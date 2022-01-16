https://tr.sputniknews.com/20220116/ea-sports-hayatini-kaybeden-ahmet-caliki-fifa-22den-kaldirdigini-duyurdu-1052809157.html

EA Sports, hayatını kaybeden Ahmet Çalık'ı FIFA 22'den kaldırdığını duyurdu

EA Sports, hayatını kaybeden Ahmet Çalık'ı FIFA 22'den kaldırdığını duyurdu

EA Sports, yaşamını yitiren Ahmet Çalık'ın FIFA 22'den kaldırdı. FIFA 22'ye giriş yapan oyuncuların karşısında Ahmet Çalık'la ilgili vefat bilgilerinin... 16.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-16T23:26+0300

2022-01-16T23:26+0300

2022-01-17T13:31+0300

ahmet çalık

fifa

spor

başsağlığı

bilgisayar oyunu

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Electronic Arts (EA) Sports, geçtiğimiz günlerde trafik kazasında yaşamını yitiren Konyaspor oyuncusu Ahmet Çalık'ı FIFA oyunundan kaldırdı.Ünlü konsol oyununa giriş yapan kullanıcıların karşısına, FIFA ekibinden Ahmet Çalık hakkında gelen mesaj çıktı.Cumhuriyet’in aktardığına göre, "Ahmet Çalık'ın aramızdan ayrılışının derin üzüntüsünü yaşıyoruz" yazısının yer aldığı panoda futbolcunun anısını saygıyla yaşatma adına alınan kararlara yer verildi:FIFA ekibi, panonun alt kısmına da "Oyuncunun ailesine, Konyaspor'a ve tüm dünyadaki sevenlerine baş sağlığı diliyoruz" mesajını bıraktı.EA Sports'a bağlı resmi hesaplar da gelişmeyi takipçilerine duyurdu.

https://tr.sputniknews.com/20220113/ahmet-calikin-anisina-bilet-fiyatlari-degistirildi-1052688587.html

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ahmet çalık, fifa, başsağlığı, bilgisayar oyunu