Brüksel'de bir adam, tanımadığı kadını tren raylarına itti

Olay, Belçika'nın başkenti Brüksel'de yaşandı. Metro durağında bekleyen genç bir erkek, bir kadını tren raylarında itti. Dehşet anları güvenlik kameralarında saniye saniye yansırken, kadın trenin acil durum freni yapmasıyla son anda kurtuldu. Görüntülere yansıyan genç erkek olay yerinden koşarak kaçtı. Polis tarafından yakalanan gencin kadını "hiçbir sebep olmadan" raylara ittiği belirtildi. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Belçika'nın başkenti Brüksel'de metro durağında bekleyen genç bir erkek, bir kadını tren raylarında itti. Olay anları güvenlik kameralarında saniye saniye yansırken, kadın trenin acil durum freni yapmasıyla son anda kurtuldu.
Olay, Belçika'nın başkenti Brüksel'de yaşandı. Metro durağında bekleyen genç bir erkek, bir kadını tren raylarında itti. Dehşet anları güvenlik kameralarında saniye saniye yansırken, kadın trenin acil durum freni yapmasıyla son anda kurtuldu.
Görüntülere yansıyan genç erkek olay yerinden koşarak kaçtı.
Polis tarafından yakalanan gencin kadını "hiçbir sebep olmadan" raylara ittiği belirtildi.