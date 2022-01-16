https://tr.sputniknews.com/20220116/domenec-torrent-sadece-dort-gundur-buradayiz-1052792947.html

Galatasaray'da Torrent dönemi mağlubiyetle başladı: 'Sadece dört gündür buradayız'

Galatasaray'da Torrent dönemi mağlubiyetle başladı: 'Sadece dört gündür buradayız'

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent, takımın başındaki ilk maçında sahadan puansız ayrıldı. Maçın ardından açıklama yapan Torrent, "Sadece 4... 16.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-16T23:17+0300

2022-01-16T23:17+0300

2022-01-16T23:26+0300

spor

galatasaray

fatih terim

domenec torrent

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Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında A. Hatayspor sahasında karşılaştığı Galatasaray’ı 4-2 mağlup etti.Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, aldıkları yenilginin ardından açıklamalarda bulundu. Torrent, "Sadece 4 gündür buradayız. 3-2'yle berabere şansı üzerine hamle yaptık, bu sebeple 4. gol geldi. Bu tarz şeyler olabilir. 4. golden sonra bir 3 puan kaybettiğimizi anladık fakat sadece 3 puan. Tabii ki gelişmemiz gerek. Birçok kontra atak yedik" dedi.İspanyol hoca ayrıca, "Devre arasında 3 stoper kullanalım diye düşündük, beklerimiz fazla ileride kaldılar ve rakip açıklar buldu, goller geldi" ifadelerini kullandı.Transfer konusunda sorulan soruyu da yanıtlayan Torrent, "Galatasaray'ın daha önce izlediğim maçlarından sonra belli bir fikre sahiptim. Ben bir hocayım burada, transfer kararını, kulübün birlikte alması gerektiğine inanıyorum" diye konuştu."Terim efsane ama önemli olan kulüplerdir"Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Hatayspor maçı sonrası düzenlenen basın toplantısında göreve gelişiyle ilgili konuştu.Fatih Terim'in Türkiye'de bir efsane olduğunu söyleyen Domenec Torrent, "Sadece burada değil futbol kariyeriyle Avrupa'da da saygıyı duyulan biri. Ancak futbolda önemli olan kulüplerdir. Oyuncuların oynama süreçleri vardır, antrenörlerin kulüplerde geçirdiği süreler vardır fakat kalıcı olan kulüplerdir. Kendimi Terim ile karşılaştırma veya rekabet etme gibi bir durumda görmüyorum. Bu hata olur" dedi.

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galatasaray, fatih terim, domenec torrent