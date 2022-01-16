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https://tr.sputniknews.com/20220116/brukselde-bir-adam-tanimadigi-kadini-tren-raylarina-itti-1052778955.html
Brüksel'de bir adam, tanımadığı kadını tren raylarına itti
Brüksel'de bir adam, tanımadığı kadını tren raylarına itti
Belçika'nın başkenti Brüksel'de metro durağında bekleyen genç bir erkek, bir kadını tren raylarında itti. Olay anları güvenlik kameralarında saniye saniye... 16.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-16T02:20+0300
2022-01-16T02:23+0300
dünya
belçika
brüksel
kadın
tren
metro
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Olay, Belçika'nın başkenti Brüksel'de yaşandı. Metro durağında bekleyen genç bir erkek, bir kadını tren raylarında itti. Dehşet anları güvenlik kameralarında saniye saniye yansırken, kadın trenin acil durum freni yapmasıyla son anda kurtuldu. Görüntülere yansıyan genç erkek olay yerinden koşarak kaçtı. Polis tarafından yakalanan gencin kadını "hiçbir sebep olmadan" raylara ittiği belirtildi. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
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belçika, brüksel, kadın, tren, metro

Brüksel'de bir adam, tanımadığı kadını tren raylarına itti

02:20 16.01.2022 (güncellendi: 02:23 16.01.2022)
© AABelçika'nın başkenti Brüksel'de metro durağında bekleyen genç bir erkek, bir kadını tren raylarında itti. Olay anları güvenlik kameralarında saniye saniye yansırken, kadın trenin acil durum freni yapmasıyla son anda kurtuldu.
Belçika'nın başkenti Brüksel'de metro durağında bekleyen genç bir erkek, bir kadını tren raylarında itti. Olay anları güvenlik kameralarında saniye saniye yansırken, kadın trenin acil durum freni yapmasıyla son anda kurtuldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2022
© AA
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Belçika'nın başkenti Brüksel'de metro durağında bekleyen genç bir erkek, bir kadını tren raylarında itti. Olay anları güvenlik kameralarında saniye saniye yansırken, kadın trenin acil durum freni yapmasıyla son anda kurtuldu.
Olay, Belçika'nın başkenti Brüksel'de yaşandı. Metro durağında bekleyen genç bir erkek, bir kadını tren raylarında itti. Dehşet anları güvenlik kameralarında saniye saniye yansırken, kadın trenin acil durum freni yapmasıyla son anda kurtuldu.
Görüntülere yansıyan genç erkek olay yerinden koşarak kaçtı.
Polis tarafından yakalanan gencin kadını "hiçbir sebep olmadan" raylara ittiği belirtildi.
Kadının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
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