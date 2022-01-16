Ege Denizi'nde Gökçeada açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, saat 14:48'de meydana gelen depremin derinliğinin 18.76 km olduğunu duyurdu. Deprem İzmir, Çanakkale başta olmak üzere Trakya'da pek çok ilde hissedildi.
Ege Denizi'nde saat 14.48'de 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Gökçeada'nın yaklaşık 126 kilometre açığında gerçekleşen deprem, İzmir ve Çanakkale'de de hissedildi.
Ege Denizi'nde Gökçeada açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, saat 14:48'de meydana gelen depremin derinliğinin 18.76 km olduğunu duyurdu. Deprem İzmir, Çanakkale başta olmak üzere Trakya'da pek çok ilde hissedildi.
#DEPREM: Ege Denizi'nde Gökçeada açıklarında saat 14.48'de 5,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.