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Galatasaray'da Torrent dönemi mağlubiyetle başladı: 'Sadece dört gündür buradayız'
Galatasaray'da Torrent dönemi mağlubiyetle başladı: 'Sadece dört gündür buradayız'
Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent, takımın başındaki ilk maçında sahadan puansız ayrıldı. Maçın ardından açıklama yapan Torrent, "Sadece 4... 16.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-16T23:17+0300
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spor
galatasaray
fatih terim
domenec torrent
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Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında A. Hatayspor sahasında karşılaştığı Galatasaray’ı 4-2 mağlup etti.Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, aldıkları yenilginin ardından açıklamalarda bulundu. Torrent, "Sadece 4 gündür buradayız. 3-2'yle berabere şansı üzerine hamle yaptık, bu sebeple 4. gol geldi. Bu tarz şeyler olabilir. 4. golden sonra bir 3 puan kaybettiğimizi anladık fakat sadece 3 puan. Tabii ki gelişmemiz gerek. Birçok kontra atak yedik" dedi.İspanyol hoca ayrıca, "Devre arasında 3 stoper kullanalım diye düşündük, beklerimiz fazla ileride kaldılar ve rakip açıklar buldu, goller geldi" ifadelerini kullandı.Transfer konusunda sorulan soruyu da yanıtlayan Torrent, "Galatasaray'ın daha önce izlediğim maçlarından sonra belli bir fikre sahiptim. Ben bir hocayım burada, transfer kararını, kulübün birlikte alması gerektiğine inanıyorum" diye konuştu."Terim efsane ama önemli olan kulüplerdir"Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Hatayspor maçı sonrası düzenlenen basın toplantısında göreve gelişiyle ilgili konuştu.Fatih Terim'in Türkiye'de bir efsane olduğunu söyleyen Domenec Torrent, "Sadece burada değil futbol kariyeriyle Avrupa'da da saygıyı duyulan biri. Ancak futbolda önemli olan kulüplerdir. Oyuncuların oynama süreçleri vardır, antrenörlerin kulüplerde geçirdiği süreler vardır fakat kalıcı olan kulüplerdir. Kendimi Terim ile karşılaştırma veya rekabet etme gibi bir durumda görmüyorum. Bu hata olur" dedi.
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galatasaray, fatih terim, domenec torrent

Galatasaray'da Torrent dönemi mağlubiyetle başladı: 'Sadece dört gündür buradayız'

23:17 16.01.2022 (güncellendi: 23:26 16.01.2022)
© AFP 2021 / MAURO PIMENTELDomenec Torrent
Domenec Torrent - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2022
© AFP 2021 / MAURO PIMENTEL
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Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent, takımın başındaki ilk maçında sahadan puansız ayrıldı. Maçın ardından açıklama yapan Torrent, "Sadece 4 gündür buradayız. 3-2'yle berabere şansı üzerine hamle yaptık, bu sebeple 4'üncü gol geldi. Bu tarz şeyler olabilir" dedi.
Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında A. Hatayspor sahasında karşılaştığı Galatasaray’ı 4-2 mağlup etti.
Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, aldıkları yenilginin ardından açıklamalarda bulundu.
Torrent, "Sadece 4 gündür buradayız. 3-2'yle berabere şansı üzerine hamle yaptık, bu sebeple 4. gol geldi. Bu tarz şeyler olabilir. 4. golden sonra bir 3 puan kaybettiğimizi anladık fakat sadece 3 puan. Tabii ki gelişmemiz gerek. Birçok kontra atak yedik" dedi.
İspanyol hoca ayrıca, "Devre arasında 3 stoper kullanalım diye düşündük, beklerimiz fazla ileride kaldılar ve rakip açıklar buldu, goller geldi" ifadelerini kullandı.
Transfer konusunda sorulan soruyu da yanıtlayan Torrent, "Galatasaray'ın daha önce izlediğim maçlarından sonra belli bir fikre sahiptim. Ben bir hocayım burada, transfer kararını, kulübün birlikte alması gerektiğine inanıyorum" diye konuştu.

"Terim efsane ama önemli olan kulüplerdir"

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Hatayspor maçı sonrası düzenlenen basın toplantısında göreve gelişiyle ilgili konuştu.
Fatih Terim'in Türkiye'de bir efsane olduğunu söyleyen Domenec Torrent, "Sadece burada değil futbol kariyeriyle Avrupa'da da saygıyı duyulan biri. Ancak futbolda önemli olan kulüplerdir. Oyuncuların oynama süreçleri vardır, antrenörlerin kulüplerde geçirdiği süreler vardır fakat kalıcı olan kulüplerdir. Kendimi Terim ile karşılaştırma veya rekabet etme gibi bir durumda görmüyorum. Bu hata olur" dedi.
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