https://tr.sputniknews.com/20220116/cumhurbaskani-erdogan-universite-ogrencisine-altin-bilezik-hediye-etti-1052791135.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversite öğrencisine altın bilezik hediye etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversite öğrencisine altın bilezik hediye etti

Aydın'da dün katıldığı bir programda kendisiyle hatıra fotoğrafı çektirmek isteyen üniversite öğrencisi Tuğçe Öktem'in doğum günü olduğunu öğrenen... 16.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-16T21:28+0300

2022-01-16T21:28+0300

2022-01-16T21:28+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

altın

öğrenci

hediye

bilezik

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/10/1052791110_0:1:2084:1173_1920x0_80_0_0_2d12445a7c78ace1a56f07a266a3d126.png

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Aydın'a geleceğini öğrenen üniversite öğrencisi Tuğçe Öktem (20), hatıra fotoğrafı çekilmek için annesi Fatma Öktem ile dün yapılan AK Parti İl Danışma Meclis Toplantısı'na katıldı.Tuğçe Öktem ve annesi, Adnan Menderes Üniversitesi Atatürk Kongre Merkezi'ndeki toplantının sonunda AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir'in de yardımıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirmek için sahneye alındı. Fotoğraf çekilirken Tuğçe Öktem'in doğum günü olduğunu söylemesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan Öktem'e Trabzon hasırı olarak bilinen altın bilezik hediye etti.'Rüyaydı gerçek oldu'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiklerini ve Aydın'a geleceğini duyduklarında mutlu olduklarını belirten Tuğçe Öktem, kente gelmeden bir gece önce hem annesinin hem de kendisinin rüyasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gördüklerini söyledi. Öktem, “Cumhurbaşkanımızı annem ile birlikte rüyamızda gördük. Sabah kalkınca da programın yapılacağı salona gittik. Görüşmek bile hayal diye düşünüyorduk. Ama Ayşe Keşir’in yardımıyla görüşmemiz sağlandı. Çok heyecanlandık. Amacımız hatıra fotoğrafı çektirmekti ama doğum günüm olduğunu öğrenince Cumhurbaşkanımız bizimle daha çok ilgilendi ve altın bilezik hediye etti. Çok heyecanlandım ve duygulandım. Annem ve ben hayal bile edemediğimiz Cumhurbaşkanımızla buluştuk. Onu çok seviyoruz" dedi.Hediyenin ardından Tuğçe Öktem ve annesi Fatma Öktem Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

https://tr.sputniknews.com/20220116/cumhurbaskani-erdogan-2023-haziran-bizim-cok-onemli-bir-sinav-1052788044.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

recep tayyip erdoğan, altın, öğrenci, hediye, bilezik