https://tr.sputniknews.com/20220116/bir-mahalle-yok-oldu-hayalet-sehre-donen-bolge-drone-ile-goruntulendi-1052781807.html

Bir mahalle yok oldu: 'Hayalet şehre' dönen bölge drone ile görüntülendi

Bir mahalle yok oldu: 'Hayalet şehre' dönen bölge drone ile görüntülendi

Çarpık kentleşmenin en üst seviyede olduğu Kocaeli'nin İzmit ilçesi Cedit Mahallesi'nde, kentsel dönüşüm projesi kapsamında evlerin birçoğu yıkıldı. Hayalet... 16.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-16T11:14+0300

2022-01-16T11:14+0300

2022-01-16T11:14+0300

türkiye

kocaeli

kentsel dönüşüm

izmit

drone

mahalle

ev

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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından finanse edilen Cedit Kentsel Dönüşüm Projesi'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. İhalesi 14 Eylül’de yapılan Cedit Kentsel Dönüşüm Projesi'nde yeni konutların bir an önce yapılması için en kısa sürede TOKİ’ye yer teslimi yapılması planlanıyor. Bu amaçla büyükşehir tarafından Cedit projesi için görevlendirilen personel, projenin bir an önce başlaması için yoğun mesai harcıyor.Türki̇ye rekoru kırıldıTaraflar arasında uzlaşma oranında Türkiye rekoru elde edilmiş durumda. Vatandaş memnuniyetinin ön planda tutulduğu uzlaşmalarda sona yaklaşılırken, kısa süre önce başlayan yıkım işlemlerinin de sorunsuz şekilde tamamlanması öngörülüyor. Şu an itibariyle yüzde 98 oranındaki anlaşma oranı Türkiye genelinde kentsel dönüşüm projelerinde ulaşılan en büyük oran olarak gösteriliyor.Bakanlar Kurulunun kararı ile 2015 yılında riski alan ilan edilen mahallede 494 yapı bulunuyordu. Proje kapsamında 494 yapının yerine bin 105 daire ve ticari alan yapılacak. Daireler 2+1 ve 3+1 olarak yapılacak ve yatay mimariye dikkat edilecek. Yıkım çalışmalarıyla hayalet şehre dönen mahalle drone ile de görüntülendi.

https://tr.sputniknews.com/20211023/kentsel-donusum-alanindan-iskelet-cikti-1050115447.html

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kocaeli, kentsel dönüşüm, izmit, drone, mahalle, ev