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EA Sports, hayatını kaybeden Ahmet Çalık'ı FIFA 22'den kaldırdığını duyurdu
EA Sports, hayatını kaybeden Ahmet Çalık'ı FIFA 22'den kaldırdığını duyurdu
EA Sports, yaşamını yitiren Ahmet Çalık'ın FIFA 22'den kaldırdı. FIFA 22'ye giriş yapan oyuncuların karşısında Ahmet Çalık'la ilgili vefat bilgilerinin... 16.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-16T23:26+0300
2022-01-16T23:26+0300
2022-01-17T13:31+0300
ahmet çalık
fifa
spor
başsağlığı
bilgisayar oyunu
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Electronic Arts (EA) Sports, geçtiğimiz günlerde trafik kazasında yaşamını yitiren Konyaspor oyuncusu Ahmet Çalık'ı FIFA oyunundan kaldırdı.Ünlü konsol oyununa giriş yapan kullanıcıların karşısına, FIFA ekibinden Ahmet Çalık hakkında gelen mesaj çıktı.Cumhuriyet’in aktardığına göre, "Ahmet Çalık'ın aramızdan ayrılışının derin üzüntüsünü yaşıyoruz" yazısının yer aldığı panoda futbolcunun anısını saygıyla yaşatma adına alınan kararlara yer verildi:FIFA ekibi, panonun alt kısmına da "Oyuncunun ailesine, Konyaspor'a ve tüm dünyadaki sevenlerine baş sağlığı diliyoruz" mesajını bıraktı.EA Sports'a bağlı resmi hesaplar da gelişmeyi takipçilerine duyurdu.
https://tr.sputniknews.com/20220113/ahmet-calikin-anisina-bilet-fiyatlari-degistirildi-1052688587.html
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ahmet çalık, fifa, başsağlığı, bilgisayar oyunu
EA Sports, hayatını kaybeden Ahmet Çalık'ı FIFA 22'den kaldırdığını duyurdu 23:26 16.01.2022 (güncellendi: 13:31 17.01.2022)
EA Sports, yaşamını yitiren Ahmet Çalık'ın FIFA 22'den kaldırdı. FIFA 22'ye giriş yapan oyuncuların karşısında Ahmet Çalık'la ilgili vefat bilgilerinin verildiği pano çıktı.
Electronic Arts (EA) Sports, geçtiğimiz günlerde trafik kazasında yaşamını yitiren Konyaspor oyuncusu Ahmet Çalık'ı FIFA oyunundan kaldırdı.
Ünlü konsol oyununa giriş yapan kullanıcıların karşısına,
FIFA ekibinden Ahmet Çalık hakkında gelen mesaj çıktı. Cumhuriyet
’in aktardığına göre,
"Ahmet Çalık'ın aramızdan ayrılışının derin üzüntüsünü yaşıyoruz"
yazısının yer aldığı panoda futbolcunun anısını saygıyla yaşatma adına alınan kararlara yer verildi:
Çalık, FIFA'da Konyaspor'dan kaldırılacak
Çalık'ın FUT öğreleri artık paketlerden çıkmayacak
Çalık'ın FUT öğelerinin fiyat aralıkları kalıcı olarak mevcut değerlerine sabitlenecek
FIFA ekibi, panonun alt kısmına da
"Oyuncunun ailesine, Konyaspor'a ve tüm dünyadaki sevenlerine baş sağlığı diliyoruz" mesajını bıraktı.
EA Sports'a bağlı
resmi hesaplar da gelişmeyi takipçilerine duyurdu.