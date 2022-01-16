https://tr.sputniknews.com/20220116/bir-velet-oldu-diye-cemaatleri-mi-kapatacagiz-diyen-bbpli-akdogandan-partisi-savunma-istedi-1052791433.html
‘Bir velet öldü diye cemaatleri mi kapatacağız?’ diyen BBP'li Akdoğan'dan, partisi savunma istedi
‘Bir velet öldü diye cemaatleri mi kapatacağız?’ diyen BBP'li Akdoğan'dan, partisi savunma istedi
Enes Kara'nın kaldığı cemaat yurdunda hayatına son vermesiyle ilgili, "Bir velet öldü diye cemaatleri mi kapatacağız?" ifadelerini kullanan BBP'li Akdoğan'ın... 16.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-16T21:53+0300
2022-01-16T21:53+0300
2022-01-16T21:54+0300
politika
türkiye
savunma
büyük birlik partisi (bbp)
enes kara
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Cemaat yurdundaki baskıdan şikayet ederek hayatına son veren tıp fakültesi öğrencisi Enes Kara hakkında, "Bir velet öldü diye cemaatleri mi kapatacağız? Bir ayyaş öldü diye meyhaneleri mi kapatacağız" açıklamasında bulunan Büyük Birlik Partisi (BBP) Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Ahmet Namık Akdoğan'ın, partisi tarafından savunması istendi.Akdoğan, "O zaman ÇYDD, Atatürkçü Düşünce Derneği, Lions, bu gibi yerler de kapatılsın” ifadelerini kullanmıştı. Akdoğan daha sonra da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak bu sözleri latife yapmak için sarf ettiğini belirtmişti. Akdoğan, gelen tepkiler sonrası yazılı bir açıklama yaparak olaydan dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirmiş ve BBP Genel Merkez ile görüşerek üzerine düşeni yapacağını açıklamıştı.BBP tarafından Olağan Başkanlık Divanı Toplantısı yapıldı. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici başkanlığında yapılan toplantıda BBP MKYK Üyesi Ahmet Namık Akdoğan'ın Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara'nın ailesinin zoruyla kaldığı cemaat yurdunda gördüğü baskıya dayanamayarak, yaşadıklarını videoya kaydettikten sonra hayatına son vermesiyle ilgili sarf ettiği, "Bir velet öldü diye cemaatleri mi kapatacağız? Bir ayyaş öldü diye meyhaneleri mi kapatacağız? O zaman ÇYDD, lions kulüpleri, Atatürkçü Düşünce Derneği de kapatılsın" sözleri de gündeme geldi.BBP tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
https://tr.sputniknews.com/20220113/bbpli-akdoganin-enes-kara-ile-ilgili-tepki-ceken-sozlerine-yanit-verdi-latife-oldugunu-soyledim-1052685468.html
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türkiye, savunma, büyük birlik partisi (bbp), enes kara
‘Bir velet öldü diye cemaatleri mi kapatacağız?’ diyen BBP'li Akdoğan'dan, partisi savunma istedi
21:53 16.01.2022 (güncellendi: 21:54 16.01.2022)
Enes Kara'nın kaldığı cemaat yurdunda hayatına son vermesiyle ilgili, "Bir velet öldü diye cemaatleri mi kapatacağız?" ifadelerini kullanan BBP'li Akdoğan'ın, partisi tarafından savunması istendi.
Cemaat yurdundaki baskıdan şikayet ederek hayatına son veren tıp fakültesi öğrencisi Enes Kara hakkında, "Bir velet öldü diye cemaatleri mi kapatacağız? Bir ayyaş öldü diye meyhaneleri mi kapatacağız" açıklamasında bulunan Büyük Birlik Partisi (BBP) Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Ahmet Namık Akdoğan'ın, partisi tarafından savunması istendi.
Akdoğan, "O zaman ÇYDD, Atatürkçü Düşünce Derneği, Lions, bu gibi yerler de kapatılsın” ifadelerini kullanmıştı. Akdoğan daha sonra da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak bu sözleri latife yapmak için sarf ettiğini belirtmişti. Akdoğan, gelen tepkiler sonrası yazılı bir açıklama yaparak olaydan dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirmiş ve BBP Genel Merkez ile görüşerek üzerine düşeni yapacağını açıklamıştı.
BBP tarafından Olağan Başkanlık Divanı Toplantısı yapıldı. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici başkanlığında yapılan toplantıda BBP MKYK Üyesi Ahmet Namık Akdoğan'ın Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara'nın ailesinin zoruyla kaldığı cemaat yurdunda gördüğü baskıya dayanamayarak, yaşadıklarını videoya kaydettikten sonra hayatına son vermesiyle ilgili sarf ettiği, "Bir velet öldü diye cemaatleri mi kapatacağız? Bir ayyaş öldü diye meyhaneleri mi kapatacağız? O zaman ÇYDD, lions kulüpleri, Atatürkçü Düşünce Derneği de kapatılsın" sözleri de gündeme geldi.
BBP tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Elazığ'da vuku bulan ve hepimizi üzen hadise sonrasında, Eskişehir'deki bir etkinlik öncesinde, MKYK üyemiz Ahmet Namık Akdoğan'ın söylediği maksadını aşan ifadelerin bir basın açıklaması gibi aktarılmasının, partimize yönelik bir karalama kampanyası girişimi olduğu vurgulandı. Bununla birlikte, MKYK üyemiz Ahmet Namık Akdoğan'ın, hepimizi üzen ve rahatsız eden sözleriyle ilgili, uyarılmasına ve genel sekreterlik tarafından savunmasının alınmasına karar verilmiştir. Benzer durumların tekrar yaşanmaması için, partimizin, temsil makamında olan tüm mensuplarının, sözlü ve yazılı beyanlarına azami ölçüde dikkat göstermeleri konusunda uyarılmaları ve gerekli hassasiyeti göstermeleri hususunda bilgilendirilmeleri kararı alınmıştır."