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https://tr.sputniknews.com/20220116/bir-mahalle-yok-oldu-hayalet-sehre-donen-bolge-drone-ile-goruntulendi-1052781807.html
Bir mahalle yok oldu: 'Hayalet şehre' dönen bölge drone ile görüntülendi
Bir mahalle yok oldu: 'Hayalet şehre' dönen bölge drone ile görüntülendi
Çarpık kentleşmenin en üst seviyede olduğu Kocaeli'nin İzmit ilçesi Cedit Mahallesi'nde, kentsel dönüşüm projesi kapsamında evlerin birçoğu yıkıldı. Hayalet... 16.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-16T11:14+0300
2022-01-16T11:14+0300
türkiye
kocaeli
kentsel dönüşüm
izmit
drone
mahalle
ev
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından finanse edilen Cedit Kentsel Dönüşüm Projesi'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. İhalesi 14 Eylül’de yapılan Cedit Kentsel Dönüşüm Projesi'nde yeni konutların bir an önce yapılması için en kısa sürede TOKİ’ye yer teslimi yapılması planlanıyor. Bu amaçla büyükşehir tarafından Cedit projesi için görevlendirilen personel, projenin bir an önce başlaması için yoğun mesai harcıyor.Türki̇ye rekoru kırıldıTaraflar arasında uzlaşma oranında Türkiye rekoru elde edilmiş durumda. Vatandaş memnuniyetinin ön planda tutulduğu uzlaşmalarda sona yaklaşılırken, kısa süre önce başlayan yıkım işlemlerinin de sorunsuz şekilde tamamlanması öngörülüyor. Şu an itibariyle yüzde 98 oranındaki anlaşma oranı Türkiye genelinde kentsel dönüşüm projelerinde ulaşılan en büyük oran olarak gösteriliyor.Bakanlar Kurulunun kararı ile 2015 yılında riski alan ilan edilen mahallede 494 yapı bulunuyordu. Proje kapsamında 494 yapının yerine bin 105 daire ve ticari alan yapılacak. Daireler 2+1 ve 3+1 olarak yapılacak ve yatay mimariye dikkat edilecek. Yıkım çalışmalarıyla hayalet şehre dönen mahalle drone ile de görüntülendi.
https://tr.sputniknews.com/20211023/kentsel-donusum-alanindan-iskelet-cikti-1050115447.html
türkiye
kocaeli
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kocaeli, kentsel dönüşüm, izmit, drone, mahalle, ev

Bir mahalle yok oldu: 'Hayalet şehre' dönen bölge drone ile görüntülendi

11:14 16.01.2022
© İHABir mahalle yok oldu: 'Hayalet şehre' dönen bölge drone ile görüntülendi
Bir mahalle yok oldu: 'Hayalet şehre' dönen bölge drone ile görüntülendi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2022
© İHA
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Çarpık kentleşmenin en üst seviyede olduğu Kocaeli'nin İzmit ilçesi Cedit Mahallesi'nde, kentsel dönüşüm projesi kapsamında evlerin birçoğu yıkıldı. Hayalet şehre dönen mahalle drone ile görüntülendi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından finanse edilen Cedit Kentsel Dönüşüm Projesi'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.
İhalesi 14 Eylül’de yapılan Cedit Kentsel Dönüşüm Projesi'nde yeni konutların bir an önce yapılması için en kısa sürede TOKİ’ye yer teslimi yapılması planlanıyor.
Bu amaçla büyükşehir tarafından Cedit projesi için görevlendirilen personel, projenin bir an önce başlaması için yoğun mesai harcıyor.

Türki̇ye rekoru kırıldı

Taraflar arasında uzlaşma oranında Türkiye rekoru elde edilmiş durumda. Vatandaş memnuniyetinin ön planda tutulduğu uzlaşmalarda sona yaklaşılırken, kısa süre önce başlayan yıkım işlemlerinin de sorunsuz şekilde tamamlanması öngörülüyor.
Şu an itibariyle yüzde 98 oranındaki anlaşma oranı Türkiye genelinde kentsel dönüşüm projelerinde ulaşılan en büyük oran olarak gösteriliyor.
Bakanlar Kurulunun kararı ile 2015 yılında riski alan ilan edilen mahallede 494 yapı bulunuyordu. Proje kapsamında 494 yapının yerine bin 105 daire ve ticari alan yapılacak.
Daireler 2+1 ve 3+1 olarak yapılacak ve yatay mimariye dikkat edilecek. Yıkım çalışmalarıyla hayalet şehre dönen mahalle drone ile de görüntülendi.
Kayseri’de, kentsel dönüşüm çalışmalarının yapıldığı Sahabiye mahallesindeki kazı alanında, yola doğal gaz borusu döşendiği sırada insana ait olduğu belirtilen iskelet ortaya çıktı. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2021
YAŞAM
Kentsel dönüşüm alanından insan iskeleti çıktı
23 Ekim 2021, 21:38
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