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https://tr.sputniknews.com/20220116/hasta-kadin-adliyeye-gidemeyince-hakim-eve-geldi-odada-mahkeme-kuruldu-1052791587.html
Hasta kadın adliyeye gidemeyince hakim eve geldi, odada mahkeme kuruldu
Hasta kadın adliyeye gidemeyince hakim eve geldi, odada mahkeme kuruldu
Kahramanmaraş'ta, 85 yaşındaki Şaziye D. hastalığı nedeniyle tanık olduğu dava için adliyeye gidemeyince hakim, katip ve mübaşirden oluşan mahkeme heyeti... 16.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-16T22:01+0300
2022-01-16T22:01+0300
türkiye
kahramanmaraş
mahkeme
hakim
duruşma
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Kahramanmaraş 4'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen tapu iptali ve tescili davasında hakim, dosyada tanık olarak gösterilen Şaziye D.'nin talimatla ifadesinin alınmasını istedi. Davanın avukatlarından Muhammed Burak Hurç, Şaziye D.'nin hastalığı nedeniyle adliyeye gelecek durumda olmadığını, bu nedenle Adalet Bakanlığı'nın sunduğu 'evde adalet hizmeti' çerçevesinde ifadesinin evinde almasını talep etti. Hurç'un isteğini yerinde bulan hakim, yanına aldığı katip ve mübaşir ile Karaziyaret Mahallesi'ndeki Şaziye D.'nin evine gitti.Tanık dinlendi, katip dava dosyasına kaydetti, parmak bastırıldıŞaziye D., rahatsızlığı nedeniyle ayağa kalkamadığı için hakimi hasta yatağında karşıladı. Adliyede olduğu gibi Şaziye D.'ye doğruları söyleyeceğine dair yemin ettirilmesiyle başlayan duruşmada hakim, tanığı dinledi. Söyledikleri katip tarafından dava dosyasına kaydedildikten sonra ifadesinin çıktısı alınarak okuma-yazma bilmeyen Şaziye D.'ye parmak bastırıldı. Şaziye D.'nin ifadesinin alınmasıyla tamamlanan duruşma ertelenirken, mahkeme heyeti evden ayrıldı.'Adalete erişim hızlı bir şekilde sağlanmış oldu'Avukat Muhammed Burak Hurç, bir hukuk mahkemesince tanığın evde dinlenmesinin Kahramanmaraş'ta bir ilk olduğunu söyledi. Hakimin eve gelmesinin 'evde adalet hizmeti' kapsamında olduğunu ifade eden Hurç "Tanığımız 85 yaşında, ağır engelli ve yürüyemeyecek durumdaydı. Kahramanmaraş 4'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi'nce talimatla dinlenmesine karar verilmişti. Biz de hastalığı nedeniyle tanığın mahkemeye gelemeyeceğine ilişkin beyanda bulunduk. Mahkeme taleplerimizi yerinde görerek tanığı evinde dinledi. 'Evde adalet hizmeti' kapsamında tanığın beyanları alınmış oldu. Bu vesileyle adalete erişim hızlı bir şekilde sağlanmış oldu" dedi.'Hakimden Allah razı olsun'Şaziye D. ise sağlık durumunun adliyeye gidecek durumda olmadığını, bunu da avukatına söylediğini belirterek "Hasta olduğum için adliyeye gidemedim. Taş var, her yerim ağrıyor. Hakim bey evime geldi, beni dinledi. Allah, razı olsun" diye konuştu. Şaziye D.'nin kızı Gülcan K. ise annesinin hastalığının dikkate alınması sonucu mağdur edilmediklerini belirterek, uygulamadan memnun olduklarını kaydetti.
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kahramanmaraş, mahkeme, hakim, duruşma

Hasta kadın adliyeye gidemeyince hakim eve geldi, odada mahkeme kuruldu

22:01 16.01.2022
© DHAKahramanmaraş'ta, 85 yaşındaki Şaziye D. hastalığı nedeniyle tanık olduğu dava için adliyeye gidemeyince hakim, katip ve mübaşirden oluşan mahkeme heyeti, evine geldi. Evde yapılan duruşmada hasta yatağında ifadesi alınan Şaziye D., hakime teşekkür etti.
Kahramanmaraş'ta, 85 yaşındaki Şaziye D. hastalığı nedeniyle tanık olduğu dava için adliyeye gidemeyince hakim, katip ve mübaşirden oluşan mahkeme heyeti, evine geldi. Evde yapılan duruşmada hasta yatağında ifadesi alınan Şaziye D., hakime teşekkür etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2022
© DHA
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Kahramanmaraş'ta, 85 yaşındaki Şaziye D. hastalığı nedeniyle tanık olduğu dava için adliyeye gidemeyince hakim, katip ve mübaşirden oluşan mahkeme heyeti, evine geldi. Evde yapılan duruşmada hasta yatağında ifadesi alınan Şaziye D., hakime teşekkür etti.
Kahramanmaraş 4'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen tapu iptali ve tescili davasında hakim, dosyada tanık olarak gösterilen Şaziye D.'nin talimatla ifadesinin alınmasını istedi. Davanın avukatlarından Muhammed Burak Hurç, Şaziye D.'nin hastalığı nedeniyle adliyeye gelecek durumda olmadığını, bu nedenle Adalet Bakanlığı'nın sunduğu 'evde adalet hizmeti' çerçevesinde ifadesinin evinde almasını talep etti. Hurç'un isteğini yerinde bulan hakim, yanına aldığı katip ve mübaşir ile Karaziyaret Mahallesi'ndeki Şaziye D.'nin evine gitti.

Tanık dinlendi, katip dava dosyasına kaydetti, parmak bastırıldı

Şaziye D., rahatsızlığı nedeniyle ayağa kalkamadığı için hakimi hasta yatağında karşıladı. Adliyede olduğu gibi Şaziye D.'ye doğruları söyleyeceğine dair yemin ettirilmesiyle başlayan duruşmada hakim, tanığı dinledi. Söyledikleri katip tarafından dava dosyasına kaydedildikten sonra ifadesinin çıktısı alınarak okuma-yazma bilmeyen Şaziye D.'ye parmak bastırıldı. Şaziye D.'nin ifadesinin alınmasıyla tamamlanan duruşma ertelenirken, mahkeme heyeti evden ayrıldı.

'Adalete erişim hızlı bir şekilde sağlanmış oldu'

Avukat Muhammed Burak Hurç, bir hukuk mahkemesince tanığın evde dinlenmesinin Kahramanmaraş'ta bir ilk olduğunu söyledi.
Hakimin eve gelmesinin 'evde adalet hizmeti' kapsamında olduğunu ifade eden Hurç "Tanığımız 85 yaşında, ağır engelli ve yürüyemeyecek durumdaydı. Kahramanmaraş 4'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi'nce talimatla dinlenmesine karar verilmişti. Biz de hastalığı nedeniyle tanığın mahkemeye gelemeyeceğine ilişkin beyanda bulunduk. Mahkeme taleplerimizi yerinde görerek tanığı evinde dinledi. 'Evde adalet hizmeti' kapsamında tanığın beyanları alınmış oldu. Bu vesileyle adalete erişim hızlı bir şekilde sağlanmış oldu" dedi.

'Hakimden Allah razı olsun'

Şaziye D. ise sağlık durumunun adliyeye gidecek durumda olmadığını, bunu da avukatına söylediğini belirterek "Hasta olduğum için adliyeye gidemedim. Taş var, her yerim ağrıyor. Hakim bey evime geldi, beni dinledi. Allah, razı olsun" diye konuştu. Şaziye D.'nin kızı Gülcan K. ise annesinin hastalığının dikkate alınması sonucu mağdur edilmediklerini belirterek, uygulamadan memnun olduklarını kaydetti.
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