de hani aynı şey geçerli. Çünkü tribünde coşku var, insanlar slogan atıyorlar. Kalabalık, yan yanalar mesafeyi koruyamıyorlar. Maske kullanmayanlar var. Dolayısıyla bulaşma riski oralarda yüksek. Yani mesafenin korunması, maske takılması. Hani bunlar önemli. Açık havada da olsa bunlar önemli tabii” ifadelerini kullandı.‘Hastalığı geçi̇rerek bağışıklık sağlamış olacaklar’Omicronun çok hızlı yayılmasıyla çok sayıda hastalanan kişide bağışıklık oluşturacağını belirten Prof. Dr. Özlü, şöyle konuştu:
https://tr.sputniknews.com/20220115/abdde-tuketici-guveni-enflasyon-ve-omicron-endiseleriyle-ocakta-dustu-1052763054.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1f/1044624383_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_52829004f84d29160e0ebacdd0a8005d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, gençlik ve spor bakanlığı, uyarı, kovid-19, tevfik özlü, türkiye’de kovid-19 salgını, varyant, bilim kurulu, omicron

Bilim Kurulu üyesi Özlü: Sportif müsabakalar 'bulaş' riski taşıyor

09:47 16.01.2022
© AP Photo / Natalia AguilarCopa America maçları, Kolombiya'nın ardından Arjantin'de de iptal edildi
Copa America maçları, Kolombiya'nın ardından Arjantin'de de iptal edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2022
© AP Photo / Natalia Aguilar
Abone ol
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, sportif müsabakaların virüsün bulaşma açısından risk taşıdığını belirterek, "Mesafeyi korumanız mümkün değil. Mücadele var. O mücadele ortamında bulaşma riski yüksek" dedi.
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, sportif müsabakalarda virüsün bulaşma açısından risk taşıdığını söyledi.
Prof. Dr. Özlü, "Bütün takımlara baktığımızda her takımda çok sayıda oyuncu pozitif çıktı. Futbol dışındaki diğer sportif müsabakalar da bulaşma açısından risk taşıyor. Çünkü sportif müsabakalarda yarış var. Yani kıran kırana yarış yapıyorsunuz. Mesafeyi korumanız mümkün değil. Mücadele var. O mücadele ortamında bulaşma riski yüksek. Gerek maçlarda gerek antrenmanlarda bu risk var. Oyuncular ve oradaki destek ekibi arasında yayılıyor. Seyirciler için de hani aynı şey geçerli. Çünkü tribünde coşku var, insanlar slogan atıyorlar. Kalabalık, yan yanalar mesafeyi koruyamıyorlar. Maske kullanmayanlar var. Dolayısıyla bulaşma riski oralarda yüksek. Yani mesafenin korunması, maske takılması. Hani bunlar önemli. Açık havada da olsa bunlar önemli tabii” ifadelerini kullandı.

‘Hastalığı geçi̇rerek bağışıklık sağlamış olacaklar’

Omicronun çok hızlı yayılmasıyla çok sayıda hastalanan kişide bağışıklık oluşturacağını belirten Prof. Dr. Özlü, şöyle konuştu:
"Yeni varyantın çok daha hızlı yayılması, çok sayıda kişiyi hastalandırması, onlarda bir bağışıklık oluşturacak. Aşı yaptırmamış ya da aşıya ulaşamamış ülkeleri düşünürseniz pek çok yoksul ülkede aşıya ulaşılamıyor ya da aşıya ulaşılan ülkelerde de hani aşı yaptırmak istemeyenler var. Onlar da bu şekilde hastalığı geçirerek bağışıklık kazanmış olacaklar gibi duruyor. Eğer ağır bir hastalığı oluşturmazsa şimdi gördüğümüz gibi hafif seyrederse ölümcül olmazsa hastanelerde doluluk, yoğunluk oluşturmazsa bu dalga sonuç itibarıyla çok sayıda kişinin bağışıklık hale gelmesine neden olabilir ve önümüzdeki süreçte pandemide ılımlı hale dönüşme ya da süreğen bir hastalığa dönüşme durumu olabilir. Umarım böyle olur. Bu senaryolardan ve olasılıklardan bir tanesi. Böyle olacak diyemem ama böyle olabilir. Tabii kötü senaryo da var. Çok sayıda kişinin hastalanması, hastanelerin dolması, ölümlerin artması. Böyle beklentiler de var. Umarım bu kötü senaryo gerçekleşmez”
ABD, koronavirüs, alışveriş - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2022
EKONOMİ
ABD'de tüketici güveni, enflasyon ve Omicron endişeleriyle ocakta düştü
Dün, 05:36
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
09:47Bilim Kurulu üyesi Özlü: Sportif müsabakalar 'bulaş' riski taşıyor
09:35Novak Djokovic'in davası başladı
09:282022 Yılı Yatırım Programı Resmi Gazete'de yayımlandı
05:39Tonga'daki yanardağ patlaması nedeniyle Avustralya'da tsunami uyarısı verildi
05:26İstanbul'da silahlı yol verme kavgası: Biri silahla, diğeri blok betonla saldırdı
05:08Yargıtay’dan emsal niteliğinde 'hayırlı evlat' kararı
04:21Köpeğin saldırısından kurtulmaya çalışan çocuk, çıktığı bahçe duvarından düşerek yaralandı
03:49Mustafa Sarıgül'ün il başkanına kızdığı anlar sosyal medyada paylaşıldı
02:47İsveç'in başkenti Stockholm'de Kuzey Işıkları gözlendi
02:20Brüksel'de bir adam, tanımadığı kadını tren raylarına itti
01:50'Suriye'nin doğusundaki ABD üssünün çevresine roket atıldı'
01:27Fransa'da hatırlatma dozu yaptırmayanların sağlık kartları iptal edildi
00:50Fatih Karagümrük evinde 3 puanı aldı
00:41Zabıta dilenciyi yakaladı, vatandaş hala para vermeye çalıştı
00:40Yayaya çarpıp 'Kralı gelsin' dedi, taşkınlık çıkarınca gözaltına alındı
00:19CHP lideri Kılıçdaroğlu: Gençler bu ülkeye demokrasiyi getirecek
00:19Kar yağışı İstanbul’da bazı ilçeleri beyaza bürüdü
00:04Şanlıurfa’da trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı
DünFenerbahçe, Antalya deplasmanından 1 puanla dönüyor
DünRusya: İdlib'de Nusra'nın açtığı ateş sonucu bir Suriyeli asker hayatını kaybetti