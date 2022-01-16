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Djokovic Avustralya'dan ayrıldı
Djokovic Avustralya'dan ayrıldı
Avustralya'ya giriş için gerekli sağlık koşullarını sağlamadığı gerekçesiyle sınır dışı edilen Sırp tenisçi Novak Djokovic ülkeyi terk etti. 16.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-16T16:12+0300
2022-01-16T16:18+0300
spor
avustralya
novak djokovic
avustralya açık tenis turnuvası
vize
tenis
ayrılık
tenis turnuvası
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Avustralya Göç Bakanı Alex Hawke, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kariyerinde 20 grand slam şampiyonluğu bulunan 34 yaşındaki tenisçinin ülkeden ayrıldığını doğruladı.Avustralya Federal Mahkemesinin kararını memnuniyetle karşıladığını belirten Hawke, "Güçlü sınır güvenliği politikası, halkın pandemi boyunca güvende olmasını sağlamıştır. Avustralya bu sayede dünyadaki en düşük ölüm oranlarına, en güçlü ekonomik toparlanmaya ve en yüksek aşılanma oranlarına sahip ülkelerden biri olmuştur" ifadelerini kullandı.Ülke basınında yer alan haberlere göre polis, Djokovic ve ekibine, Melbourne Havaalanı'na girişlerinden binecekleri uçağın kapısına kadar eşlik etti.Avustralya Açık Turnuvası'nı son 3 yıl da dahil 9 kez kazanan Djokovic'in, EK409 sefer sayılı uçuşla Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentine gideceği bilgisi paylaşıldı.Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olup olmadığını açıklamayan erkekler dünya sıralamasının 1 numarası Djokovic, turnuva yönetiminin tıbbı muafiyeti bulunan sporcuların Avustralya'ya gelebileceğini açıklaması üzerine 5 Ocak'ta Melbourne'e seyahat etmişti.Vize başvuru formundaki hatalı bilgilerin fark edilmesiyle sorguya alınan Djokovic'in muafiyet gerekçesi reddedilmişti. Devamında vizesi iptal edilen Sırp tenisçi, hukuki süreç tamamlanıncaya kadar mültecilerin tutulduğu otelde kalmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220116/novak-djokovicin-davasi-basladi-1052780608.html
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avustralya, novak djokovic, avustralya açık tenis turnuvası, vize, tenis, ayrılık, tenis turnuvası

Djokovic Avustralya'dan ayrıldı

16:12 16.01.2022 (güncellendi: 16:18 16.01.2022)
© REUTERSDjokovic Avustralya'dan ayrıldı
Djokovic Avustralya'dan ayrıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2022
© REUTERS
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Avustralya'ya giriş için gerekli sağlık koşullarını sağlamadığı gerekçesiyle sınır dışı edilen Sırp tenisçi Novak Djokovic ülkeyi terk etti.
Avustralya Göç Bakanı Alex Hawke, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kariyerinde 20 grand slam şampiyonluğu bulunan 34 yaşındaki tenisçinin ülkeden ayrıldığını doğruladı.
Avustralya Federal Mahkemesinin kararını memnuniyetle karşıladığını belirten Hawke, "Güçlü sınır güvenliği politikası, halkın pandemi boyunca güvende olmasını sağlamıştır. Avustralya bu sayede dünyadaki en düşük ölüm oranlarına, en güçlü ekonomik toparlanmaya ve en yüksek aşılanma oranlarına sahip ülkelerden biri olmuştur" ifadelerini kullandı.
Ülke basınında yer alan haberlere göre polis, Djokovic ve ekibine, Melbourne Havaalanı'na girişlerinden binecekleri uçağın kapısına kadar eşlik etti.
Avustralya Açık Turnuvası'nı son 3 yıl da dahil 9 kez kazanan Djokovic'in, EK409 sefer sayılı uçuşla Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentine gideceği bilgisi paylaşıldı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olup olmadığını açıklamayan erkekler dünya sıralamasının 1 numarası Djokovic, turnuva yönetiminin tıbbı muafiyeti bulunan sporcuların Avustralya'ya gelebileceğini açıklaması üzerine 5 Ocak'ta Melbourne'e seyahat etmişti.
Vize başvuru formundaki hatalı bilgilerin fark edilmesiyle sorguya alınan Djokovic'in muafiyet gerekçesi reddedilmişti. Devamında vizesi iptal edilen Sırp tenisçi, hukuki süreç tamamlanıncaya kadar mültecilerin tutulduğu otelde kalmıştı.
Avustralya Açık Tenis Turnuvası hazırlıklarını sürdüren tek erkekler dünya sıralamasının bir numarası Sırp tenisçi Novak Djokovic - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2022
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